Futboldaki dengeleri altüst eden transfer: Victor Osimhen

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Victor Osimhen’in Galatasaray’a transferi futbolda taşları yerinden oynattı, dengeleri alt üst etti.

Nijeryalı futbolcu, bonservisine ödenecek para, takımının toplam kadro değerine yaptığı katkı ve kendisinin alacağı yıllık ücretle dünya futbol tarihine geçti. Osimhen transferi bakın Türkiye’de ve dünyada neleri değiştirdi?

YILIN REKORLARI LIVERPOOL'DAN

Osimhen, 75 milyon Euro ile, dünyada 2025 yaz transfer döneminde bonservisine en fazla para ödenen 3. futbolcu oldu. Bu listenin ilk 2 sırasını Liverpool’un aldığı aldığı oyuncular oluşturuyor (Florian Wirtz 125 milyon Euro, Hugo Ekitike 95 milyon Euro).

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RONALDO YILDA 187 MİLYON EURO ALIYOR

Yılda 15+6 milyon Euro alacak olan Osimhen, dünyanın en çok kazanan futbolcuları listesinde 18. sıraya yerleşti. Al-Nassr’da forma giyen Cristiano Ronaldo’nun 187 milyon Euro ile birinci olduğu listede İnter Miami’den Lionel Messi 51 milyon Euro ile ikinci.

13 TAKIMIN TOPLAM DEĞERİNİ GEÇTİ

Victor Osimhen’in katılımıyla Galatasaaray’ın kadro değeri 319 milyon Euro’ya ulaştı ve Türk futbolunun rekoru oldu. Bu rakam, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir dışında Süper Lig şampiyonluğu kazanamayan diğer 13 kulübün toplamını (309 milyon Euro) geçti.

KARAGÜMRÜK'ÜN KADROSU 12 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre 70 milyon Euro değer biçilen Osimhen’in değeri, 4 büyükler dışındaki 14 Süper Lig kulübünün her birinden daha fazla. Şu an itibariyle Süper Lig’in en düşük değerli kadroları Karagümrük (12 milyon Euro), Gençlerbirliği (13.4 milyon Euro) ve Kasımpaşa’da (13.9 milyon Euro).

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