Futbol oynayabilmek için Türk vatandaşı oldu!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
İngiltereden Türk ailelere keyfi vize eziyetiİngiltere'den Türk ailelere 'keyfi' vize eziyeti!#İngiltere
Süper Ligde yeyni yayın döneminin bütün detaylarıSüper Lig'de yeyni yayın döneminin bütün detayları!#Süper Lig
Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş! İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...#Egzersiz
Aşı karşıtları sokağa döküldü... Başbakan ve ailesi gizli bir yere nakledildiAşı karşıtları sokağa döküldü... Başbakan ve ailesi gizli bir yere nakledildi!#Kanada
Hemşirelerin aşı oyunu Yakayı böyle ele verdilerHemşirelerin aşı oyunu! Yakayı böyle ele verdiler #ABD
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: Gece yarısı cinayetine şafak baskınıŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: Gece yarısı cinayetine şafak baskını#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
NeoCov alarmı... DSÖden açıklama geldiNeoCov alarmı... DSÖ'den açıklama geldi#Koronavirüs
İnternet sağlayıcısına ayıplı hizmet kararıİnternet sağlayıcısına 'ayıplı hizmet' kararı#Ayıplı Hizmet
THYden İBB Sözcüsü Murat Ongunun iddiasına yalanlamaTHY'den İBB Sözcüsü Murat Ongun'un iddiasına yalanlama#Türk Hava Yolları
Belediye kameramanını kör eden yumruk Gözü geçen yıl nakledilmiştiBelediye kameramanını kör eden yumruk! Gözü geçen yıl nakledilmişti#İstanbul
65 saniye... Dikkatimiz dağılmıyor, çalınıyor Telefonum tarafından ele geçirildim...65 saniye... Dikkatimiz dağılmıyor, çalınıyor! 'Telefonum tarafından ele geçirildim...'#Teknoloji
‘Büklüm Büklüm’ şarkısıyla bir döneme damga vurdu Nakil için donör bekliyorum‘Büklüm Büklüm’ şarkısıyla bir döneme damga vurdu! 'Nakil için donör bekliyorum'#Tülay Özer
Whatsapp grubuna mesaj attı Tazminatından oldu...Whatsapp grubuna mesaj attı! Tazminatından oldu...#Whatsapp
Asırlık tartışma: Duş sabah mı alınmalı gece yatmadan mıAsırlık tartışma: Duş sabah mı alınmalı gece yatmadan mı?#Cilt Sağlığı
Serdar Ortaçtan kürtaj itirafı: Aralarında ünlü isimler de varSerdar Ortaç'tan kürtaj itirafı: Aralarında ünlü isimler de var!#Serdar Ortaç
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Futbol oynayabilmek için Türk vatandaşı oldu!

#Tobby Peter Phariogun#Nijerya#Nurlupınarspor
Futbol oynayabilmek için Türk vatandaşı oldu

Nijerya’dan futbolcu olma hayaliyle geldiği Türkiye’de sadece Bölgesel Amatör Lig ve Süper Amatör Ligi’nde forma şansı bulan futbol aşığı Tobby Peter Phariogun, yabancı kuralı ardından çok sevdiği futbol için Türk vatandaşı oldu. Türk vatandaşı olduktan sonra Can ismini alan Tobby, Futbolu çok seviyorum. Futbolsuz yaşamam. Futbol benim hayatım. Futbol benim ilk aşkım" diye konuştu. 

Haberin Devamı

Nijeryalı Tobby Peter Phariogun, 2008 yılında o dönem Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Muğlaspor’un daveti üzerine Türkiye’ye geldi. 17 yaşında olması sebebiyle oturma izni alamayan Tobby, yaşını doldurmasıyla birlikte 2010 yılında resmi olarak Muğla Milasspor’da futbolculuk kariyerine başladı. Tobby, Muğla’nın yanı sıra Bursa ve Manisa gibi illerde BAL ve Süper Amatör Lig’lerinde mücadele eden takımlarda forma şansı buldu. 

