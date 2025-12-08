×
Futbolda bahis soruşturmasında 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2025 17:17

Türkiye Futbol Federasyonu, amatör statüdeki 658 futbolcudan bahis oynadığı tespit edilen 197 futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu’nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında 10.11.2025 tarihinde PFDK’ya sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde profesyonel liglerde yer alan kulüplerin 'A Takım' listelerinde yer alan veya ilgili lig statüleri uyarınca esame listesine yazılarak profesyonel müsabakalarda oynatılabilen amatör statüdeki 658 futbolcudan bahis oynadığı tespit edilen 197 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 08.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir" denildi.

PFDK'ya sevk edilen 197 futbolcu için tıklayınız.

