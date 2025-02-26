Futbolda yeşil sahaların silinmeyen lekesi: Irkçılık!

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Futbol dünyasında ırkçılık yıllardır bitirilemeyen bir konu. Bunun örnekleri geçmişten günümüze kadar birbirini takip ediyor.

Muz gösterilen siyahi futbolculardan tutun, maymun işareti yapılanlara kadar pek çok olaya tanıklık ettik. Yakın dönemde ise yaşananlar hukuki süreçleri de beraberinde getirdi.

Roberto Carlos, Dani Alves, Neymar, Vinicius Junior, İnaki Williıams ve daha niceleri. Dünyaca ünlü yıldızların da aralarında bulunduğu birçok futbolcu kariyerlerinin belirli döneminde ırkçlığın hedefi oldu, bazıları halen olmaya devam ediyor...