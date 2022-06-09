Futbolun altın çocukları! Milli Takım'da umutlandıran sinyaller...

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Yenilenen ve gençleşen kadrosuyla Uluslar Ligi maçlarına çıkan A Milli Takım 2 maçta rakip fileleri tam 10 kez havalandırırken grupta gol dahi yemeden lider durumda bulunuyor. Ay yıldızlı ekibin teknik direktörü Stefan Kuntz, Uluslar Ligi’nde Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile oynanacak maçlar için kadroyu açıkladığında eleştirilerin hedefi olurken, tercihini performansa göre yaptığını ve oynanacak 4 maçta genç isimlere dikkat edeceklerini açıklamıştı. Ve o gençler hem Faroe Adaları hem de Litvanya karşısında ortaya koydukları performansla Alman hocanın verdiği şansı en iyi şekilde kullandılar.

Doğukan 14 dakikada şov yaptı, Halil yıldızlaştı

Ay yıldızlılar Dünya Kupası play off yarı finalinde Portekiz ile oynadıkları müsabakaya yaş ortalaması 25.6 olan bir takımla çıkarken, Faroe Adalarına karşı ilk 11’in yaş ortalaması 24.8’e çekildi. Önceki gün deplasmanda 6-0’lık skorla kazandığımız Litvanya mücadelesinde ise sahaya çıkan kadronun yaş ortalaması sadece 24.5’ti. İlk kez 11’de sahaya çıkan 23 yaşındaki Doğukan Sinik ilk 14 dakika içerisinde attığı 2 golle yıldızlaşmayı başardı. Bununla beraber 22 yaşındaki Halil Dervişoğlu 1 gol, 2 asistle galibiyette büyük rol oynadı. Ayrıca 19 yaşındaki Doğan, 21 yaşındaki Orkun, Yunus, Cenk ve Eren 21, 22 yaşındaki Ozan, Ferdi, 23 yaşındaki Mert, Kerem ve 24 yaşındaki Cengiz ve Salih de performanslarıyla alkış almayı bildi

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Stefan Kuntz oyuncuların performansından çok memnun

Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz da ortaya konan performanstan gurur duyduğunu belirtirken, şu ifadeleri kullandı: “Takım ruhu adına gelişme kaydediyoruz. Oyuncular milli takım forması giymekten dolayı keyif alıyorlar. Oyuncularımızın performansından da deneyimli oyuncularımıza gençlere yaklaşımından da memnun olduk. Kulübede maça başlamayan deneyimli oyuncularımız vardı, genç oyunculara destek verdiler. Takım ruhu adına çok olumluydu. Genç oyuncu olduğunuz zaman oynama fırsatı, şansı bulmanız çok önemi. Bahsettiğiniz oyuncuların başarısı takımın başarıdır. Öz güvenleri arttı.”

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11'in toplam değeri 109 milyon euro

Litvanya karşısında Uluslar C Ligi’nde önceki gün oynanan karşılaşmada sahaya ilk 11’de çıkan futbolcularımızın toplam piyasa değeri 109 milyon Euro oldu. Sahasındaki karşılaşmadan 6-0’lık yenilgiyle ayrılan Litvanya’da ilk 11’de forma giyen futbolcuların toplam piyasa değeri ise sadece 1 milyon 950 bin Euro oldu.

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2008’den bu yana bir büyük turnuvaya gidip tur geçmişliğimiz yok. 15 yıldır kıtanın elitinin dışındayız. Bir nesil çok yenildi ve çok yıprandı. O pencereden bakınca değişim mantıklı. Bu gençlerin belki de ilk maçlarını C Ligi’nde oynamaları iyi de oldu, kazanma ritmi yakalayabiliriz böylelikle. Tabii bir de Kuntz’un uzun yıllardır bu yaş grubuyla çalıştığını düşünürsek gençleri geliştirmesini de umut edebiliriz Alman hocanın. Burak’ın Milli Takım’ı bırakmasıyla soyunma odasında bir ağabey figürü de kalmadı. Herkes lider, herkes eşit yeni bir dönem bu. Umarım olumluya çeviririz bu dönüşümü