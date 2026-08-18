Futbol Konseyi: 'Zirve yarışı artık iki takım arasında değil!'

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Hürriyet yazarları Güntekin Onay, Mehmet Arslan, Fırat Aydınus ve Uğur Meleke, Futbol Konseyi'nde bu hafta yaşananları masaya yatırdı.

1-) Ligin ilk haftasında doğal 4 şampiyonluk adayından 3’ü puan kaybetti. 4 büyükler içinde kazanan tek takım olan Beşiktaş’ı nasıl buldunuz?

FIRAT AYDINUS: İLK HAFTA MAÇLARI BİLİNMEZLİKLERLE DOLU

Oyun olarak gelgitler yaşasa da Beşiktaş, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin puan kayıpları sayesinde sezona moralli bir başlangıç yaptı. Takımların yeni transferleriyle henüz birbirlerini tam olarak tanımadığı bu ilk haftalarda, yaşanan bilinmezlik maçları da doğal olarak daha zor hale getiriyor. Bence Beşiktaş adına Vlahovic ya da Trossard’dan ziyade en etkili transfer, Italiano . Kenardaki enerjisini ve heyecanını sahaya yansıtabildiği sürece, Italiano ’nun getireceği dinamizm ve oyun anlayışı futbolculara da olumlu sirayet edecektir.

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UĞUR MELEKE: TAM ANLAMIYLA ‘AVRUPALI’ BİR TEKNİK ADAM

Türk futbolu bu sezon Avrupa’da lig aşamasında ilk kez 4 büyükle- rin tümüyle temsil edilecek. Bu tabii ki heyecan verici. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi’ne girme ihtimali çok güçlü olan Beşiktaş’ın kelimenin tam anlamıyla ‘Avrupalı’ bir hocası olması önemli. Vincenzo Italiano son dönemde Avrupa’da iki final, bir de çeyrek final yapmış bir teknik adam. Bu sezon 5 resmi maçı gol yemeden kapatan, kaybettiği topları çok çabuk geri kazanan Beşiktaş’ın bu görüntüsü beni Avrupa Ligi macerası için heyecanlandırıyor.

GÜNTEKİN ONAY: SKOR KISIRLIĞI SORUNUNU VLAHOVIC ÇÖZER

Beşiktaş, Italiano yönetiminde öncelikle birlikte hareket eden, yardımlaşan, topu kaybettikten sonra en kısa sürede kazanmayı hedefleyen ve savunma hattını kalesinden uzak tutan bir anlayışa sahip. Geçmiş yıllara oranla oyun disiplini üst seviyede. Bireyler değil takım oyunu ön planda. Rakipleri kalesine yaklaştırmıyor bu yüzden de gol yemiyor. Ancak hücumda zaman zaman hızlı oynamadan kaynaklanan top kayıpları ve yaratıcılık eksikliği skorların kısır kalmasına neden oluyor. Vlahovic takıma girince bu sorun da büyük ölçüde ortadan kalkacaktır.

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MEHMET ARSLAN: ZİRVE YARIŞI ARTIK İKİ TAKIM ARASINDA DEĞİL

Şampiyonluk adayı 4 takım arasında ilk haftanın en iyisi kuşkusuz Beşiktaş. Modern futbolun istediği en büyük özelliklerden birini, topu geri kazanma konusunda olağanüstü gelişmiş Beşiktaş. Bunda rakibin zayıflığı ne derece etkili ilerleyen haftalarda göreceğiz. Beşiktaş iyi bir hocaya ve saha içi lidere (Orkun Kökçü) sahip. Vlahovic’in takıma katılmasıyla daha mükemmel bir takım olacakları kesin. Şampiyonluk artık iki takım arasında değil. Beşiktaş’ı unutmasın kimse.

2-) Galatasaray, Çorum’a takılırken manşette taraftarın tepkisi vardı. Taraftar haklı mı? G.Saray’ın hangi bölgelerde transfere ihtiyacı var?

