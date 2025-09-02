Futbol Konseyi: 'Yeni teknik direktör tepeden tırnağa Fenerbahçeli olmalı!'

Haberin Devamı

Süper Lig'de 3. haftasında öne çıkanlarını Hürriyet yazarları Güntekin Onay, Mehmet Arslan, Fırat Aydınus ve Uğur Meleke, Futbol Konseyi'nde masaya yatırdı.

1-) Fenerbahçe'nin Zeki Murat Göle ile çıktığı G.Birliği maçında 4’lü savunmaya dönüşünü nasıl buldunuz? Sizce yeni teknik direktör kim olmalı?

GÜNTEKİN ONAY: F.BAHÇE ZiHiNSEL PRANGALARDAN KURTULDU

Benim gönlümde tepeden tırnağa Fenerbahçeliliği temsil eden Volkan Demirel var. Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Emre Belözoğlu var. Asla yabancı hoca yok. Prangalardan kurtulması gerekiyordu bu takımın. Zihinsel prangalardan söz ediyorum. Mourinho teknik adamdı. F.Bahçeli değildi. O ruhu hiç hissetmedi.

UĞUR MELEKE: DAHA TEMPOLU BiR ORTA SAHAYA iHTiYAÇ VAR

Fenerbahçe, ilk 45 dakikadaki oyunuyla rahatlıkla maçın fişini çekti. Tabii ki tek bir maçlık veriyle değerlendirme yapmak mümkün değil ama sanki 4-2-3-1’le daha fonksiyoneldi sarı lacivertliler. Ancak F.Bahçe’nin Avrupa’da başarılı olması için daha tempolu bir orta sahaya ihtiyacı var. Bu haliyle Fred ve Talisca ile temposuz bir merkez söz konusu.

GÜNTEKİN ONAY: YERLi-YABANCI DEĞiL, iYi-KÖTÜ HOCA VAR

Fenerbahçe'nin G.Birliği maçı beklenenden kolay geçti. Zeki Murat Göle’nin Mourinho’nun şans vermediği İrfan ve Oğuz hamleleri olumlu etki yarattı. Ben dizilişlere çok takılmıyorum. 3’lü veya 4’lü önemli değil. Önemli olan oyuncuları maksimum verim alınacak pozisyonlarda kullanmak. Ayrıca teknik adamın yerlisi yabancısı olmaz, iyisi veya kötüsü olur.

FIRAT AYDINUS: BU TABLODA iSMAiL KARTAL ÖNE ÇIKIYOR

Gençlerbirliği maçıyla F.Bahçe asıl oyun formatına döndü. Bu defansif kurgunun, kanatların daha verimli kullanılmasını sağlaması oyuna ve skora yansıdı. F.Bahçe’nin ne zamanı ne de kredisi var. Bu nedenle kulübü iyi tanıyan ve taraftarın sıcak baktığı bir hoca ile yola devam edilmeli. Bu tabloda öne çıkan isim ise İsmail Kartal gibi görünüyor.

2-) Galatasaray lige 4’te 4 ve 13 golle başladı. Içeride zirveyi domine eden sarı kırmızılılar sizce Şampiyonlar Ligi’nde ne yapar?

FIRAT AYDINUS: HÜCUM ORGANiZASYONU AVRUPA iÇiN GÜVEN VERiYOR

Galatasaray'ın defansif zaafları ilk üç haftada ufak ufak hissedilse de Rizespor karşılaşmasında tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı. Hücum organizasyonu ve bu bölgede yer alan isimlere bakıldığında Şampiyonlar Ligi için güven veren bir tablo var. Ancak aynı şeyi savunma hattı için söylemek pek mümkün değil. Zira Süper Lig’de karşılaştığı rakiplerle, Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşacağı ekipler arasında büyük kalite farkı bulunuyor. Bu yüzden Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki kaderini, hücum gücünden çok savunma performansı belirleyecek gibi görünüyor.

MEHMET ARSLAN: iCARDi, OSiMHEN’E PARTNER YA DA ALTERNATiF OLACAK SEViYEDE Değil

Rizespor maçı Galatasaray için ölçü olmalı. Başarılı bir oyun planı olan ve pasla çıkan rakiplere karşı zafiyet yaşıyorlar. Hücum anlamında Türkiye’nin en zengin varyasyonuna sahipler. Kanattan, ortadan, duran toplardan rakibi bunaltıyorlar. Ama savunmada sıkıntıdalar. Ligde belki idare ederler ama Avrupa için bu yeterli değil. İkinci nokta ise İcardi’nin durumu. Henüz hiç hazır değil. Osimhen’e partner ya da alternatif olacak seviyede değil. Ve kilolu. Açıkçası biraz endişeliyim.

