Futbolda Güney Amerika rüzgarı esiyor

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D-Smart’ın spor kanallarında bu hafta; Brezilya Ligi, Arjantin Ligi ve İspanya Basketbol Ligi’nin devam eden maçları canlı yayında sporseverleri bekliyor.
FARKLI KONSEPTLERDE EĞLENCELİ PROGRAMLAR
D-Smart canlı karşılaşmaların yanında, farklı konseptteki programlarıyla da dikkat çekiyor. ‘’Bol’ca Futbol’’ programında haftanın maçları analiz edilirken, ‘’Çifte Şans’’ yarış pistini ve yeşil sahayı tek ekranda buluşturarak bahis severlerin vazgeçilmezi oluyor. ‘’90’lar Futbol Smart’’ doksanlara damga vuran şarkılarla futbolu harmanlayıp sıra dışı konseptiyle eğlenceli dakikalar sunuyor.
SALI
SALIYI ÇARŞAMBAYA BAĞLAYAN GECE
01.15 ARJANTİN APERTURA: ROSARIO CENTRAL-LANUS (CANLI) SPOR SMART
01.30 BREZİLYA PAULISTA: PALMEIRAS-BRAGANTINO (CANLI) SPOR SMART 2
ÇARŞAMBA
ÇARŞAMBAYI PERŞEMBEYE BAĞLAYAN GECE
00.30 BREZİLYA PAULISTA: SAO BERNARDO-SANTOS (CANLI) SPOR SMART 2
01.15 ARJANTİN APERTURA: UNION SANTA FE-BOCA JUNIORS (CANLI) SPOR SMART
01.45 BREZİLYA PAULISTA: PONTE PRETA-CORINTHIANS (CANLI) GO 90.KANAL
03.30 ARJANTİN APERTURA: RIVER PLATE-INSTITUTO (CANLI) SPOR SMART
03.30 BREZİLYA PAULISTA: BOTAFOGO-AGUA SANTA (CANLI) SPOR SMART 2
PERŞEMBE
PERŞEMBEYİ CUMAYA BAĞLAYAN GECE
01.15 ARJANTİN APERTURA: RACING CLUB-BELGRANO (CANLI) SPOR SMART
CUMA
20.00 ÇİFTE ŞANS (CANLI) SPOR SMART
CUMARTESİ
22.00 BREZİLYA PAULISTA: PORTUGUESE-BOTAFOGO (CANLI) SPOR SMART
CUMARTESİYİ PAZARA BAĞLAYAN GECE
00.30 BREZİLYA PAULISTA: CORINTHIANS-NOROESTE (CANLI) SPOR SMART
02.30 BREZİLYA PAULISTA: SANTOS-SAO PAULO (CANLI) SPOR SMART
PAZAR
14.30 İSPANYA BASKETBOL LİGİ: UNICAJA-BASKONIA (CANLI) SPOR SMART
19.00 İSPANYA BASKETBOL LİGİ: BARCELONA-MANRESA (CANLI) SPOR SMART 2
20.30 İSPANYA BASKETBOL LİGİ: REAL MADRID-JOVENTUT (CANLI) SPOR SMART
23.00 ARJANTİN APERTURA: SAN LORENZO-RIVER PLATE (CANLI) SPOR SMART
PAZARI PAZARTESİYE BAĞLAYAN GECE
00.30 BREZİLYA PAULISTA: GUARANI-PALMEIRAS (CANLI) SPOR SMART 2
01.15 ARJANTİN APERTURA: BOCA JUNIORS-HURACAN (CANLI) SPOR SMART
PAZARTESİ
20.00 BOL’CA FUTBOL SPOR SMART
PAZARTESİYİ SALIYA BAĞLAYAN GECE
01.15 ARJANTİN APERTURA: ESTUDIANTES-RACING CLUB (CANLI) SPOR SMART