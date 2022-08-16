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Futbolda şampiyon Türkiye

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#5. İslami Dayanışma Oyunları#Türkiye#Suudi Arabistan
Futbolda şampiyon Türkiye
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2022 19:35

Konya’da devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda futbolda şampiyon Türkiye oldu.

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U23 Milli Takımı, Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Suudi Arabistan ile final maçında karşılaştı.

Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadı’nda oynanan finalde Suudi Arabistan ile karşılaşan ay-yıldızlılar 26’ncı dakikada Metehan’ın attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak altın madalyanın sahibi oldu.

Suudi Arabistan’ın gümüş madalya aldığı maçı Suudi Prensi Abdülaziz bin Türki el-Faysal ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu birlikte izledi.

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#5. İslami Dayanışma Oyunları#Türkiye#Suudi Arabistan

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