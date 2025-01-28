Futbolda Güney Amerika rüzgarı esiyor

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D-Smart’ın spor kanallarında bu hafta; Brezilya Ligi, Arjantin Ligi ve İspanya Basketbol Ligi’nin devam eden maçları canlı yayında sporseverleri bekliyor.

FARKLI KONSEPTLERDE EĞLENCELİ PROGRAMLAR

D-Smart canlı karşılaşmaların yanında, farklı konseptteki programlarıyla da dikkat çekiyor. ‘’Bol’ca Futbol’’ programında haftanın maçları analiz edilirken, ‘’Çifte Şans’’ yarış pistini ve yeşil sahayı tek ekranda buluşturarak bahis severlerin vazgeçilmezi oluyor. ‘’90’lar Futbol Smart’’ doksanlara damga vuran şarkılarla futbolu harmanlayıp sıra dışı konseptiyle eğlenceli dakikalar sunuyor.

SALI

SALIYI ÇARŞAMBAYA BAĞLAYAN GECE

01.15 ARJANTİN APERTURA: ROSARIO CENTRAL-LANUS (CANLI) SPOR SMART

01.30 BREZİLYA PAULISTA: PALMEIRAS-BRAGANTINO (CANLI) SPOR SMART 2

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ÇARŞAMBA

ÇARŞAMBAYI PERŞEMBEYE BAĞLAYAN GECE

00.30 BREZİLYA PAULISTA: SAO BERNARDO-SANTOS (CANLI) SPOR SMART 2

01.15 ARJANTİN APERTURA: UNION SANTA FE-BOCA JUNIORS (CANLI) SPOR SMART

01.45 BREZİLYA PAULISTA: PONTE PRETA-CORINTHIANS (CANLI) GO 90.KANAL

03.30 ARJANTİN APERTURA: RIVER PLATE-INSTITUTO (CANLI) SPOR SMART

03.30 BREZİLYA PAULISTA: BOTAFOGO-AGUA SANTA (CANLI) SPOR SMART 2

PERŞEMBE

PERŞEMBEYİ CUMAYA BAĞLAYAN GECE

01.15 ARJANTİN APERTURA: RACING CLUB-BELGRANO (CANLI) SPOR SMART

CUMA

20.00 ÇİFTE ŞANS (CANLI) SPOR SMART

CUMARTESİ

22.00 BREZİLYA PAULISTA: PORTUGUESE-BOTAFOGO (CANLI) SPOR SMART

CUMARTESİYİ PAZARA BAĞLAYAN GECE

00.30 BREZİLYA PAULISTA: CORINTHIANS-NOROESTE (CANLI) SPOR SMART

02.30 BREZİLYA PAULISTA: SANTOS-SAO PAULO (CANLI) SPOR SMART

PAZAR

14.30 İSPANYA BASKETBOL LİGİ: UNICAJA-BASKONIA (CANLI) SPOR SMART

19.00 İSPANYA BASKETBOL LİGİ: BARCELONA-MANRESA (CANLI) SPOR SMART 2

20.30 İSPANYA BASKETBOL LİGİ: REAL MADRID-JOVENTUT (CANLI) SPOR SMART

23.00 ARJANTİN APERTURA: SAN LORENZO-RIVER PLATE (CANLI) SPOR SMART

PAZARI PAZARTESİYE BAĞLAYAN GECE

00.30 BREZİLYA PAULISTA: GUARANI-PALMEIRAS (CANLI) SPOR SMART 2

01.15 ARJANTİN APERTURA: BOCA JUNIORS-HURACAN (CANLI) SPOR SMART

PAZARTESİ

20.00 BOL’CA FUTBOL SPOR SMART

PAZARTESİYİ SALIYA BAĞLAYAN GECE

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01.15 ARJANTİN APERTURA: ESTUDIANTES-RACING CLUB (CANLI) SPOR SMART