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MEHMET ARSLAN: ÖNCELİKLE 10 NUMARAYA VE YEDEK GOLCÜYE İHTİYAÇ VAR

Osimhen olmasa sıradan bir takıma dönüşecek Galatasaray. Geçtiğimiz sezonda beri söylüyorum. Osimhen’in varlığı tek bir oyun planına itiyor Galatasaray’ı. Onun yokluğunda kilidi çözecek tek bir ismi yok. Öncelikle bir 10 numara ve Osimhen’i yedekleyecek golcüye ihtiyacı var. Forvette 4 isim (Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Leroy Sane) dışında oyuncusu yok sarı kırmızılıların. En az 4 oyuncu transferine ihtiyacı var. Bu kadroyla Süper Lig’deki şampiyonluk yarışını belki zorlarlar ama UEFA Şampiyonlar Ligi çok zor.

GÜNTEKİN ONAY: TARAFTARLAR SABIRSIZ VE ACIMASIZCA DAVRANIYORLAR

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Galatasaray takımının, başkanın ve Okan Buruk’un büyük bir kredisi var. Galatasaray taraftarı belki fazlasını istemekte haklı ama sabırsız ve acımasız davranıyorlar. Hazırlık maçlarındaki görüntü ligin ilk maçına da yansıdı. Galatasaray’ın baskısı eskisi kadar nitelikli değil ve kopuk kopuk. Fiziksel olarak asla hazır değiller. Ayrıca da şu bir gerçek ki; kadro derinliği istenilen düzeyde değil. Çorum maçının manşeti şuydu; Osimhen hoş, gerisi boş. Galatasaray’ın orta alanda pas kalitesi ve temposu yüksek usta bir oyuncuya ihtiyacı var. Ayrıca da hem Davinson hem de Abdülkerim’in yerinde oynayabilecek kalitede bir stoper transfer şart. Ve bir de tabii ki Osimhen’in arkasında güvenebileceğiniz bir santrfor..

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UĞUR MELEKE: OKAN BURUK’UN HÜCUM HATTINDAKİ SEÇENEKLERİ ÇOK SIĞ

Galatasaray Çorum önünde oyuna 5 futbolcu soktu, bunların ikisi sol bek (Kazımcan Karataş ve Eren Elmalı), üçü de ön libero idi (Mario Lemina, İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan). Oyunun gidişatını ya da skoru bilmeseniz bu değişikliklerin skoru koruma amaçlı olduğunu zannedersiniz değil mi? Oysa tüm bu değişiklikler Galatasaray mağlup durumdayken yapıldı. Okan Buruk’un kulübesinde tek bir hücum oyuncusu yoktu hafta sonu. Buruk’un önde seçenekleri çok sığ. En az bir santrfor,

FIRAT AYDINUS: TEPKİLERİN TEMELİNDE TRANSFER DÖNEMİNDEKİ PASİFLİK YATIYOR

Yine Osimhen, yine Osimhen.. Kaldığı yerden devam ediyor. Görünen o ki bu sezon da Galatasaray’ın vazgeçilmezi olacak. İlk maç özelinde Galatasaray, bir önceki sezonlardaki görüntüsünü özellikle mental anlamda aratan; tutuk ve durağan bir oyun ortaya koydu. Bunun yanında bireysel hataların da öne çıktığı bir karşılaşma oldu. Taraftarın maç içerisindeki tepkisini ise yalnızca bu performansa bağlamamak gerekiyor. Tepkinin temelinde, transfer dönemi boyunca oluşan beklentiler ve transfer sürecinin Galatasaray adına pasif geçmesi yatıyor. Gerek taraftarın gerekse kamuoyunun büyük ölçüde hemfikir olduğu bir konu var: Galatasaray’ın 10 numara eksikliği.

