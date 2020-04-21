Futbolda bir organizasyon daha iptal edildi

Korona virüs nedeniyle birçok turnuva ileri bir tarihe ertelenirken, Okyanusya Uluslar Kupası Futbol Şampiyonası da iptal edilen turnuvalara eklendi.

4 yılda 1 düzenlenen ve haziran ayında yapılması planlanan organizasyon, bugün yapılan açıklamayla iptal edildi. OFC Genel Sekreteri Franck Castillo, Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde yapılması planlanan şampiyonayı üzülerek iptal ettiklerini açıkladı.

Bu turnuvanın, Okyanusya'daki en önemli organizasyon olduğunu söyleyen Castillo, "Bu durum hayal kırıklığı yaşatan bir gerçek. Organizasyon, Okyanusya'daki turnuvalar arasında Amiral gemisi durumundaydı. Ancak futbol dünyasının sağlığı ve güvenliği bizim önceliğimiz. Bunu göz önünde bulundurarak, virüsün yayılmaması için mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.





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