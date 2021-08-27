Futbol tarihinin en güzel ödülü

Spor Servisi / Koray DURKAL - Sabahın ilk saatlerinde Swiss Hotel’de Avrupa’dan gelen yabancı meslektaşlarımızla kahvaltıda buluştuk. Servet Yardımcı ve Hamit Altıntop ile 7 yabancı, 3 Türk gazeteci kahvaltıda hem İstanbul’daki organizasyonu hem de ödül törenini konuştuk. Euro 2020’nin şampiyonu İtalya olunca doğal olarak masanın en çok soru sorulan ismi İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri oldu.

SiZ HEP BÖYLE Mi KAHVALTI YAPARSINIZ?

Türk kahvaltısı ve bolca çayın olduğu masaya bir İtalyan konuk olunca konu ister istemez “Çay mı, kahve mi?” sorusuna geldi. Tancredi Palmeri, Nusret’in meşhur Cappucino videosunu izledikten sonra şu yorumu yaptı: “Sabah erken saatlerde kruvasan ile birlikte bir cappucino elbette içilir. Ancak günün ilerleyen saatlerinde yemek sonrası biri cappucino isterse ona turist gözüyle bakılır!” dedi. Türk kahvaltısının çeşitliliğine hayran kalan Tancredi, “Siz hep böyle mi kahvaltı yapıyorsunuz?” sözleriyle şaşkınlığını gizleyemedi.

BAŞKANLARIN KOYU SOHBETİ

Geceye Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de katıldı. Kura çekiminin ardından uzun süre sohbet eden ikiliye daha sonra TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı da eşlik etti.

HAYAT HER ŞEYDEN ÖNEMLi

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, ödül törenindeki konuşmasına başlarken Euro 2020’deki Danimarka-Finlandiya maçında fenalaşan Danimarkalı futbolcu Cristian Eriksen’in o anlarını anlattı ve “Hayat her şeyden daha önemli” dedi. Ve bana göre tarihin en güzel ve anlamlı ödülünü, Eriksen’in hayatını kurtarmaya yardım eden Danimarka Milli Takımı Kaptanı Simon Kjaer ile milli takımın sağlık ekibi, UEFA Başkanlık Ödülü’ne layık görüldü. Kjaer ödül gecesine bir video ile katılırken sağlık ekibinden 8 kişi ödüllerini Ceferin’in elinden aldı.

KIRMIZI LiSTE ÖDÜL GECESiNi GÖLGELEDi

Maalesef bu çok özel gecede dünyanın en iyi oyuncularını görme şansına sahip olamadık. Pandemi nedeniyle özellikle İngiltere’nin getirdiği katı kurallar ve yoğun maç trafiği sebebiyle Guardiola, Tuchel, Kevin De Bruyne, Kante ve Jorginho başta olmak üzere pek çok yıldız isim İstanbul’a gelemedi. Bu görkemli törende ödül alanları video konferans yoluyla izlemek zorunda kaldık.

VAN DER SAR: HERKES EŞiT ŞANSA SAHiP

Kura çekimi sonrası Ajax CEO’su Edwin Van Der Sar’a, Şampiyonlar Ligi’ndeki gruplarını ve Beşiktaş’ı sordum. Cevabı kısa ve netti: “Herkes eşit şansa sahip. Umarım güzel maçlar izletiriz.”

AL-KHELAiFi: MESSi BiZi HEYECANLANDIRIYOR

Salonda ayak üstü tanışma fırsatı bulduğum Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi’ye lionel Messi transferini sordum. Tam anlamıyla gözlerinin içi gülerek yanıtladı: “Mutlu ve en önemlisi de heyecanlıyız.”

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