Futbol tarihine geçecek transfer! 328 milyon euroluk çılgın operasyon...

Spor Arena Dış Haberler | La Liga devi Real Madrid, Ligue 1 temsilcisi Paris Saint Germain ile 2022 yılına kadar kontratı devam eden Kylian Mbappe için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor.

İspanyol AS Gazetesi'nin haberine göre; 22 yaşındaki yıldız oyuncuyu uzun süredir kadrosuna katmak isteyen eflatun beyazlılar, bu yaz resmi teklifte bulunmak üzere kaynak yaratma çalışmalarına başladı.

TAM 6 OYUNCU GÖZDEN ÇIKARILDI

Kylian Mbappe transferi için yaklaşık 328 milyon euro gibi astronomik bir rakamı gözden çıkaran Real Madrid, bu meblağın bir bölümünü kadrosunda bulunan dünyaca ünlü oyuncuları satarak karşılamayı hedefliyor.

Haberde yer alan iddiaya göre; İspanyol devi, Kylian Mbappe transferine kaynak yaratabilmek adına Gareth Bale, Marcelo, Luka Jovic, Isco, Dani Ceballos ve Brahim Diaz'ı satmayı düşünüyor.

Bahsi geçen 6 oyuncunun satışından yaklaşık olarak 150 milyon euro gelir elde etmeyi planlayan Real Madrid yönetimi, kalan tutarı ise kredi kullanarak finanse etmeyi arzuluyor.

TARİHİN EN PAHALI OYUNCUSU OLACAK

Fransız yıldız Kylian Mbappe, 328 milyon euro gibi astronomik bir bonservis bedeli karşılığında Real Madrid'e transfer olması durumunda futbol tarihinin en pahalı oyuncusu olarak kayıtlara geçecek.

Barcelona'dan Paris Saint Germain'e 222 milyon euro bedelle transfer olan takım arkadaşı Neymar, söz konusu listede zirvede yer alıyor. Brezilyalı futbolcunun ardından 145 milyon euro karşılığında Liverpool'dan Barcelona'ya imza atan Philippe Coutinho ikinci basamakta bulunuyor.

Philippe Coutinho'nun ikinci sıradaki ortağı ise zirveyi yoklayan Kylian Mbappe. Fransız golcü, Monaco'dan Paris Saint Germain'e Phillippe Coutinho ile aynı rakama imza atmıştı.

FUTBOL TARİHİNİN EN PAHALI 10 TRANSFERİ

Neymar: 222 milyon € (Barcelona'dan Paris Saint Germain'e)

Phillippe Coutinho: 145 milyon € (Liverpool'dan Barcelona'ya)

Kylian Mbappe: 145 milyon € (Monaco'dan Paris Saint Germain'e)

Ousmane Dembele: 130 milyon € (Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya)

Joao Felix: 127.2 milyon € (Benfica'dan Atletico Madrid'e)

Antoine Griezmann: 120 milyon € (Atletico Madrid'den Barcelona'ya)

Cristiano Ronaldo: 117 milyon € (Real Madrid'den Juventus'a)

Eden Hazard: 115 milyon € (Chelsea'den Real Madrid'e)

Paul Pogba: 105 milyon € (Juventus'tan Manchester United'a)

Gareth Bale: 101 milyon € (Tottenham'dan Real Madrid'e)

SERGIO RAMOS BU TRANSFERDE KULLANILACAK MI?

AS Gazetesi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Sergio Ramos'un Paris Saint Germain'e olası transferinin Kylian Mbappe operasyonunda Real Madrid tarafından kullanılabileceğinin altı çizildi.

La Liga devi Real Madrid ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sergio Ramos'un gelecek yıl için Paris Saint Germain ile anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Real Madrid'den yeni sözleşme teklifi bekleyen ancak İspanyol temsilcisinden bu konuda herhangi bir adım atılmaması üzerine ayrılığı kafasına koyan 34 yaşındaki futbolcunun, Fransız ekibine transfer olmaya sıcak baktığı kaydedilmişti.

ÜÇ YILLIK TEKLİF

Real Madrid'den en az bir yıllık kontrat bekleyen İspanyol savunmacı, bu talebine henüz cevap verilmemesinin ardından Paris Saint Germain'in üç yıllık teklifini ciddi şekilde düşünmeye başlamıştı.

Söz konusu haberde ayrıca Paris Saint Germain'in, Sergio Ramos'a Real Madrid'de kazandığından çok daha yüksek bir ücret teklif ettiği öne sürülmüştü.

İspanya'nın en çok izlenen futbol programlarından El Chiringuito'nun yaptığı özel haber çok konuşulmuştu... Habere göre Barcelona ve Real Madrid kaptanları Lionel Messi ile Sergio Ramos, sezon sonunda beraber PSG'ye transfer olacak.

Habere göre Sergio Ramos, Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile bir konuşma gerçekleştirdi ve başkana ''PSG, takımı Messi ve benim üzerime kurmak istiyor.'' sözlerini kullandı.

İKİSİ DE BEDAVAYA GİDİYOR

Real Madrid ile sözleşmesi tıpkı Lionel Messi gibi Haziran'da bitecek olan ve yeni sözleşme imzalamayan İspanyol futbolcu, sezon sonunda bonservis bedeli olmadan transfer olabilir. Böylece yıllar boyunca Real Madrid ve Barcelona'da birbirlerine rakip olan iki futbolcu, aynı takımda buluşacak.

MBAPPE KALIRSA YENİ GALAKTIKOS OLABİLİRLER

Geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük koltuğuna Mauricio Pochettino'yu getirdiğini açıklayan PSG'de bu transferlerin gerçekleşmesi halinde Lionel Messi, Sergio Ramos, Neymar, Kylian Mbappe aynı takımda forma giymiş olacak.

PSG'nin olay yaratan transfer hamlesinin ardından Fransız ekibine ''Yeni Galaktikos'' denilmeye başlandı. Bir dönem Real Madrid'e, dünyanın en iyi futbolcularını transfer etmesinden dolayı bu isim verilmişti.

Lionel Messi ve Sergio Ramos ile PSG'nin dışında Manchester City'nin de ilgisi olduğu konuşuluyordu ama son gelen haberlere göre Fransız ekibi, iki yıldız futbolcu için bir adım önde...

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