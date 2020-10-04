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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 04.10.2020 - 11:22 | Son Güncelleme:

Futbolda yaz transfer dönemi sona eriyor

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Futbolda yaz transfer dönemi sona eriyor
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Futbolda 2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi yarın sona erecek.

Yaz transfer döneminde sona yaklaşıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, birinci transfer ve tescil dönemi yarın sona erecek.

Birinci transfer dönemi, 4 Ağustos'ta başlamıştı.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra duyurulacak.

Futbolda yaz transfer dönemi sona eriyor

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