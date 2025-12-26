Futbolda bahis soruşturmasındaki Kasımpaşa-Samsunspor maçında neler yaşandı? 8 dakikada 2 penaltı kaçmıştı

Haberin Devamı

'Futbolda bahis' soruşturması kapsamında 14'ü futbolcu 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ERDEN TİMUR DA DAHİL 24 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Aralarında eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un da olduğu 24 şüpheli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Bir şüphelinin başka suçtan cezaevinde olduğu tespit edilirken, 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturması" olarak bilinen soruşturma kapsamında;

MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde tespit edilen deliller sonucunda,

Önceki iki eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve elkoyma işlemlerinde hakkında işlem yapılan tutuklu bir şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddiaları ile bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen (7) şüpheli,

Haberin Devamı

Müsabaka sonucu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan (6) şüpheli,

Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen TFF'de görevli (1) şüpheli,

Geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan (Erden Timur) ve banka hesaplarının incelenmesi neticesi 6222 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanuna muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen (1) şüpheli,

Müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynayan futbolcu (14) şüpheli olmak üzere toplam (29) şüpheli hakkında İstanbul merkezli toplam (11) farklı ilde bugün eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve koyma işlemi icra edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Haberin Devamı

GÖZLER 26 EKİM 2024'TEKİ KASIMPAŞA-SAMSUNSPOR MAÇINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, en dikkat çeken noktalardan birisi de etkileyecek şekilde bahis oynamanın tespiti oldu. Açıklamada; müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde 26 Ekim 2024'teki Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan 6 şüphelinin ve bunlarla bağlantılı TFF'de görevli 1 kişinin tespit edildiği aktarıldı.

PEKİ BU MAÇTA NE OLDU?

Önceki sezonun başında 26 Ekim 2024 Cumartesi günü oynanan maçta yaşananlar mercek altına alındı. Samsunspor'un 4-1 kazandığı mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekip olan Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti.

Haberin Devamı

Kasımpaşa'nın golünü 31. dakikada Aytaç Kara atarken asıl dikkat çeken olay Samsunspor'un 8 dakika içinde 2 penaltı kaçırması olmuştu.

Mücadeleye Kasımpaşa; Gianniotis, Opoku, Yasin, Winck, Mortadha, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Brekalo, Da Costa ilk 11'iyle başlerken Samsunspor ise Okan, Bola, Rick, Bedirhan, Zeki, Soner, Ntcham, Emre, Carlo, Kingsley, Marius kadrosuyla sahaya çıkmıştı.

NTCHAM 8 DAKİKADA 2 PENALTI KAÇIRDI

19. dakikada penaltı noktasına gelen Samsunspor futbolcusu Olivier Ntcham atılması zor olan panenka şeklindeki vuruşu sonucunda penaltıyı kaçırdı. Bu penaltıdan yalnızca 8 dakika sonrasında 27. dakikada Samsunspor VAR incelemesi sonucu bir penaltı daha kazandı. Fakat ikinci kez topun başına geçen Ntcham bir kez daha penaltıyı kaçırdı.

Haberin Devamı

SAMSUNSPOR 2. YARIDA GOL YAĞDIRDI

Mücadelenin ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona ererken ikinci 45 dakikada Samsunspor adeta gol olup yağdı. Samsun temsilcisi 68. dakikada Holse ile önce eşitliği sağlarken 71'de Soner Aydoğdu, 77'de Holse ve 86. dakikada Tait'in golleriyle maçı 4-1 kazandı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Operasyon kapsamında gözaltına alınanların isimleri belli oldu. Gözaltı kararı verilenler arasında, Eski Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi Erden Timur, Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız, futbolcular Bahattin Berke Demircan, Doğukan Çınar, Ergün Nazlı, Eyüp Can Temiz, Furkan Demir, Gökhan Payal, Hamit Bayraktar, Hüseyin Aybars Tüfekci, İbrahim Yılmaz, İlke Tankul, İsmail Karakaş, Mert Aktaş, Tufan Kelleci, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları, Figen Özkaya, Emrah Günaydı, Burak Söyleyen, Ecem Alkaş, Esat Bilayak, Mirza Şerifoğlu, Hakan Çakır, Serhat Ölmez, Umut Esel, Burcu Kurt gözaltına alındı. Enes Bartan’ın ise başka bir suçtan halihazırda cezaevinde olduğu öğrenildi.