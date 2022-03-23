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Futbolda devrim: FFP kalkıyor

#UEFA#Finansal Fair Play#Futbol
Futbolda devrim: FFP kalkıyor

7 Nisan’dan itibaren kulüpler, gelirlerinin yüzde 90’ına kadarını harcayabilecek. Yeni düzenlemeyle beraber, çok yüksek kazançlar sağlayan İngiltere Premier Lig ekipleri büyük avantaj sağlayacak. UEFA’nın ‘oyunculara maaş tavanı koyalım’ çağrısının karşılık bulması ise zor görünüyor.

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UEFA, flaş bir karar alarak kulüplerin ekonomik olarak iyileştirilmesi amacıyla hayata geçirilen Finansal Fair Play’i (FFP) kaldırma kararı aldı. Bunun yerine yeni bir düzenlemeye gidilecek. 7 Nisan’dan itibaren uygulanmaya başlanacak yeni düzenlemeyle beraber kulüpler, futbol harcamalarını gelirlerinin yüzde 90’ı kadar yapabilecek. Bu limitin 3 sezon içerisinde yüzde 70’e çekilmesi planlanıyor.

AĞIR CEZALAR KAPIDA

UEFA kural ihlali yapan kulüpleri Avrupa’da bir alt organizasyona düşürebilecek. Bu doğrultuda Şampiyonlar Ligi’nde yer alan bir kulüp, UEFA kurallarını ihlal etmesi halinde Avrupa Ligi’ne düşürülebilecek. Ayrıca 2024’te uygulanacak yeni Şampiyonlar Ligi ve Avrupa
Ligi’nde kulüplere puan silme ve para cezası verileceği belirtildi.

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MAAŞLARDA LİMİT YOK

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Maaş limiti sistemi ise kabul görmedi. Avrupa’daki çalışma yasalarının karmaşık olması ve maaş limiti sistemini mevcut durumda uygulamanın zor olacağının düşünülmesinin ardından farklı alternatifler üzerinde çalışıldığı ifade edildi. Yüksek gelire sahip İngiliz takımlarına fayda sağlayacak olan yeni sistem 7 Nisan’da oylamaya sunulacak.

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#UEFA#Finansal Fair Play#Futbol

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