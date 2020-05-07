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Futbol
Haber Giriş: 07.05.2020 - 13:19,Son Güncelleme:

Futbolu bırak buz hokeyine bak! Sistemli iddaa kuponu yaptı, 4 bin 860 TL kazandı...

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Futbolu bırak buz hokeyine bak! Sistemli iddaa kuponu yaptı, 4 bin 860 TL kazandı...
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Misli.com'un sosyal bahis paylaşım platformu Misli Cafe'de efsane bir kupon dikkatleri çekti! Futbolun koronavirüs yüzünden arka planda olduğu şu günlerde sistemli buz hokeyi kuponu yapan "KillerJoker" adlı bir üye, iddaa'dan 4 bin 860 TL kazandı.

Bu bir ilandır

TFF Başkanı Nihat Özdemir, 12 Haziran'ı işaret etti. Almanya ise 15 Mayıs'ta geri döneceklerini açıkladı. Futbolun askıya alındığı günlerde "Masa Tenisi" gibi "Buz Hokeyi" de Misli.com'da en çok ilgi gören iddaa oyunlarından biri!

Futbola devam eden Belarus, Nikaragua, Tayvan ve Türkmenistan liglerinden aldığı maçlarla 8 iddaa kuponu yapıp 27 bin 42 TL kazanan "%100 Kazanç" gibi isimler de var elbette...

O hikayeye aşağıdaki haberimizden göz atabilirsiniz...

8 iddaa kuponu ile toplamda 27 bin 42 TL kazandı
8 iddaa kuponu ile toplamda 27 bin 42 TL kazandı!

FUTBOLU BIRAK BUZ HOKEYİNE BAK! SİSTEMLİ İDDAA KUPONU İLE 4 BİN 860 TL!

Alternatif bahisler olarak iddaa oyuncuları son zamanlarda "Masa Tenisi" ve "Buz Hokeyi" oynamaya başladı.

Elbette Belarus ve Nikaragua'nın ara vermeden devam etmesi hafta sonları keyifleri yukarıda tutuyor ancak söz konusu hafta içi olunca saat başı onlarca masa tenisi müsabakaları ve Rusya'da devam eden "Liga Pro - Short Hockey" turnuvası bizleri iddaa'da tutuyor...

VARAN 1! İlk periyot iki kez öne geçen Armored Fighters, son periyoda girerken Reactivatory'nin gerisine düştü ancak arka arkaya bulduğu gollerle 5-3 kazandı!

VARAN 2! Sickle and Hammer, son periyoda 3-2 geride girdi ancak son periyot fırtına gibi esip mücadeleyi 5-4 kazandı!

VARAN 3! Kuponun en çetin maçı! Four Icebreakers, Hammers'ı 1-0'la geçmeyi başardı!

VARAN 4! Kuponun son maçı, en kolay kazanan maçı oldu! Baştan sona üstün olan Moscow Eshelon, Ice Gang'i 5-1'le geçti ve "KillerJoker" adlı Misli Cafe üyesine 4 bin 860 TL kazandırdı!

"Sistem 3-4" işaretleyip misli oynayan "KillerJoker" müthiş bir kazanç elde etti...

İşte o kupon...

Futbolu bırak buz hokeyine bak Sistemli iddaa kuponu yaptı, 4 bin 860 TL kazandı...

 

Futbolu bırak buz hokeyine bak Sistemli iddaa kuponu yaptı, 4 bin 860 TL kazandı...

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