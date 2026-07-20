Futbolda bir devrin sonu!

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Arjantin’in Ole gazetesi, “Sonsuza kadar teşekkürler Messi”, Clarin “Acı, gurur ve bir devrin sonu” başlıklarını atarken, İngiliz The Guardian, “Messi döneminden Yamal dönemine geçildi” dedi.

İSPANYA:

· MARCA: Dünya bizim! İspanya’nın hem EURO 2024’ün hem de Dünya Kupası’nın sahibi olmasını ‘yeni futbol imparatorluğu’ olarak tanımladı.

· AS: Kırmızılar göğe ulaştı. Gazete, İspanya’nın sabırlı oynayarak Arjantin’i yıprattığını, kupayı hak ettiğini yazdı.

ARJANTiN:

· OLE: Sonsuza kadar teşekkürler Messi. Kupanın kaybedilmesinden çok Messi’nin Dünya Kupası kariyerine odaklanılan haberde, “Sonuç ne olursa olsun tarihin en büyüklerinden biri” denildi.

Gözden Kaçmasın Messi ve Yamal tarihe geçti! Haberi görüntüle

· CLARiN: Acı, gurur ve bir devrin sonu. Arjantin’in üst üste iki Dünya Kupası finaline çıkmasının başarı olduğu belirtildi.

iNGiLTERE:

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· THE GUARDiAN: Futbolun nöbet değişimi. İspanya-Arjantin finali yalnızca bir Dünya Kupası mücadelesi değil, “Messi döneminden Yamal dönemine geçiş” olarak yorumladı.

FRANSA:

· L’EQUiPE: İspanya dünyanın zirvesinde. Gazete, teknik direktör Luis de la Fuente’nin takımının sergilediği topa sahip olma oyununun modern futbolun zirvesi olduğunu yazdı.

BREZiLYA:

· GLOBO ESPORTE: İspanya dünyaya hükmediyor. İspanya’nın en istikrarlı takım olduğunu vurgulayan gazete, kupanın sürpriz olmadığını yazdı.