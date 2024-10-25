Futbolda cuma günü dopdolu! 3 maç, büyük heyecan ve dev oranlar...

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ADANA DEMİRSPOR PUANA HASRET

Ligin son sırasında yer alan Adana Demirspor, tek puanını 3. haftadaki Kasımpaşa deplasmanında aldı. Adana ekibi, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Galatasaray, Antalyaspor, Alanyaspor, Bodrum FK ve Samsunspor'a yenildi.

SİVAS EVİNDE NEFES ALDI

Ligde ilk 9 haftada 11 puan toplayan Sivasspor; Başakşehir ve Göztepe karşısında aldığı üst üste yenilgilerin ardından son hafta Hatayspor'u 3-2 mağlup ederek nefes aldı.

Misli'de Şampiyon Oran'la dev maçta Adana Demirspor kazanıra 2.43, beraberliğe 3.14, Sivasspor kazanıra ise 2.27 oran verildi. Misli üyelerinin %56’sı karşılaşmayı Sivasspor'un kazanmasını bekliyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Adana Demirspor ligde oynadığı son 11 maçta 10 mağlubiyet 1 beraberlik aldı.

- Sivasspor’un oynadığı son 5 lig maçının 4’ü 2,5 gol üstü skorla bitti.

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- Adana Demirspor’un ligde oynadığı son 7 maçın 6’sında karşılıklı goller oldu.

MUHTEMEL 11'LER

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Arda, Gravillon, Semih, Abdulsamet, Maestro, İzzet, Salih, Tayfun, Ali, Barasi

Sivasspor: Nikolic, Murat, Sonko, Camara, Uğur, Moutoussamy, Charisis, Koita, Pritchard, Rodrigues, Manaj

LEICESTER CITY İSTİM ÜSTÜNDE

Premier League'in yeni ekiplerinden Leicester City, sezona istediği gibi başlayamasa da son dönemde çıkışa geçti. Ligin ilk 6 haftasında galibiyet alamayan Steve Cooper'ın öğrencileri, son iki maçta Bournemouth ve Southampton'ı devirerek puanını 9'a çıkarmayı başardı.

SÜRPRİZLERE DEVAM EDİYOR

Ligin flaş ekiplerinden Nottingham Forest, beklenmedik çıkışını sürdürüyor. Şu ana kadar yalnızca 1 yenilgi alan Nuno Espirito Santo'nun öğrencileri, 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik alarak 13 puan topladı.

Misli'de Şampiyon Oran'la dev maçta Leicester kazanıra 2.68, beraberliğe 3.00, Nottingham Forest kazanıra ise 2.15 oran verildi. Misli üyelerinin %15'i karşılaşmayı Leicester City'nin kazanmasını bekliyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Leicester City ile Nottingham Forest arasında oynanan son 7 maçın 6’sında ilk yarılar 1,5 gol üstü bitti.

- Nottingham Forest’in oynadığı son 9 resmi maçın 8’i 2,5 gol altı skorla sona erdi.

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- Leicester City’nin bu sezon ligde oynadığı 8 lig maçının 7’sinde karşılıklı goller oldu.

MUHTEMEL 11'LER

Leicester City: Hermansen; Justin, Okoli, Faes, Kristiansen; Ndidi, Winks; Fatawu, Buonanotte, Ayew; Vardy

Nottingham Forest: Sels; Aina, Murillo, Milenkovic, Moreno; Yates, Ward-Prowse; Hudson-Odoi, Anderson, Elanga; Wood

EVİNDE BİR BAŞKA, DEPLASMAN KABUSU

La Liga'da ise çıkış arayan Espanyol ve Sevilla kozlarını paylaşacak. İlk 10 haftada 10 puan toplayabilen Espanyol, bunların 9'unu evinde aldı. Rakibi Sevilla ise oynadığı deplasman karşılaşmalarından yalnızca 3 puan cebine koyabildi ve henüz galibiyet alamadı.

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Espanyol, Bilbao'da 4-1'lik yenilgiyi taraftarlarına unutturmak için sahaya çıkacakken Sevilla da Barcelona karşısında 5-1'lik mağlubiyetin yaralarını sarmaya çalışacak.

Misli'de Şampiyon Oran'la dev maçta Espanyol kazanıra 2.69, beraberliğe 2.91, Sevilla kazanıra ise 2.20 oran verildi. Misli üyelerinin %18'i karşılaşmayı Sevilla'nın kazanmasını bekliyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Espanyol'un La Liga'daki son 7 maçının 6'sı 2.5 Üst ve KG Var şeklinde sonuçlandı.

- Sevilla, La Liga'daki son 6 maçında rakip fileleri sarsmayı başardı.

- Espanyol ile Sevilla arasında oynanan son 3 maçın ilk yarılarını konuk ekipler önde tamamladı.

MUHTEMEL 11'LER

Espanyol: Garcia; El Hilali, Gomez, Kumbulla, Olivan; Gragera, Lozano, Milla; Tejero, Cheddira, Romero

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Sevilla: Nyland; Carmona, Bade, Nianzou, Pedrosa; Agoume, Lokonga, Sow; Ejuke, Romero, Lukebakio