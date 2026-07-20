Futbolda bir devrin sonu!

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Arjantin’in Ole gazetesi, “Sonsuza kadar teşekkürler Messi”, Clarin “Acı, gurur ve bir devrin sonu” başlıklarını atarken, İngiliz The Guardian, “Messi döneminden Yamal dönemine geçildi” dedi.
İSPANYA:
· MARCA: Dünya bizim! İspanya’nın hem EURO 2024’ün hem de Dünya Kupası’nın sahibi olmasını ‘yeni futbol imparatorluğu’ olarak tanımladı.
· AS: Kırmızılar göğe ulaştı. Gazete, İspanya’nın sabırlı oynayarak Arjantin’i yıprattığını, kupayı hak ettiğini yazdı.
ARJANTiN:
· OLE: Sonsuza kadar teşekkürler Messi. Kupanın kaybedilmesinden çok Messi’nin Dünya Kupası kariyerine odaklanılan haberde, “Sonuç ne olursa olsun tarihin en büyüklerinden biri” denildi.
· CLARiN: Acı, gurur ve bir devrin sonu. Arjantin’in üst üste iki Dünya Kupası finaline çıkmasının başarı olduğu belirtildi.
iNGiLTERE:
· THE GUARDiAN: Futbolun nöbet değişimi. İspanya-Arjantin finali yalnızca bir Dünya Kupası mücadelesi değil, “Messi döneminden Yamal dönemine geçiş” olarak yorumladı.
FRANSA:
· L’EQUiPE: İspanya dünyanın zirvesinde. Gazete, teknik direktör Luis de la Fuente’nin takımının sergilediği topa sahip olma oyununun modern futbolun zirvesi olduğunu yazdı.
BREZiLYA:
· GLOBO ESPORTE: İspanya dünyaya hükmediyor. İspanya’nın en istikrarlı takım olduğunu vurgulayan gazete, kupanın sürpriz olmadığını yazdı.