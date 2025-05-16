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Futbolda Galatasaray yüzyılı!

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#Galatasaray#Süper Lig#Türkiye Kupası
Futbolda Galatasaray yüzyılı
Adil Demirçubuk
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2025 07:00

Son olarak önceki gün Türkiye Kupası’nda şampiyon olan Galatasaray, hafta sonu Kayserispor’dan 1 puan dahi alsa Süper Lig’i zirvede bitirip 21. yüzyıldaki 24. kupasını kazanacak. Cimbom, son 25 yılda 10 Süper Lig, 6 Türkiye Kupası 7 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Beşiktaş 13 (5 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası, 3 Süper Kupa), Fenerbahçe 12 (6 Süper Lig, 3’er Türkiye Kupası ve Süper Kupa), Trabzonspor da 8 (1 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası, 3 Süper Kupa) şampiyonluk elde etti.

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Ziraat Türkiye Kupası finalinde önceki gün Trabzonspor’u 3-0 yenerek şampiyonluğu kazanan Galatasaray, 2000’li yıllarda Türk futbolunu domine etmeyi sürdürüyor.

Sarı kırmızılı kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 21. yüzyılda düzenlenen 3 büyük organizasyonda (Süper Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa) verilen toplam 66 kupanın 23’ünü müzesine götürmeyi başardı.

Futbolda Galatasaray yüzyılı

Hafta sonu Süper Lig’de Bellona Kayserispor’u konuk edecek olan Cimbom, bu maçtan 1 puan dahi alsa şampiyonluğu garantileyerek 21. yüzyılda kazandığı kupa sayısını 24’e çıkaracak.

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EN BAŞARILI İKİNCİ KULÜP BEŞİKTAŞ

2000-01 sezonundan bugüne dek organize edilen kupaları kapsayan araştırmamız, bu süreçte Galatasaray’ın Süper Lig’de 10, Türkiye Kupası’nda 6, Süper Kupa’da 7 kez mutlu sona ulaştığını ortaya koydu. Kupa sayısı bakımından sarı kırmızılıların ardından en başarılı ikinci kulüp Beşiktaş oldu. Siyah beyazlılar, 5’i Süper Lig, 5 Türkiye Kupası ve 3’ü Süper Kupa olmak üzere toplam 13 şampiyonluk kazandı. Fenerbahçe 12 kupa (6 Süper Lig, 3’er Türkiye Kupası ve Süper Kupa) alırken, Trabzonspor da 8 kupa (1 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası, 3 Süper Kupa) kaldırdı.

 

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Futbolda Galatasaray yüzyılı

 

AKHİSAR VE KONYA'NIN 2'ŞER KUPASI VAR

2000’LI yıllarda verilen 66 kupanın 56’sı Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un müzelerine giderken, geri kalan 10’u Anadolu kulüpleri tarafından kazanıldı. Bursaspor ve Başakşehir, Türk futbolunun en uzun soluklu ve değerli organizasyonu olan Süper Lig’de 1’er kez şampiyonluk kürsüsüne çıktı. Akhisarspor ve Konyaspor hem Türkiye Kupası hem Süper Kupa sevinci yaşadı. Konyaspor, Sivasspor, Gençlerbirliği ve Kocaelispor da 1’er kez Türkiye Kupası şampiyonluğu onuruna erişti.

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Futbolda Galatasaray yüzyılı

Futbolda Galatasaray yüzyılı

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#Galatasaray#Süper Lig#Türkiye Kupası

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