UĞUR MELEKE: BURUK’UN ÜÇLÜ SAVUNMA FANTEZiSi DENEYECEĞiNi SANMIYORUM

Galatasaray çok da şahane oynamadığı bir günde yine rahat kazandı Süper Lig’de. Son 1 yılda 40 maçta 42 duran top golü bulmaları önemli bir faktör. Yine bir duran top sayesinde 0-0’lık dengeyi bozdular. Ancak özellikle Mario Lemina çıkıp Mauro İcardi girdikten sonra orta sahayı rakibine kaybettiği bir bölüm oldu Galatasaray’ın. Şampiyonlar Ligi’nde orta sahayı bir eksiltme gibi bir lüksünün olacağını zannetmiyorum sarı kırmızılıların. Okan Buruk’un geçen yıl yaptığı gibi İcardi-Osimhen’i bir arada oynatmak için üçlü savunma fantezileri deneyeceğini zannetmiyorum.

GÜNTEKİN ONAY: BODO/GLiMT VE UNiON SG iLE iÇ SAHADA OYNAMAK AVANTAJ

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi’nde bu kadrosuyla ilk 16’da kendine bir yer bulacağını düşünüyorum. Devler Ligi’nin bu formatında kiminle nerede oynadığı çok önemli. Mesela Bodo/Glimt ile deplasmanda değil içeride oynuyor olmak çok büyük avantaj. Ayrıca Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile de iç sahada karşılaşacak olmak önemli. Galatasaray’ın Türkiye Ligi’ndeki oyun dışında Şampiyonlar Ligi’nde de daha dengeli ve emniyetli bir oyun bulması şart. Aksi takdirde rakipler sizi cezalandırabilir.

3-) Sergen Yalçın’lı Beşiktaş Alanya’da zor bir gece geçirdi. Hem Yalçın seçimini, hem de yeniler Djalo ve Toure’yi nasıl değerlendiriyorsunuz?

MEHMET ARSLAN: BU TAKIM TEKNiK ADAMI DA GÖNDERiR, BAŞKANI DA

Fenerbahçe'ye nasıl “teknik direktörden daha çok, bir lider Fenerbahçeli hoca lazım” diyorsam, Beşiktaş’a da tam tersine transfer lazım. Sergen Yalçın tartışılmaz bir isim. Ama bu kadro ile ligde başarılı olma şansı ne yazık ki yok. Büyük bir risk aldı. Mourinho döneminde Fenerbahçe’yi izlemekten nasıl sıkıldıysam, Beşiktaş’ı izlerken de öyle sıkıldım. İşi çok zor Sergen Yalçın’ın. Bu takımla zirveye oynaması im-kan-sız. Bu takım teknik direktörü de gönderir, başkanı ve yönetimi de.

GÜNTEKİN ONAY: TOURE LiGiMiZi SALLAYACAK BiR ATLETiZME VE TEKNiĞE SAHiP

Sergen Yalçın, mevcut durumda Beşiktaş’ı ayağa kaldıracak tek isim. Çünkü hem camiayı hem ligimizi iyi tanıyor hem de özgüvenli ve beklentileri biliyor. Beşiktaş’ın kadrosunda hâlâ eksikler var. Zamana ve transfere ihtiyacı var. Ayrıca da şu net görülüyor ki; Gedson Fernandes’i çok arıyorlar. Djalo kendine güvenli oynayan ama zaman zaman da dağınık görünen bir stoper izlenimi verdi. Ancak yanında oynayan Uduokhai ile uyumlu gözükmediler. Toure’ye gelince... Kaçırdığı fırsatlar var. Ama şunu gördük ki; oynadığı süre içerisinde bu ligi sallayacak bir atletizme ve tekniğe sahip.

UĞUR MELEKE: BEŞiKTAŞ’IN SAHADAKi YERLEŞiMiNi GÖRÜNCE ŞAŞIRDIM

Tabii ki Sergen Yalçın’ın takımla sadece bir-iki gün geçirip, iki-üç antrenman yapabildiğinin farkındayım. Dolayısıyla bu müsabakanın muhasebesini sadece Sergen Yalçın seçimleriyle yapmak yanıltıcı olur. Ancak maçın birinci dakikasında Beşiktaş’ın sahadaki yerleşimini görünce şaşırdığımı itiraf etmeliyim. Orkun’un en faydalı olduğu görev 10 değil, sekiz numara rolü... Orkun 10 numara rolüyle yok oldu Alanya’da. Ayrıca Rafa Silva’nın da çizgiye konulduğunda fonksiyonsuzlaştığı defalarca görülmüş, kanıtlanmış. Şaşırdım bu tercihlere doğrusu.