3-) Fenerbahçe, G.Birliği’ne yenilirken spor kamuoyunun çoğunluğu faturayı İsmail Kartal’ın rotasyon kararına kesti. Sizce de sorun bu muydu?

UĞUR MELEKE: ASENSIO’NUN 3 MAÇTIR 60’LARDA ÇIKARILMASI GARİP

Ben doğrusu manşete İsmail Kartal’ın rotasyon kararını çıkarmam, zira böyle yoğun fikstürlerde her hoca kadro genişliğinden faydalanmaya çalışır. Benim Kartal’ı esas eleştirdiğim konu, oyuncu değişikliği tercih ve zamanlamaları. İsmail Kartal, 2024 nostaljisinin çok uzağındaki İrfan’ı 45’te çıkarsaydı; 6-3-1 ile tamamen geriye yaslanan Gençlerbirliği’ne karşı Asensio ile Muriç’i aynı anda sahada tutsa idi farklı bir şey izleyebilirdik. İsmail Kartal’ın takımın en yetenekli oyuncusu Asensio’yu üç maçtır üst üste 60’larda çıkarmasını garipsiyorum. Ezbere bir değişiklik hissi veriyor bana.

MEHMET ARSLAN: GENÇLERBİRLİĞİ MAĞLUBİYETİ İSMAİL KARTAL’A YAZAR

Galatasaray puan kaybetmiş, 12 yıl şampiyon olamamış Fenerbahçe’nin lige şahane bir başlangıç yapmak ve camiayı ayağa kaldırma şansı kapıyı çalmış. Ama Fenerbahçe’nin asları kulübede. İsmail Kartal son döneminde ligi düşünerek Avrupa maçında rotasyona gitmiş ve kaybetmişti. Bu kez tersini yaptı ve yine kaybetti. Keşke rotasyonu maç başlarken değil, ikinci golü attıktan sonra yapabilseydi. Büyük saygı duyuyorum kendisine. Ama bu yenilgi ne yazık ki ona yazar. Oyuncu kazanma isteğini anlıyorum. Ama futbol duygusal bir oyun değil.

FIRAT AYDINUS: ORTA SAHA VE DEFANSTAKİ SORUNLAR YENİLGİYİ GETİRDİ

Fatura İsmail Kartal’ın rotasyon kararına kesilse de Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıda kötü bir gol yemesine rağmen, özellikle rotasyona dahil olan oyuncuların etkisiyle iyi bir oyun ortaya koydu. Ancak ikinci devrede çok farklı bir Fenerbahçe izledik. Her ne kadar yapılan değişikliklerle as oyuncular oyuna dahil edilse de mağlup olmaktan kurtulamadı. Fenerbahçe’nin yediği gollerde bireysel hatalar oldukça aşikârdı. Bunun yanında orta sahadaki geçirgenlik, maç boyunca sarı lacivertliler adına ciddi bir handikap oluşturdu. İlk yarıdaki olumlu görüntünün aksine ikinci yarıda Fenerbahçe, yaptığı hamlelere rağmen savunmadaki bireysel hataları ve orta sahadaki zaafları gideremedi.

GÜNTEKİN ONAY: TEKNİK DİREKTÖRDEN ÇOK SAHADAKİ OYUNCULAR SORUMLU

İsmail Kartal hocanın kadro tercihi kaybedince çok tartışıldı. Ancak yenilginin nedenini sadece rotasyona bağlamak bence doğru değil çünkü Fenerbahçe maça iyi başladı ve erken golle öne geçti. Gençlerbirliği’nin attığı gollerde Nathan Ake, Matteo Guendouzi ve Milan Skriniar’ın ortak hatası var. Bunlar zaten ilk 11’de oynayan güvenilir oyuncular. 1-1 ve 1-2 sonrası tercihler eleştirilebilir ama Gençlerbirliği gibi krizde başlayan mütevazı bir takımdan bireysel hatalarla 2 gol yiyip kaybetmek İsmail Kartal’dan çok sahadaki oyuncu grubuna yazar.

