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Futbolda VAR ve Ofsayt kuralı değişiyor! IFAB, 1 Mart'ta 4 yeni kuralı görüşüp karara bağlayacak

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#Ofsayt#Var#Kural
Futbolda VAR ve Ofsayt kuralı değişiyor IFAB, 1 Martta 4 yeni kuralı görüşüp karara bağlayacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 13:23

Futbolun en çok tartışılan konuların başında gelen ofsayt kuralına yeni bir ekleme geliyor. IFAB öte yandan VAR konusunda da yenilikler getirmek için harekete geçti. 1 Mart'ta yapılacak toplantıda dört kritik karar görüşülecek. İşte futbola getirilmesi planlanan yeni kurallar...

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Dünyada futbolun oynandığı her ülkede en çok tartışılan hakem kararları ofsayt üzerine yapılıyor. Kimi zaman santimetrelik ofsaytlar nedeniyle ligin kaderi değişiyor. 1 Mart'tan itibaren ofsayt kuralına yeni bir güncelleme geliyor.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 1 Mart günü İskoçya'nın başkenti Glasgow'da toplantı yapacak ve yeni kuralı tartışacak.

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İŞTE YENİ KURAL

Fanatik'in haberine göre, FIFA Gelişim Direktörü Arsene Wenger, Dünya Kupası'nın iki yılda bir yapılmasını önerse de bu önerisi kabul görmemişti. Fransız teknik adam bunun yanı sıra ofsaytla ilgili de bir öneride bulunmuştu. Wenger'in önerisine göre hücum oyuncusunun vücudu, son adamdan tamamen önde olursa ofsayt verilmesi yönündeydi.

Futbolda VAR ve Ofsayt kuralı değişiyor IFAB, 1 Martta 4 yeni kuralı görüşüp karara bağlayacak

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IFAB, 1 Mart'ta bu konuyu tartışarak karara bağlayacak. Böylelikle santimetrelik ofsaytlar rafa kalkacak. Bunun yanı sıra hakemlerin VAR kararlarının tüm stada anons edilmesi de görüşülecek.

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DİĞER İKİ KURAL

Bu iki kuralın yanı sıra iki kural daha görüşülecek. Gündemdeki üçüncü kural ise Challenger sisteminin getirilmesi. Bugün sadece hakemler VAR kullanma yetkisine sahip. Challenger kuralıyla birlikte, tenisçiler gibi antrenörler de tartışmalı olduğunu düşündükleri bir hareketin incelenmesi için VAR'a gidilmesini talep etme seçeneğine sahip olabilecek.

Futbolda VAR ve Ofsayt kuralı değişiyor IFAB, 1 Martta 4 yeni kuralı görüşüp karara bağlayacak

Son olarak, üzerinde düşünülen dördüncü nokta, süreyi durdurma seçeneğinin olası tanıtımı olacaktır. Örneğin ragbide olduğu gibi, hakemler çekişmeli bir durum ya da ciddi bir sakatlık durumunda maç saatini durdurmaya karar verebilirler. Elbette amaç, futboldaki çok sayıdaki zaman kaybını önlemek ve gerçek oyun süresine öncelik vermektir.

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#Ofsayt#Var#Kural

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