FIRAT AYDINUS: SERGEN YALÇIN ÖNCELiKLE TAKIMA YENiDEN RUH AŞILAMALI

Siyah beyazlılara son şampiyonluğunu yaşatan Sergen Yalçın, aslında bu camiada kredisi sınırsız bir figür. Ancak her sezon başında umudunu yitiren ve tahammülsüzleşen taraftara karşı en önemli göstergesi, takıma yeniden ruh aşılayabilmesi olacaktır. Bu noktada öne çıkan isim hiç kuşkusuz yine Sergen Yalçın. Öte yandan, teknik ve kadro anlamında eksiklikleri açıkça dile getiren Yalçın’ın yönetimden taleplerinin ne ölçüde karşılanacağı ise merak konusu. Bunun yanıtı hem takımın sahadaki kimliğini hem de camianın geleceğe bakışını belirleyecek.

4-) A Milli Takım, Dünya Kupası elemelerine Gürcistan ve İspanya maçlarıyla start veriyor. Montella’nın kadro seçimini nasıl buldunuz?

UĞUR MELEKE: MONTELLA, KONYASPORLU MELiH’i DiKKATLi iZLEMELi

Montella’nın Türkiye Milli Takımı ile güzel bir sinerji yakaladığını, adeta ay yıldızlı bir kulüp hüviyeti yarattığını gözlemliyorum. O yüzden şunu aldı-bunu almadı gibi eleştirileri yaparken çok daha özenli olmak zorunda hissediyorum. İtalyan Hoca’nın bir iskelet grubu var ve kolay bozmuyor, değiştirmiyor o kadroyu. Ancak Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar’ın Melih İbrahimoğlu’nun gözden kaçtığı konusundaki sitemini de haklı buluyorum. Bence Montella daha dikkatli izlemeli Melih İbrahimoğlu’nun performansını.

FIRAT AYDINUS: KADROYA ÇAĞIRDIĞI iSiMLER OYUN SiSTEMiYLE ÖRTÜŞÜYOR

Montella’nın geldiği günden beri A Milli Takım’a oynattığı oyun sistemi göz önüne alındığında, çağrılan isimlerin bu tercihle örtüştüğü görülüyor. Zaten son iki yıldaki aday kadro tercihleri incelendiğinde, işin biraz da psikomotor bir refleks haline dönüştüğü izlenimi oluşuyor. Anadolu takımlarında sergilenen performansın, büyük kulüplerdekinden daha yüksek seviyede olmasına rağmen; oyuncular büyük takıma transfer olduktan sonra A Milli Takım için daha fazla şans bulabiliyor.

GÜNTEKİN ONAY: FORM DURUMUNA DEĞiL ‘MiLLi TAKIM OYUNCUSU PROFiLi’NE ÖNEM VERiYOR

Montella'nın oyuncu tercihlerini nasıl yaptığını artık hepimiz biliyoruz. Kafasında bir milli takım havuzu var. Haftanın karması veya son form durumları onun nezdinde çok önemli değil. ‘Milli takım oyuncusu profili’ne önem veriyor. Tercihlerden biri Galatasaray kalecisi Günay Güvenç de olabilirdi. Onun dışında alınabilecek herkesi çağırdı. Gürcistan maçı önemli. Kvaratskhelia ve Davitashvili tehlikeli oyuncular. İspanya ise çok yetenekli bir takım. Bu iki maçtan 4 puan alırsak bizim için harika olur.

MEHMET ARSLAN: SAHA SONUÇLARI KADRO SEÇiMiNiN DOĞRU OLDUĞUNU GÖSTERiYOR

Her futbolseverin A Milli Takım için kafasında belirlediği bir ideal 11’i ve kadrosu var. Dolayısıyla kadro seçimi konusunda herkes bir eleştiri getirebilir. Ama Vincenzo Montella, geldiği günden bu yana tercihleri ve aldığı sonuçlarla başarılı olduğunu gösterdi. Neredeyse tüm maçları izleyen birinin, oyuncular konusunda bizden daha bilgili ve donanımlı olduğunun altını çiziyorum. Ve tercihlerine sadece saygı duyuyorum. Kadro seçimi ile ilgili tartışmaları bir kenara bırakıp, Montella ve oyuncularının etrafında birleşip, onlara destek olmalıyız.