CAN İSMİNİ ALDI

Büyük umutlarla geldiği Türkiye’de forma şansı bulan 31 yaşındaki Tobby, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) BAL ve Süper Amatör Ligleri’ne getirdiği yabancı oyuncu kuralı üzerine hayal kırıklığına uğradı. Kuralın ardından 2019 yılında kariyerini sonlandıran Tobby, aradan geçen 2 yılın ardından çok sevdiği futbol için Türk vatandaşı olmaya karar verdi. Geçen eylül ayında Türk vatandaşı olan Tobby, Can ismini aldı. Sanayispor’da tekrardan futbola başlayan Tobby, Süper Amatör Lig’de mücadele eden Nurlupınarspor’a transfer oldu. 

NURLUPINARSPOR’DA OYNUYOR

Evli, 1 çocuk babası Tobby, futbolu çok sevdiği için Türk vatandaşı olduğunu söyledi. Tobby, 2 yıl önce TFF tarafından yabancı oyuncuların amatörlerde oynamasına yasak geldi. 2 sene top oynamadım. Futbolu çok seviyordum. Bu nedenle Türk vatandaşı oldum. Bu sezon yeniden başladım. İlk yarı Sanayispor’da, ikinci devresinde ise Nurlupınarspor’a geldim. Futbolu çok seviyorum. Futbolsuz yaşamam. Futbol benim hayatım. Futbol benim ilk aşkım" diye konuştu. 

"BEN ARTIK TÜRKÜM"

Futbolculuğun yanı sıra, menajerlik de yaptığını dile getiren Tobby, Nijerya’dan, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ülkelerine futbolcu getirmeye çalışıyorum. Futboldan sonra bir sonraki adımı şimdiden yapmaya başladım. Gerçekçi olmak gerekirse bu saatten sonra büyük takımlarda oynamak zor. Hem menajerlik hem de antrenörlük yapmayı düşünüyorum" diye konuştu.  

Futbolu bıraktıktan sonra Türk vatandaşlığından çıkmayacağını kaydeden Tobby, Kendimi Türk olarak görüyorum. Neredeyse Türkiye’de büyüdüm. 17 yaşında geldim, buraya yerleştim. Artık ben de Türküm. Futbolu bıraktıktan sonra da burada yaşamaya devam edeceğim. Burayı çok sevdim. Eşim de Türk" şeklinde konuştu.  

ERDAL ŞIK: TAKIMA RENK KATACAK

Nurlupınarspor Genel Kaptanı Erdal Şık da, Biz Tobby’i ligin ilk yarısında da takip ediyorduk. Sanayispor’dan devre arasında aldık. Takımımıza renk katacağını düşündük. Kalitesini biliyoruz. Şampiyonluğa giden yolda bize katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Onunla beraber inşallah şampiyonluğa oynayacağımızı düşünüyorum" dedi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tobby Peter Phariogun#Nijerya#Nurlupınarspor

BAKMADAN GEÇME!

Anahtar kelime ‘kanseri atlatırsam’ değil, ‘atlattığımda’...

Anahtar kelime ‘kanseri atlatırsam’ değil, ‘atlattığımda’...

#Kanser
Ailenizin açılmamış mektuplarını onlarca yıl sonra görseniz ne yapardınız Anı dedektifleri iş başında...

Ailenizin 'açılmamış' mektuplarını onlarca yıl sonra görseniz ne yapardınız? Anı dedektifleri iş başında...

#Antika
Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...

Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş! İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...

#Egzersiz

BAKMADAN GEÇME!

Anahtar kelime ‘kanseri atlatırsam’ değil, ‘atlattığımda’...

Anahtar kelime ‘kanseri atlatırsam’ değil, ‘atlattığımda’...

#Kanser
Ailenizin açılmamış mektuplarını onlarca yıl sonra görseniz ne yapardınız Anı dedektifleri iş başında...

Ailenizin 'açılmamış' mektuplarını onlarca yıl sonra görseniz ne yapardınız? Anı dedektifleri iş başında...

#Antika
Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...

Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş! İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...

#Egzersiz