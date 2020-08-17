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GeriFutbol Futbolu bırakan Vincent Kompany Anderlecht'in yeni hocası oldu!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.08.2020 - 14:46,Son Güncelleme:

Futbolu bırakan Vincent Kompany Anderlecht'in yeni hocası oldu!

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Belçika ekibi Anderlecht'te oyuncu-antrenör olarak görev yapan Vincent Kompany, aktif futbol kariyerini noktaladı.

Anderlecht Kulübü, 34 yaşındaki Belçikalı'nın futbolu bıraktığını ve kulübün yeni teknik direktörü olduğunu duyurdu.

Anderlecht ile 4 yıllık anlaşmaya vardığını belirten Kompany, "Tamamen antrenör rolüme odaklanmak istiyorum ve bunun için zamanımın yüzde 100'üne ihtiyacım var. Futboldan emekli olma nedenim bu. Takımda en az 4 sezon kalmak ve modern bir futbol oynayabileceğimizi göstermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Belçikalı savunma oyuncusu, altyapısından yetiştiği Anderlecht'in formasını 2003'ten 2006'ya kadar giymiş ve 2 lig şampiyonluğu yaşamıştı.

2008 yılında Hamburg'dan Manchester City'ye transfer olan Kompany, kaptanlığını yaptığı İngiliz kulübünde 11 yıl forma giydi ve 4 lig şampiyonluğu elde etti.
Geçen sene oyuncu-antrenör olarak Anderlecht'e dönen Kompany, kariyerini boyunca oynadığı 532 maçta 31 gol attı.

Futbolu bırakan Vincent Kompany Anderlechtin yeni hocası oldu

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