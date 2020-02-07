Futbolda haftanın programı
Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 21. hafta maçlarıyla devam edilecek. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 22. hafta müsabakaları oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şöyle:
- Süper Lig
Bugün:
20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)
Yarın:
14.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor (Konya Büyükşehir Belediye)
17.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)
17.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Vodafone Park)
20.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)
9 Şubat Pazar:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
10 Şubat Pazartesi:
20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)
- TFF 1. Lig
Bugün:
19.00 Fatih Karagümrük-Hatayspor (Vefa)
Yarın:
14.00 Giresunspor-İstanbulspor (Giresun Atatürk)
16.30 Eskişehirspor-Altınordu (Eskişehir Yeni)
19.00 Adana Demirspor-Adanaspor (5 Ocak Fatih Terim)
9 Şubat Pazar:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)
16.30 Osmanlıspor-Bursaspor (Osmanlı)
19.00 Altay-Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
10 Şubat Pazartesi:
19.00 Akhisarspor-Ekol Göz Menemenspor (Spor Toto Akhisar)
- TFF 2. Lig
Kırmızı Grup:
9 Şubat Pazar:
13.00 Piserro Kahramanmaraşspor-Vanspor FK (Kahramanmaraş 12 Şubat)
13.30 Ergene Velimeşespor-Etimesgut Belediyespor (Ergene Velimeşe)
13.30 Uşakspor-Sivas Belediyespor (Uşak 1 Eylül)
13.30 Niğde Anadolu-Bayburt Özel İdare (Niğde 5 Şubat)
13.30 Kırşehir Belediyespor-Tuzlaspor (Kırşehir Ahi)
13.30 Bandırmaspor-Elazığspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Ankara Demirspor-Sakaryaspor (TCDD Ankara Demirspor)
13.30 Kardemir Karabükspor-GMG Kastamonuspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Eyüpspor (Bodrum İlçe)
Beyaz Grup:
Yarın:
13.00 Hekimoğlu Trabzon-GMG Kırklarelispor (Vakfıkebir İlçe)
13.30 Hacettepe-İnegölspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
13.30 Pendikspor-Çorum FK (Pendik)
13.30 Sarıyer-Manisa FK (Yusuf Ziya Öniş)
9 Şubat Pazar:
13.00 Şanlıurfaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Şanlıurfa GAP)
13.00 Yılport Samsunspor-Afjet Afyonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
13.00 Gümüşhanespor-Başkent Akademi (Gümüşhane Yenişehir)
13.30 1922 Konyaspor-Tarsus İdman Yurdu (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
13.30 Zonguldak Kömürspor-Sancaktepe (Karaelmas Kemal Köksal)
- TFF 3. Lig
1. Grup:
Yarın:
13.00 Yomraspor-Serik Belediyespor (Yomra İlçe)
13.30 Çatalcaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Ziya Altınoğlu)
9 Şubat Pazar:
13.00 Artvin Hopaspor-Sultanbeyli Belediyespor (Hopa İlçe)
13.00 Anagold 24Erzincanspor-Çankaya FK (Müstakil Atletizm Pisti)
13.30 Tokatspor-Düzcespor (Tokat Gaziosmanpaşa)
13.30 Manisaspor-Silivrispor (Manisa 19 Mayıs)
13.30 Kızılcabölükspor-52 Orduspor (Kızılcabölük Semt Sahası)
13.30 68 Aksaray Belediyespor-Ci Group Buca (Dağılgan)
13.30 Şile Yıldızspor-Erzinspor (Şile)
2. Grup:
Yarın:
13.30 1877 Alemdağspor-Karşıyaka (Alemdağ)
9 Şubat Pazar:
13.00 Payasspor-Fethiyespor (Payas İlçe)
13.00 Ağrı 1970-Turgutluspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
13.00 Fatsa Belediyespor-Kozanspor (Fatsa İlçe)
13.30 Kocaelispor-Belediye Derincespor (Kocaeli)
13.30 Esenler Erokspor-Ofspor (Esenler)
13.30 Kemerspor 2003-Büyükçekmece Tepecikspor (Kemer İlçe)
3. Grup:
Yarın:
13.30 Somaspor-Medical Park Batman Petrolspor (Soma Atatürk)
13.30 Altındağ Belediyespor-Nazilli Belediyespor (Çubuk İlçe)
9 Şubat Pazar:
13.00 Bayrampaşa-1954 Kelkit Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
13.00 Diyarbekirspor-Gölcükspor (Diyarbakır)
13.00 Pazarspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Pazar İlçe)
13.30 Osmaniyespor-Halide Edip Adıvarspor (7 Ocak)
13.30 Karacabey Belediyespor-Modafen (Karacabey M.Fehmi Gerçeker)
13.30 Nevşehir Belediyespor-Yozgatspor 1959 (Nevşehir Gazi)
13.30 Darıca Gençlerbirliği-Muğlaspor (Darıca İlçe)
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