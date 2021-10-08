Futbolda dengeleri değiştirecek adım... Newcastle United'ı Prens Selman döneminde neler bekliyor?

Haberin Devamı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, 1,5 yıllık çetrefilli süreç sonucunda Newcastle United'ı satın aldı. Prens Selman'ın başkanlık ettiği Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu önderliğindeki konsorsiyum, İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ı satın aldı.

14 YILLIK ASHLEY DÖNEMİ 350 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA SON BULDU

Newcastle United'dan yapılan resmi açıklamada Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, Reuben Ailesi ve Amanda Steveley'den oluşan konsorsiyumun kulübü 350 milyon Euro bedelle satın aldığı ifade edildi.

Newcastle United'ın 14 yıllık sahibi İngiliz milyarder Mike Ashley, 1,5 yıldır devam eden süreç sonunda cebine 350 milyon Euro'yu koyarak kulübü yeni sahiplerine devretmiş oldu.

TARAFTARLAR KUTLAMA YAPTI

Arap sermayesi önderliğindeki konsorsiyumun kulübü satın almasının resmen açıklanmasından sonra Newcastle United taraftarları, St. James' Park'ta akşam boyunca kutlama yaptı.

Haberin Devamı

%80'İ PRENS SELMAN'IN OLACAK

Newcastle United'ı satın alan konsorsiyumun hisse dağılım detayları da belli oldu. Prens Selman önderliğindeki Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, hisselerin %80'ini kontrol edecek. Kalan kısım ise Orta Doğu'da önemli ortaklıklara imza atan İngiliz iş insanı Amanda Steveley ve Hindistanlı Reuben Ailesi arasında paylaşılacak.

AMANDA STEVELEY, PRENS ANDREW'İN EVLİLİK TEKLİFİNİ REDDETMİŞTİ

Eski bir model olan Amanda Steveley, 2000'li yılların başında York Dükü Prens Andrew ile ilişki yaşamış ve sonrasında Prens'in evlilik teklifini reddetmişti. Steveley 2011 yılında İranlı iş insanı Mehrdad Ghodoussi ile evlenmişti. Evliliği sonrası İngiltere'de ve Orta Doğu'da yatırımlar yapan Steveley, Newcastle United'ın satın alımına da dahil oldu.

"PSG VE MANCHESTER CITY KADAR HIRSLI OLACAĞIZ"

Steveley kulübün alımı sonrası yaptığı açıklamada; "Kupalar kazanma konusunda PSG ve Manchester City kadar hırslı olacağız ama bu biraz zaman alacak. Bu büyük satın almayla kulüp büyük bir değişime girecek. Başarılar ve kupalar için yatırım kadar zaan ve doğru ekip de önemli" ifadelerini kullandı.

PREMIER LİG'DE KULÜP SAHİPLERİNİN EN ZENGİNİ

Haberin Devamı

Newcastle United'ın satın alınmasında üçlü bir ortalık söz konusu olsa da İngiltere'de ve dünyada herkes Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın mal varlığını konuşmaya başladı. Prens Selman'ın önderliğindeki Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, 320 milyar pound'u bulan servetiyle Premier Lig'de kulüp sahibi olan insanlara büyük fark atarak zirveye oturuyor.

Premier Lig'in en zengin kulüp sahipleri

Prens Selman ve Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu - 320 milyar pound

Sheikh Mansour (Manchester City) - 23.3 milyar pound

Roman Abramovich (Chelsea) - 9.6 milyar pound

Nassef Sawiris/Wes Edens (Aston Villa) - 7.3 milyar pound

Stan Kroenke (Arsenal) - 6.8 milyar pound

Coates Ailesi (Stoke City) - 6.2 milyar pound

Guo Guangchang (Wolverhampton) - 4.3 milyar pound

Joshua Harris (Crystal Palace) - 4.2 milyar pound

Glazer Ailesi (Manchester United) - 3.6 milyar pound

Joe Lewis (Tottenham) - 3.5 milyar pound

Haberin Devamı

SUUDİ ARABİSTAN KAMU YATIRIM FONU BU YATIRIMI NEDEN YAPIYOR?