4-) Salah Süper Lig’de ilk maçına çıktı ancak onun hareketli futbolu da galibiyete yetmedi. Trabzonspor’un değişen kadrosu yeterli mi?

FIRAT AYDINUS: ONUACHU ETKİSİZ KALINCA TRABZON OYUNDA TEKLİYOR

Transferin lideri Trabzonspor, sezona puan kaybıyla başlasa da ortaya koyduğu oyun ve geleceğe dönük verdiği sinyallerle olumlu bir görüntü sergiledi. Şu bir gerçek ki Paul Onuachu’nun etkisiz kaldığı maçlarda Trabzonspor, daha önceki karşılaşmalarda da görüldüğü gibi oyunda tekliyor. Oyuna sonradan dahil olan Muhammed Salah’ın sezon boyunca göstereceği devamlılık, Trabzonspor adına önemli bir katkı sağlayacaktır. Özellikle Salah ve Onuachu arasındaki uyum, Trabzonspor’un hücum gücünü ve oyun çeşitliliğini belirleyecek en önemli faktörlerden biri olacak.

MEHMET ARSLAN: YENİ GOLCÜ DE GELİNCE ÇOK DAHA FARKLI BİR TAKIM İZLEYECEĞİZ

Salah’ı izlemek ne büyük keyif. Top onunla her buluştuğunda, neler yapacağını düşünmek ve yaptıklarını görmek gerçekten çok heyecan verici. Biraz daha formunu bulduğunda nasıl fark yarattığını hepimiz göreceğiz. Unutmayın, bu takıma üst düzey bir golcü daha transfer edilecek. İşte o zaman daha farklı ve güçlü bir Trabzonspor izleyeceğiz. Kasımpaşa maçında yaşanan puan kaybı kimseyi yanıltmasın, üzmesin; Trabzonspor belki de tarihinin en iyi kadrosunu kurdu. Çok yakında her açıdan daha iyi bir Trabzonspor’a hazır olalım.

GÜNTEKİN ONAY: SOSA, HAMSIK VEYA BAKASETAS TİPİNDE BİR OYUNCUSU YOK

Trabzonspor'un Muhammed Salah sonrası beklentiler çok büyüdü. Bu da doğal. Ancak bahsettiğimiz oyuncu Salah bile olsa tek başına büyük hedeflere taşıması çok akla yatkın değil. Kasımpaşa maçında Salah gayretliydi ve oyuna bir kalite kattı. Ancak hücum hattında Onuachu başta olmak üzere tüm orta saha ve kanatlar hiçbir şey üretemedi. Saviolo da golü atmasına rağmen devamlılığı olmayan bir oyuncu tiplemesi izlenimi verdi. Fatih Tekke’nin saha içi liderliğini hücumda Salah’a vermesi şart. Onuachu da Salah’la iyi anlaşırsa Trabzonspor hücumda daha üretken olacaktır. Ancak bordo mavililerin orta alanda şampiyon olduğu seneki gibi Sosa, Hamsik veya Bakasetas tipinde bir oyuncusu yok.

UĞUR MELEKE: FATİH TEKKE’NİN ZAMANA İHTİYACI OLDUĞU ORTADA

Trabzonspor geçen sezondan çok farklı bir kadroyla çıktı sahaya. Takımın anahtar oyuncularından Christ Oulai, Oleksandr Zubkov ve Felipe Augusto ayrıldı. Arseniy Batagov, Tim-Jabol Folcarelli ve Ernest Muci de eksikti. Fatih Tekke’nin bu oyuncu grubunu gerçek bir takıma dönüştürmesi için zamana ihtiyacı olduğu ortada. Muhammed Salah oyuna girdikten sonra aslında daha hareketli bir Trabzon izledik. Salah hazır gözüküyor, izleyenlere de ister istemez daha fazla dakika alamaz mıydı diye düşündürdü bence.