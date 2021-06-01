Futbolcu Sergio Agüero’nun takımı KRÜ Esports’tan yeni bir adım

Son zamanlarda ünlü futbolcuların desteği ile kurulan eSpor takımları oldukça yaygınlaşmaya başladı. David Beckham’a ait olan Guild Esports dışında hiçbir takım böylesine bir sıçrama gerçekleştirmeyi başaramamıştı. Manchester City’nin efsanevi ismi Sergio Agüero’nun takımı KRÜ Esports bu sıçramayı başaran ikinci takım oluyor.

Guild Esports popüler ve çok konuşulan takım olsa da, Agüero’nun organizasyonu hakkında özel olan bir şey var. Bunun sebebi Agüero’nun video oyunlarını çok sevmesi ve oyun oynarken açtığı yayınlarda on binlerce izlenmesi olabilir.

2020’de kurulan KRÜ Esports ciddi ve profesyonel bir organizasyon, her alanda ciddi anlamda iyi takımlara sahip. En çok ses getirdikleri olay Valorant’ta Reykjavik’te Güney Amerika bölgesini temsil etmeleri oldu.

Klasik eSpor ve geleneksel spor türlerini birleştiren FIFA 21 için de takımları bulunmakta, takımın kurucusunun mesleği düşünüldüğünde pek şaşırtıcı değil. Yakın zamanda organizasyonun paylaştığı bir Tweet’e göre KRÜ Esports’un Rocket League sahalarına inmesi yakın gibi gözüküyor. Tweet oldukça basit, “(Futbol topu emojisi) (Araba emojisi) ?”

Bu Tweet’in ima ettiği şey oldukça açık bir şekilde Rocket League oluyor. KRÜ Esports’un tanıtım videosunda da birçok oyunun yanında Rocket League’i görmek, bir şekilde RL sahnesine gireceklerine bir işaret idi. Takımın açıklanmasının da an meselesi olduğu öngörülüyor.

Takımın hangi oyuncuları alacağı ise büyük bir soru işareti. KRÜ Esports daha önce Güney Amerika takımları ve oyuncuları ile çalıştı. Fakat organizasyonun Kuzey Amerika ve Avrupa bölgelerinde de ayakları bulunuyor. Rocket League’in en prestijli ligleri Kuzey Amerika ve Avrupa bölgelerine ait. Fakat Güney Amerika bölgesi de eSpor sahnesi ve oyuncu kitlesi açısından büyük bir rekabetçi alana sahip.

KRÜ’nun kimi ve hangi bölgeyi seçeceği bilinmemekte. RLCS X geçtiğimiz günlerde bitti ve şu anda bütün takımlar ve oyuncuların gözü Intel World Open üstünde. Bu turnuvanın en önemli özelliği takımların ülkeleri için yarışması ve 2021 Tokyo Olimpiyatları ile birlikte yürütülecek olması.