Futbolda bahis soruşturması sonrası bir ilk! Yeni Malatyaspor küme düşürüldü

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2025 08:57

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Yeni Malatyaspor'un bir alt lige düşürülmesine karar verdi. Futbolda bahis soruşturması birçok futbolcusu ceza alan Malatya temsilcisi maçlara çıkamadı ve 3. Lig'e düşürüldü.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından başlatılan futbolda bahis soruşturması nedeniyle çok sayıda futbolcusu hak mahrumiyeti cezası alan Yeni Malatyaspor, küme düştü.

CEZALAR SONRASI KADRO KURAMADILAR

Futbolcularının aldığı cezalar sonrası kadro kurmakta zorlanan Yeni Malatyaspor, üst üste maçlara çıkmaması nedeniyle 3. Lig'e düşürüldü.

ÜST ÜSTE MAÇLARA ÇIKAMADI

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 13 Aralık 2025'te oynanması gereken  Kırklarelispor maçına çıkmayan Malatya temsilcisi 3-0 mağlup sayıldı.

Futbolda bahis soruşturması sonrası bir ilk Yeni Malatyaspor küme düşürüldü

Disiplin Kurulu, bu eylemi aynı sezon içerisinde ikinci kez gerçekleştirdiği için Yeni Malatyaspor'u Nesine 3. Lig'e düşürdü.

RAKİPLERİ HÜKMEN GALİP SAYILACAK

Kurul, bu müsabaka tarihinden itibaren Yeni Malatyaspor ile maçı olan diğer takımların karşılaşmaları oynamaksızın hükmen galip sayılmasına hükmetti.

Sarı-siyahlı takım, 29 Kasım'da Adanaspor, 6 Aralık'ta Isparta 32 SK, 13 Aralık'ta Kırklarelispor maçına çıkmamıştı. Malatya temsilcisinin 17 Aralık'ta Menemen FK müsabakası ise 24 Aralık tarihine ertelenmişti.

Yeni Malatyaspor'un son yıllarda yaşadığı düşüş:

2017 - Süper Lig'de ilk sezon
2019 - Avrupa Ligi ön elemesi
2022 - Süper Lig'de son sezon
2025 - 1. Lig'de son sezon
2026 - 2. Lig'den sezon içinde küme düşürüldü

