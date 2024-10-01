Futbolda bir devrin sonu: Andres Iniesta'dan emeklilik kararı

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İspanyol futbolcu Andres Iniesta bir süredir futbol yaşantısını Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Emirates Club'da sürdürüyordu.

Ancak Dubaili yetkililer 1 Temmuz 2024 itibariyle tecrübeli orta saha ile yollarını ayırdı. Yaz transfer döneminde de kulüpsüz kalan 40 yaşındaki futbolcu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

FUTBOLU BIRAKACAK

İspanyol gazetesi Relevo'nun haberine göre Andres Iniesta futbol yaşamını sonlandırmaya hazırlanıyor. Gazete, efsanevi futbolcunun emeklilik kararını 8 Ekim 2024 tarihinde kamuoyu ile paylaşacağını iddia etti.

İSPANYA TARİHİNİN EN ÖNEMLİ GOLLERİNDEN BİRİNİ ATMIŞTI

Futbolu bırakmaya hazırlanan yıldız futbolcu, İspanyol futbol tarihinin en önemli gollerinden birini atmıştı. 2010 FIFA Dünya Kupası'nın final maçının uzatma dakikalarında Hollanda filelerini sarsan Iniesta, İspanya'ya tarihindeki ilk Dünya Kupası'nı kazandırmıştı.

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TEKNİK DİREKTÖR OLACAĞI İDDİA EDİLDİ

İspanyol Relevo gazetesi, yıldız futbolcunun teknik direktörlüğe hazırlandığını da iddia etti. Gazete, bu iddiasını Iniesta'nın yaz aylarında Barcelona'nın düzenlediği bir organizasyonda söylediği sözlere dayandırdı.

40 yaşındaki oyuncu bu organizasyonda, "Teknik direktörlük sertifikamı almak için çabalıyorum. Geleceğin ne getireceğini göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

BARCELONA İLE HER ŞEYİ KAZANDI

1 Temmuz 2002 tarihinden 1 Temmuz 2018 tarihine kadar Barcelona'nın formasını giyen Andres Iniesta, Katalan ekibiyle birlikte kazanabileceği her kupayı kazandı.

Tecrübeli oyuncu, bordo mavili forma altında 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupası, 9 La Liga, 6 Copa Del Rey ve 7 İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

İSPANYA MİLLİ TAKIMI İLE DE ÜÇ KUPA KAZANDI

Barcelona ile kazanabileceği her kupayı kazanan Andres Iniesta, İspanya Milli Takımı ile de bu başarıyı tekrarladı. Ülkesiyle birlikte 2008 ve 2012 yıllarında Avrupa Şampiyonası'nı kazanan tecrübeli oyuncu, 2010'da da FIFA Dünya Kupası'nı havaya kaldırma sevincini yaşadı.