Futbolculardan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına destek çağrısı

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İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının koordinasyonunda depremlerden etkilenen vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına futbol dünyasından da destek çağrısı geldi.

Videolu mesajda Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, "Yaraları sarma zamanı. Haydi bir aileye de sen el ver. 'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına destek ol, birlikte iyileşeceğiz" dedi.

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu ise, "Kimse yuvasız kalmasın istiyoruz. www.evimyuvanolsun.org web sitesi üzerinden depremzedelere evimizi açıyor ya da kira desteğinde bulunuyoruz. Dayanışmaya sen de katıl" ifadelerini kullandı..

Rangers'da forma giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz da, "Afetzedelere evlerimizi açıyor, onlara kira desteğinde bulunuyoruz. Kampanyamıza sen de katıl. Depremzedelerin hayatını kolaylaştır" diye konuştu.

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Trabzonsporlu Dorukhan Toköz de, "Onların en çok sıcak bir eve ihtiyacı var. 'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına destek ol, onların da sıcak bir evi olsun. Şimdi destek ve birlik zamanı" şeklinde konuştu.

Bir diğer Trabzonsporlu futbolculardan Yusuf Yazıcı, "Afetzedelerin şu anki en büyük ihtiyacı barınma. Evimyuvanolsun.org adresi üzerinden siz de evinizi depremzedelere açabilir, düşük bir bedelle kiralayabilir ya da kira desteğinde bulunabilirsiniz. Haydi bir hayata dokunalım" derken, Umut Bozok ise, "Afetzedelere evini tahsis etmeyi, düşük bedelle kiralamayı ya da kira desteğinde bulunmayı düşünüyorsan sen de evimyuvanolsun.org adresi üzerinden bir hayata dokunabilirsin" ifadelerini kullandı.