Futbolda İzmirlilerin yüzü gülmedi

Profesyonel futbol liglerinin en üst iki liginde mücadele eden İzmirli ekipler, haftayı galibiyet hasretiyle tamamladı. Süper Lig’de mücadele eden Göztepe, evinde konuk ettiği Kayserispor’la 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, bu beraberlikle 3 maçlık galibiyet serisine son verirken haftayı da 1 maç eksikle 15 puanla tamamladı.

TFF 1. Lig’de deplasmanda Boluspor’a 1-0 mağlup olan Altay, sahadan 3 hafta sonra mağlubiyetle ayrıldı. Aynı ligde Bandırmaspor’u konuk eden bir diğer İzmir ekibi Menemenspor da rakibiyle 1-1 berabere kalarak 2 haftalık galibiyet serisine son verdi.



Altınordu liderliği verdi

TFF 1. Lig’de lider olarak çıktığı Ankara Keçiörengücü maçında rakibine 2-0 mağlup olan Altınordu ise 6 hafta sonra sahadan mağlup ayrıldı. Altınordu, aldığı bu mağlubiyetle liderlik koltuğunu da rakibine devretmiş oldu.

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