1970'li yıllarda petrol satışıyla zenginleşmeye başlayan Suudi Arabistan'da kurulan Kamu Yatırım Fonu, özellikle 2000'li yıllardan sonra dünya genelinde büyük yatırımlar yapmaya başladı. Fonun en büyük yatırımı, Norveç Bankası ve Yatırım Fonu olarak dikkat çekiyor. Bu yatırımın güncel değeri 1.3 trilyon dolar. Bunun ardından piyasa değeri, 1.2 trilyon dolar olan Çin Yatırım Şirketi ve 830 milyar dolarlık Abu Dabi Yatırım Şirketi geliyor.

Haberin Devamı

TRUMP AMERİKASI İLE BÜYÜK ANLAŞMALAR

Suudi Arabistan'ın bir sonraki kralı olması beklenen Prens Selman, ülkeye yabancı sermaye getirmek ve yabancı sermayeli büyük şirketlere yatırım yapmak için son yıllarda büyük çaba sarf ediyor. 2017'de Suudi Arabistan'ı ziyaret eden ABD eski başkanı Donald Trump ile geniş kapsamlı bir ortaklı anlaşması yapılmıştı. Bu anlaşmaya silah ve uçak savaş uçağı alımları da dahil edilmişti. Öte yandan Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun Boeing'de 700 milyon dolar, ABD bankası Citigroup'ta 500 milyon dolar ve sosyal paylaşım platformu Facebook'ta 520 milyon dolarlık hissesi bulunuyor.

Haberin Devamı

PRENS SELMAN'IN 2030 VİZYONU: SPOR TURİZMİNE ÖNEM

Ekonomik yatırımların yanı sıra petrole olan bağımlılığı azaltmak, ülke ekonomisine seyahat, spor ve sağlık turizminde de katkı yapmak için Prens Selman'ın ortaya koyduğu 2030 Vizyonu çerçevesinde büyük spor atılımları da yapılıyor. Formula 1 ile geniş kapsamlı bir anlaşma sonucu bu yıldan itibaren ülkenin sahil kentlerinden olan Cidde'de yarış düzenlenecek.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun Formula 1'e de ortaklık yapmayı düşündüğü ve bu konuda kısa sürede resmi adım atacağı iddia ediliyor.

SATIN ALIM SÜRECİNİN UZAMA SEBEBİ: KORSAN YAYIN

Ülkemizde Süper Lig'in resmi yayıncı kuruluşu olan Katar şirketi beIN SPORTS, 2020 yılının başında gündeme gelen Newcastle United'ın Suudlara satılma durumuna katı bir şekilde karşı çıkmıştı. Bunun sebebi ise dünyanın en büyük korsan yayın ağı olan şirkere Suudi Arabistan'ın destek çıkmasıydı. Suudi Arabistan ile Katar arasındaki gerginlik sebebiyle Suudlar, beIN SPORTS'u ülkede yasaklamıştı. Newcastle United'ın satın alınmasına karşı çıkan beIN SPORTS'a Premier Lig yönetiminin de destek vermesinin ardından süreç tıkanmıştı.

BU SORUN NASIL AŞILDI?

Yaklaşık 1 yıl sonra, taraflar arasında yumuşama yaşandı. Çıkan haberlere göre Suudi Arabistan, beIN SPORTS'a karşı uyguladığı ambargoyu kaldırdı, korsan yayın ağına yaptığı yatırımı da durdurdu. Böylelikle kulübün satın alımına Premier Lig yönetiminin onayı çıktı.

NEWCASTLE UNITED, FİNANSAL FAIR-PLAY'A UYARAK NASIL BÜYÜYECEK?

Dünyanın en zengin oluşumlarından biri tarafından satın alınan Newcastle United'Da taraftarlar gelecek başarılar için şimdiden çok heyecanlı. Peki, UEFA'nın uyguladığı, liglerde de yerel olarak uygulanan mali incelemeler varken Newcastle United nasıl büyüyecek? Yıldız transferler yapabilecekler mi?

Katar yatırımı alan Paris Saint-Germain ve Birleşik Arap Emirlikleri yatırımı alan Manchester City'nin yaşadığı dönüşümü Newcastle United'ın da yaşaması bekleniyor. Çeşitli sponsorluklarla kulübe para girişi sağlanacak ve transfer yatırımları bu girişin bir kısmıyla yapılabilecek. Stadyum ve kulüp tesisleri yenilenerek A takımın güçlenmesinin yanı sıra altyapıya da yatırım yapılacak. Son yıllarda transferde çok para harcamayan ve kulübü zararsız şekilde devreden Mike Ashley'nin de bu tutumu, yeni sahiplerin işini kolaylaştıracak.