Futbolda bahis soruşturması sonrası bir ilk! Yeni Malatyaspor küme düşürüldü

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından başlatılan futbolda bahis soruşturması nedeniyle çok sayıda futbolcusu hak mahrumiyeti cezası alan Yeni Malatyaspor, küme düştü.

CEZALAR SONRASI KADRO KURAMADILAR

Futbolcularının aldığı cezalar sonrası kadro kurmakta zorlanan Yeni Malatyaspor, üst üste maçlara çıkmaması nedeniyle 3. Lig'e düşürüldü.

ÜST ÜSTE MAÇLARA ÇIKAMADI

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 13 Aralık 2025'te oynanması gereken Kırklarelispor maçına çıkmayan Malatya temsilcisi 3-0 mağlup sayıldı.

Disiplin Kurulu, bu eylemi aynı sezon içerisinde ikinci kez gerçekleştirdiği için Yeni Malatyaspor'u Nesine 3. Lig'e düşürdü.

Haberin Devamı

RAKİPLERİ HÜKMEN GALİP SAYILACAK

Kurul, bu müsabaka tarihinden itibaren Yeni Malatyaspor ile maçı olan diğer takımların karşılaşmaları oynamaksızın hükmen galip sayılmasına hükmetti.

Sarı-siyahlı takım, 29 Kasım'da Adanaspor, 6 Aralık'ta Isparta 32 SK, 13 Aralık'ta Kırklarelispor maçına çıkmamıştı. Malatya temsilcisinin 17 Aralık'ta Menemen FK müsabakası ise 24 Aralık tarihine ertelenmişti.

Yeni Malatyaspor'un son yıllarda yaşadığı düşüş:

2017 - Süper Lig'de ilk sezon

2019 - Avrupa Ligi ön elemesi

2022 - Süper Lig'de son sezon

2025 - 1. Lig'de son sezon

2026 - 2. Lig'den sezon içinde küme düşürüldü