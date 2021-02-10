Futbolu bıraktıktan sonra takım satın alanlar! Wesley Sneijder ve diğerleri...

Spor Arena ARAŞTIRMA | Süper Lig'de Galatasaray formasıyla iki kez şampiyonluk sevinci yaşayan Wesley Sneijder, ülkesi Hollanda'da 2. Lig'de bulunan ve ekonomik olarak zor günler geçiren FC Den Bosch takımını satın almak için görüşmelere başladı.

Sneijder ve iş ortağı Ebert Dollevoet, Den Bosch yönetimine kulübü satın almak istediklerini belirtti. Hollanda basınının haberine göre görüşmeler devam ediyor.

Futbolculuk kariyerini bitirse de futboldan kopamayan Sneijder, takım sahibi olmaya hazırlanırken biz de Sneijder gibi takım sahibi olan diğer futbolcuların kim olduğunu inceledik...

David Beckham - Inter Miami

Bu listenin başında akıllara ilk olarak David Beckham geliyor. İngiliz futbol efsanesi, Amerika'da Inter Miami takımını kurdu, geçen sezon ise MLS kariyerine başladı. Beckham, takıma dünya yıldızı futbolcuları getirmenin hayalini kurduğunu sıkça belirtmişti. Hatta Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun ismi uzun bir süredir Inter Miami ile anılıyor.

Ronaldo - Valladolid

Brezilyalı unutulmaz futbolcu Ronaldo, La Liga ekiplerinden Valladolid'in %51 hissedarı konumunda. 2018 yılından bu yana Valladolid'in en büyük hissedarı olan Ronaldo, ''Futbol benim en büyük tutkum, ondan kopamazdım. Yeni bir rekabet gerekiyordu.'' diyerek bu kararı aldığını açıklamıştı.

Eden Hazard, Demba Ba, Yohan Cabaye, Moussa Sow - San Diego 1904

Türkiye'den de tanıdığımız Demba Ba ile Moussa Sow, ünlü futbolcular Eden Hazard ve Johan Cabaye ile birlikte Amerika'nın San Diego şehrinde San Diego 1904 isimli bir futbol takımı kurdu. Takım, Kuzey Amerika Futbol Ligi'nde (NASL) mücadele ediyor.

Didier Drogba - Phoenix Rising

2017 yılında Phoenix Rising, Didier Drogba'yı kadrosuna katmıştı. Drogba, o dönem aslında kulübü satın almıştı. Yani Drogba, bir nevi kendi takımında oynuyordu. Galatasaray'ın eski futbolcusu, Amerika'da bulunan takımı beyzbol oyuncusu Brandon McCarthy, müzik yapımcısı Diplo ve şarkı yazarı Pete Wentz ile birlikte satın almıştı.

Ryan Giggs, Paul Scholes, Gary Neville, Phil Neville, Nicky Butt - Salford City

Manchester United'ın efsane kadrosunda bulunan 5 futbolcu Giggs, Scholes, Neville kardeşler ve Butt, İngiltere'de bulunan Salford City takımının sahipleri. Her futbolcunun takımda eşit sayıda hisseleri var. Takım, İngiltere'de League Two'da mücadele ediyor.

Paolo Maldini - Miami FC

Futbol tarihinin en başarılı savunma oyuncuları arasında yer alan Paolo Maldini de Amerika'da kulüp sahibi olan eski futbolcular arasında yer alıyor. Kulübün %50'sine sahip olan Maldini, takımın teknik direktörlük koltuğuna ise eski takım arkadaşı Alessandro Nesta'yı getirmişti.

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