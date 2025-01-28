×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Futbolda Güney Amerika rüzgarı esiyor

Güncelleme Tarihi:

#Futbol#Güney Amerika#Dsmart
Futbolda Güney Amerika rüzgarı esiyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 17:35

D-Smart her branşta dünyanın en önemli spor müsabakalarını evlere taşımaya devam ediyor. Dünya futbolunun önemli liglerinden Brezilya ve Arjantin Ligi’nin heyecan verici karşılaşmaları ile İspanya Basketbol Ligi’nin devam eden maçları bu haftaya renk katıyor.

Haberin Devamı

D-Smart’ın spor kanallarında bu hafta; Brezilya Ligi, Arjantin Ligi ve İspanya Basketbol Ligi’nin devam eden maçları canlı yayında sporseverleri bekliyor.

FARKLI KONSEPTLERDE EĞLENCELİ PROGRAMLAR

D-Smart canlı karşılaşmaların yanında, farklı konseptteki programlarıyla da dikkat çekiyor. ‘’Bol’ca Futbol’’ programında haftanın maçları analiz edilirken, ‘’Çifte Şans’’ yarış pistini ve yeşil sahayı tek ekranda buluşturarak bahis severlerin vazgeçilmezi oluyor. ‘’90’lar Futbol Smart’’ doksanlara damga vuran şarkılarla futbolu harmanlayıp sıra dışı konseptiyle eğlenceli dakikalar sunuyor.

SALI
SALIYI ÇARŞAMBAYA BAĞLAYAN GECE

01.15 ARJANTİN APERTURA: ROSARIO CENTRAL-LANUS (CANLI) SPOR SMART 

01.30 BREZİLYA PAULISTA: PALMEIRAS-BRAGANTINO (CANLI) SPOR SMART 2 

Haberin Devamı

ÇARŞAMBA
ÇARŞAMBAYI PERŞEMBEYE BAĞLAYAN GECE

00.30 BREZİLYA PAULISTA: SAO BERNARDO-SANTOS (CANLI) SPOR SMART 2 

01.15 ARJANTİN APERTURA: UNION SANTA FE-BOCA JUNIORS (CANLI) SPOR SMART 

01.45 BREZİLYA PAULISTA: PONTE PRETA-CORINTHIANS (CANLI) GO 90.KANAL 

03.30 ARJANTİN APERTURA: RIVER PLATE-INSTITUTO (CANLI) SPOR SMART 

03.30 BREZİLYA PAULISTA: BOTAFOGO-AGUA SANTA (CANLI) SPOR SMART 2 

PERŞEMBE
PERŞEMBEYİ CUMAYA BAĞLAYAN GECE

01.15 ARJANTİN APERTURA: RACING CLUB-BELGRANO (CANLI) SPOR SMART 

CUMA

20.00 ÇİFTE ŞANS (CANLI) SPOR SMART 

CUMARTESİ

22.00 BREZİLYA PAULISTA: PORTUGUESE-BOTAFOGO (CANLI) SPOR SMART 

CUMARTESİYİ PAZARA BAĞLAYAN GECE

00.30 BREZİLYA PAULISTA: CORINTHIANS-NOROESTE (CANLI) SPOR SMART 

02.30 BREZİLYA PAULISTA: SANTOS-SAO PAULO (CANLI) SPOR SMART 

PAZAR

14.30 İSPANYA BASKETBOL LİGİ: UNICAJA-BASKONIA (CANLI) SPOR SMART 

19.00 İSPANYA BASKETBOL LİGİ: BARCELONA-MANRESA (CANLI) SPOR SMART 2

20.30 İSPANYA BASKETBOL LİGİ: REAL MADRID-JOVENTUT (CANLI) SPOR SMART 

23.00 ARJANTİN APERTURA: SAN LORENZO-RIVER PLATE (CANLI) SPOR SMART 

PAZARI PAZARTESİYE BAĞLAYAN GECE

00.30 BREZİLYA PAULISTA: GUARANI-PALMEIRAS (CANLI) SPOR SMART 2 

01.15 ARJANTİN APERTURA: BOCA JUNIORS-HURACAN (CANLI) SPOR SMART 

PAZARTESİ

20.00 BOL’CA FUTBOL SPOR SMART 

PAZARTESİYİ SALIYA BAĞLAYAN GECE

Haberin Devamı

01.15 ARJANTİN APERTURA: ESTUDIANTES-RACING CLUB (CANLI) SPOR SMART 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Futbol#Güney Amerika#Dsmart

BAKMADAN GEÇME!