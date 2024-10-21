Futbol tarihinde görülmemiş istatistik! '9 maçta 111 gol...'

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Modern futbolda takımların lige kötü bir başlangıç yapmaları kulüplerin içinde bulunduğu duruma göre normal karşılanabilen bir durumdur.

Modern futbolda takımların lige kötü bir başlangıç yapmaları kulüplerin içinde bulunduğu duruma göre normal karşılanabilen bir durumdur.Ancak Moğolistan Premier Ligi ekibi Tuv Azarganuud sezona yaptığı başlangıç ile futbol tarihine geçti.

SADECE 2 GOL ATTILAR

Tuv Azarganuud ligin ilk dokuz haftasının sonunda rakip filelere sadece iki gol gönderebildi. Moğol ekibi buna karşılık kalesinde 111 gol gördü.

Geride kalan maçların sonunda -109'luk bir averaj yakalayan pembe siyahlılar bu averaj oranı ile birlikte futbol tarihinin en kötü lig başlangıcını yapmış oldu.

SON MAÇLARINDA 20 GOL YEDİLER

Moğolistan Premier Ligi'nin dokuzuncu haftasında evinde Ilch'i konuk eden Tuv Azarganuud bu maçta da sahadan boynu bükük ayrıldı.

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Karşılaşmayı konuk ekip 20'ye 1'lik skorla kazandı.



MOĞOLİSTAN KUPASI'NI KAZANMIŞLARDI

Futbol tarihinin en kötü lig başlangıcına imza atan Tuv Azarganuud, 2021/2022 sezonunda Moğolistan Kupası'nı kazanmıştı.



KADROLARINDA 11 OYUNCU VAR

İlk dokuz haftanın sonunda kalesinde 111 gol gören Moğol ekibinin kadrosunda ise önemli eksiklikler göze çarpıyor.

Transfermarkt verilerine göre Tuv Azarganuud'un kadrosunda sadece 11 lisanslı futbolcu bulunuyor.