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Futbol
Haber Giriş: 27.02.2021 - 14:16 | Son Güncelleme:

Futbolda devrim gibi karar! Yabancı hakeme onay çıktı

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Futbolda devrim gibi karar! Yabancı hakeme onay çıktı
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Portekiz Futbol Federasyonu'nun gelecek sezondan itibaren yabancı hakemlere izin vereceği iddia edildi.

Spor Arena Dış Haber | Yıllardır tartışılan 'Yabancı hakemler diğer liglerde maç yönetebilir mi?' sorusu Portekiz'de cevabını buldu.

Portekiz'in A Bola gazetesinin haberine göre gelecek sezondan itibaren yabancı hakemler, Portekiz Ligi'nde maç yönetebilecek.

Portekiz Futbol Federasyonu'nun bir aydır konuyla ilgili çalışma yaptığı ve resmi açıklamanın kısa bir süre içinde açıklanacağı belirtildi.

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RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Ligde görev alacak yabancı hakemlerin de belli olduğu, yapılacak açıklamayla birlikte bu hakemlerin isimlerinin duyurulacağı kaydedildi. Öte yandan Portekizli hakemlerin de ülke dışında maç yönetmelerine de izin verilecek.

Futbolda devrim gibi karar Yabancı hakeme onay çıktı

AHMET NUR ÇEBİ: ''HAKEM DE TRANSFER EDİLMELİ''

Süper Lig'de de yıllarca 'yabancı hakem' tartışmaları yapılıyordu. Son olarak Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Süper Lig'de yabancı hakemlerin görev alabileceğini belirtmişti.

Ahmet Nur Çebi, konuyla ilgili olarak ''Nasıl yabancı futbolcu transfer ediyorsak, hakem de transfer edilmeli. Özellikle derbi maçları için yapılmalı'' demişti.

AVRUPA'DA BİR İLK

Portekiz basınındaki haberlerin doğru çıkması halinde Avrupa'da ilk kez bir ülke, maçlarında yabancı hakem kullanabilecek. Daha önceden ise Suudi Arabistan, bazı maçlar için yabancı hakemler getirileceğini açıklamıştı.

Portekiz'de hakem hataları son yıllarda büyük eleştiri konusu oluyordu. Özellikle VAR sisteminin gelmesinin ardından da hakem hatalarının devam ettiği konuşuluyordu.

Futbolda devrim gibi karar Yabancı hakeme onay çıktı

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