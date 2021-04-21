MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFutbolda olimpiyat kurası çekildi, Almanya ile Brezilya aynı grupta
GeriFutbol Futbolda olimpiyat kurası çekildi, Almanya ile Brezilya aynı grupta
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 21.04.2021 - 12:56 | Son Güncelleme:

Futbolda olimpiyat kurası çekildi, Almanya ile Brezilya aynı grupta

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbolda olimpiyat kurası çekildi, Almanya ile Brezilya aynı grupta

Futbolda 2020 Tokyo Olimpiyatları grupları kura çekimi gerçekleştirildi.

İsviçre'nin Zürih kentinde çekilen kura sonucu erkeklerde 16, kadınlarda ise 12 takımın mücadele edeceği turnuvada eşleşmeler belli oldu.

Son şampiyon Brezilya, finalde yendiği Almanya ile birlikte D Grubu'nda yer aldı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda futbol eşleşmeleri şu şekilde:

- Erkekler

- A Grubu: Japonya, Güney Afrika, Meksika, Fransa
- B Grubu: Yeni Zelanda, Güney Kore, Honduras, Romanya
- C Grubu: Mısır, İspanya, Arjantin, Avustralya
- D Grubu: Brezilya, Almanya, Fildişi Sahili, Suudi Arabistan

Futbolda olimpiyat kurası çekildi, Almanya ile Brezilya aynı grupta


- Kadınlar

- E Grubu: Japonya, Kanada, Büyük Britanya, Şili
- F Grubu: Çin, Brezilya, Zambiya, Hollanda
- G Grubu: İsveç, ABD, Avustralya, Yeni Zelanda

Futbolda olimpiyat kurası çekildi, Almanya ile Brezilya aynı grupta

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi