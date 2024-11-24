Futbolda maçları dizilişler kazanmıyor

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Süper Lig’de bu sezon bir “üçlü savunma” rüzgarı var: Ligdeki 19 takımın neredeyse yarısı (Galatasaray, Göztepe, Sivas, Gaziantep, Konya, Antalya, Kayseri, Alanya ve Adana) en az bir maça üçlü defansla başladılar. Son şampiyon Galatasaray elbette bu trendin belirleyicilerinden. Okan Buruk dün de Bodrum’da Metehan-Kaan-Abdülkerim savunma üçlüsüyle maça başladı. Kanatlarda Barış ve Sallai’li bir 3-4-2-1 denediler ilk yarıda. Koca 45 dakika hiçbir şey üretemediler. Organizasyondan uzak, hatları kopuk, dağınık bir takım vardı sahada.

ÇOK MU FAZLA KURCALIYOR?

İkinci devrede Batshuayi/ Metehan değişikliyle bu kez karo orta sahalı bir 4-3-1-2’ye döndü Okan Hoca. Bu elmas görünümlü orta sahada sol iç pozisyonuna geçen Mertens 20-25 dakika boyunca o kanadı hareketlendirdi, Batshuayi’nin golünü de o yarattı zaten. 72’de bir radikal hamle daha geldi Buruk’tan: Mertens çıktı; Jelert sağ beke, Barış sol öne geçtiler. Tabii ki maçı kazandığı için Okan Buruk’u tebrik etmek gerek ama sanki çok mu fazla kurcalıyor Galatasaray’ın formasyonunu?

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SiNAN KALOĞLU DA 3’LÜ OYNATTI

Dün gündüz saatlerinde üçlü savunmayı deneyen bir başka hoca da Kayserispor’un genç teknik adamı Sinan Kaloğlu idi. 7 Kasım gecesi Alkmaar’da sezonun en kötü oyunuyla en kötü skorunu alan Fenerbahçe, üç gün sonra Sivasspor’a karşı çok ciddi bir rotasyonla sahaya çıkmıştı. Belli ki Sivasspor karşısındaki kadro ve oyun Jose Mourinho’nun kalbini kazanmış; o temel ayarları koruyarak çıktı Kayseri önüne.

OYUNUN ANAHTARI MERT HAKAN

Aynen Sivasspor maçındaki gibi beklerde Osayi Samuel-Filip Kostic başladılar. En önde En-Nesyri görev aldı. Oyunun anahtarı, orta sahanın patronluğuysa Mert Hakan Yandaş’a verilmişti. Mert Hakan Yandaş, Sivasspor maçında olduğu gibi Kayseri’de de maçın kahramanıydı. Sahada kaldığı 65 dakika boyunca Fenerbahçe’nin neredeyse tüm akınlarının kalbinde o var. Hem birinci-ikinci, hem de ikinci-üçüncü bölge bağlantısında ilk seçenek hep oydu.

KOSTiC VE OĞUZ DA YILDIZLAŞTI

Hatları tutkal gibi birbirine bağlamakla kalmadı, dört golün üçünün kurgusunda başroldeydi. Mert Hakan’ın yanı sıra sol kanat ikilisi Kostic-Oğuz’un da yıldızlaştıkları bir gündü Kayseri’de.