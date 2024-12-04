Futbol sahası savaş alanına döndü, 14 kırmızı kart çıktı

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Afyonkarahisar 1’inci Amatör Lig C Grubu’nda Dinar Belediye Spor ile Demir Çevre Spor karşılaşmasında futbolcular arasında çıkan tekme ve yumruklu kavgayı polis ile yöneticiler zorlukla ayırdı.

Afyonkarahisar 1’inci Amatör Lig C Grubu’nda Dinar Belediye Spor ile Demirçevre Spor, geçtiğimiz pazar günü karşılaştı. 12 puanla liderlik mücadelesi veren 2 takımın maçı Dinar İlçe Stadyumu’nda oynandı.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Maçın 45’inci dakikasında Demirçevre Spor futbolcularının serbest vuruş öncesi topu alarak zaman geçirmeye çalıştığını iddia eden Dinar Belediyespor futbolcuları tepki gösterdi. İki takım futbolcuları arasındaki sözlü atışma sonrası arbede yaşandı. Saha içerisinde birbirlerini itekleyen futbolcular yumruk ve tekme attı. Futbolcuları ayırmak için 2 takımın teknik ekibi, yöneticileri ve polis sahaya girdi.

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TOPLAM 14 OYUNCU İHRAÇ EDİLDİ

Polis ve yöneticilerin kavgayı ayırmasının ardından hakem, Dinar Belediye Spor ile Demirçevre Spor’un sahadaki 5’er, yedek kulübesindeki 2’şer futbolcusuna kırmızı kart gösterdi.

Takımdaki oyuncu sayısının 7’nin altına düşmesi nedeniyle maç tatil edildi. Sahada yaşanan kavgayı tribündeki taraftar telefon kamerasıyla görüntüledi.

Görüntülerde futbolcuların birbirine tekme ve yumruk atması sonrasında yaşanan arbede ve polis ile yöneticilerin ayrıma çabası yer aldı.