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Futbolda gençlere yatırım yapanlar kazandı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Beşiktaş
Futbolda gençlere yatırım yapanlar kazandı Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...
Adil Demirçubuk
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2023 07:00

Gençlere yatırım yapanların mutlaka kazandığı gerçeği, bir kez daha belgelendi. Yetenekli gençler sürekli oynamasalar bile değerleri artıyor. 1 Temmuz 2022’den bu yana altın ve döviz ortalama yüzde 15 değer kazanırken, Fenerbahçeli İsmail Yüksek’teki artış yüzde 1.271’e ulaştı. Beşiktaşlı Emrecan yüzde 281, Kerem Atakan ve Başakşehirli Touba, yüzde 200 Arda Güler yüzde 66, Sacha Boey yüzde 62.5, Yusuf Demir yüzde 50 arttı

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Futbolcu değerlemesi konusunda en güvenilir kaynak olarak kabul edilen Transfermarkt tarafından hazırlanan ‘2022-23 sezonunda Süper Lig’de değeri en çok yükselen oyuncular’ listesi önemli bir gerçeği ortaya koydu: Gençlere yatırım yapanlar kazanıyor. 1 Temmuz 2022’den günümüze değeri en çok artan futbolcular listesinin ilk 20’sinde yer alanların 14’ü, 25 yaş ve altı isimlerden oluşuyor. Diğer oyuncuların ikisi 26, biri 27, diğer üçü ise 29 yaşında.

İlk 3'te Fenerbahçeliler var

Bu periyotta değeri en çok yükselen isim, Fenerbahçeli İsmail Yüksek. Sezon başında 350 bin Euro fiyat biçilen 24 yaşındaki oyuncu şu an tam 4 milyon 800 bin Euro. Yüzde bin 271 oranında değer kazanan İsmail’i, 4 milyon Euro’luk artışla takım arkadaşı Arda Güler takip ediyor. 1 Temmuz’da 6 milyon Euro olan değeri, 4 milyon Euro’luk artışla 10 milyona yükselen Arda’nın ardından bir başka Fenerbahçeli Attila Szalai geliyor. Macar stoperin değeri 12 milyon Euro’dan 15 milyon Euro’ya çıktı.

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Oynamasalar da değerleri artıyor

İsmail ile Arda’nın pek fazla oynamamalarına karşın değerlerinin artmaya devam etmesi yeteneklerine duyulan güvenin bir sonucu. Genç ve gelecek vadeden futbolcular, oynasa da oynamasa da değer kazanıyor. Listenin ilk 3 sırasını oluşturan Fenerbahçeli futbolcuların ardından Galatasaray’dan 3 isim; Yusuf Demir, Sacha Boey ve Victor Nelsson geliyor. 19 yaşındaki Yusuf ve 22 yaşındaki Boey’in değerleri 2.5 milyon Euro artarken, 24 yaşındaki Nelsson’daki değişim 2 milyon Euro olarak gerçekleşti.

Futbolda gençlere yatırım yapanlar kazandı Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...

En tecrübeliler Bakasetas, Salih, Midtsjö

F.Bahçeli Crespo 2 milyon Euro yükselişle 10 milyon Euro’ya ulaşıp 7. sırayı alırken, Başakşehir’den Ahmed Touba ve Beşiktaş’tan Kerem Atakan Kesgin 2’şer milyon Euro’luk artışla 8. sırayı paylaştı. F.Bahçeli Emre Mor, 1.7 milyon Euro olan değerini 3.5 milyon Euro’ya çıkarıp ilk 10’a girdi. 20 kişilik listenin en tecrübelileri ise, her üçü de 29 yaşında olan Trabzonsporlu Bakasetas, Beşiktaşlı Salih Uçan ve Galatasaraylı Fredrik Midtsjö.

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Rekortmen İsmail Yüksek

Listede yer alan futbolcuların 1 Temmuz 2022’den bu yana gerçekleşen piyasa değer artışlarını, ülkemizdeki en önemli yatırım araçları olarak görülen altın ve döviz fiyatlarıyla karşılaştırdığımızda çok ilginç bir tabloyla karşılaşıyoruz. Söz konusu yatırım araçları bu periyotta ortalama yüzde 15 civarında artış gösterirken, Fenerbahçeli İsmail Yüksek altından 72, Euro’dan 87, dolardan 115 kat daha fazla kazandırdı.

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Beşiktaş

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