Futbol Konseyi: 'Thomas Reis, Okan Buruk'u mat etti!' , 'Galatasaray'ın tek oyun planı var, o da Osimhen yoksa işlemiyor!'

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Hürriyet yazarları Güntekin Onay, Mehmet Arslan, Fırat Aydınus ve Uğur Meleke, Futbol Konseyi'nde bu hafta yaşananları masaya yatırdı.

1-) Fenerbahçe, Eyüp’ü 8-0 yenerken Muriç 4 golle yıldızlaştı. Üstelik Asensio da kulübedeydi. Nasıl buldunuz sarı lacivertlileri?

GÜNTEKİN ONAY: MURİÇ EN İYİ MAÇLARINDAN BİRİNİ ÇIKARDI

Fenerbahçe'nin erken öne geçmesi ve skorun kısa sürede 3-0’a gelmesi, zaten zayıf bir takım olan Eyüpspor’u maçtan kopardı ve disiplinden uzaklaştırdı. Skora, gole ve bu tip bir galibiyete aç olan Fenerbahçe de adeta gole doydu ve doyurdu. Muriç sadece attığı gollerle değil, hücumun her anında oynadığı futbolla kariyerinin en iyi maçlarından birini çıkardı. Fenerbahçe’nin Eyüp’ü farklı yenmesi üstüne konuşulacak bir şey değil ama böyle bir iştahla ve istekle oynaması, “Ben buradayım, her zaman yarıştayım” mesajını vermesi önemliydi.

Haberin Devamı

MEHMET ARSLAN: TAKIMDAKİ TEMEL SORUNLAR DEVAM EDİYOR

Şahane bir skor. Oyuncular üzerlerindeki o stresi attılar. Takımın kendine güveni yerine geldi. Bu nokta çok önemli. “Rakip güçsüzdü” gibi eleştirilere bakmayın. 8-0’lık galibiyet mental açıdan her takımı kendine getirir. Ama bir noktada yanılmayalım; Fenerbahçe’nin temel sorunları devam ediyor. Bu takımın sağlıklı ve formda bir Marco Asensio’ya ihtiyacı var. Bir cümle de Vedat Muriç’e... Adanmışlığı ve pas dağılımındaki başrolü ve usta işi golleriyle bu sezon sarı lacivertli takımın en önemli artısı.

MEHMET AYAN: MİLLİ ARA SONRASI NASIL DÖNECEĞİ ÖNEMLİ

Eyüpspor Teknik Direktörü’nün maç sonu açıklamaları çok öğretici oldu. Özhan hoca, yenilgiyi tek faktöre bağlamak yerine çeşitlendirdi. Fenerbahçe için moral olmakla birlikte takımdaki oyuna dönük araçların tam da anlaşılabileceği bir test olmadı sanki. Muriç için İrfan Can için en çok da İsmail Kartal hoca için dingin günler getirdi 8-0... Fenerbahçe’nin 8-0’ına şaşmak yerine milli ara dönüşündeki yeterliliğe bakmak gerekir. Roma, Gaziantep serisindeki oyun tartışmaları sürerse 8 de tartışılır 18 de...

Haberin Devamı

UĞUR MELEKE: MEVSİM NORMALLERİNE DÖNÜŞÜN SİNYALİ

Fenerbahçe'de mevsim normallerine dönüş sinyalleri veren bir 11 vardı sahada. Orta sahaya İrfan enjeksiyonu işe yaradı. Üç benzer ön libero yerine orada bir tane farklı-kreatif futbolcu olması olumlu etkiledi Fenerbahçe oyununu. Ayrıca Vedat Muriç de sadece kutu golcüsü değil, aynı zamanda bağlantı oyununu da iyi oynayarak çok katkı yaptı farklı skora. Tabii ki Eyüp’ün de şu kadrosunun Erzurum’la beraber ligin en zayıf iki ekibinden biri olduğunu söylemek gerek.

2- Trabzon sükseli bir galibiyetle Galatasaray’ı sürklase etti. Süperstar Salah 4 golün içindeydi. İki hocanın tercihlerini değerlendirir misiniz?

Haberin Devamı

MEHMET ARSLAN: DERBİNİN ÖZETİ: THOMAS REIS OKAN BURUK’U MAT ETTİ

Okan Buruk’u mat etti Thomas Reis. Özeti bu. Tek bir ezberi var Galatasaray’ın. Önde baskı, kazanılan top ve sonuç. Bu plan Victor Osimhen oynarken işliyor. Ama onun yokluğunda bir kâbusa dönüşüyor ve sıradanlaşıyor Galatasaray. Thomas Reis bu zaafı mükemmel değerlendirdi. Orta alanı Fabinho ile ele geçirdi ve hızlı ataklarla Galatasaray’ı savunmada çaresiz bıraktı. Muhammed Salah gibi bir oyuncunun nasıl değerlendirilmesinin gerektiğini de gösterdi.

MEHMET AYAN: TRABZONSPOR HARİKA OYNADI, GALATASARAY DAĞINIKTI

Trabzonspor'un oyununu hocaya bağlamaktan ziyade Muhammed Salah ile ilişkilendirmek gerekiyor. Formsuz Paul Onuachu 11’de olmayınca format tamamen onun oyununa döndü. Yerden, geçiş yoğun, sette illa topu havalandırmayan model, kendi taç atışından gol yeme başarısına (!) ulaşan rakip önünde tabii ki sonuç aldı. Trabzonspor harika oynadı. Galatasaray’a gelince.. Hoca formsuz takım dağınık tamam. Sorumlu da Okan Buruk... Ancak bilinen Galatasaray kültürü batıya açılan pencere ise... Bildiğimiz batıda pusu değil düello kültürü vardır. Levent Tüzemen ağabeyin haberlerinden görüyoruz ki Okan Buruk’u yemeye çalışan yöneticilerin düello kültüründen haberi yok! Pusucu onlar!

Haberin Devamı

UĞUR MELEKE: REİS TÜM TERCİHLERİNDEN OLUMLU SONUÇLAR ALDI

Derbide Thomas Reis’ın tüm tercihlerinin olumlu sonuç verdiğini söyleyebiliriz. Paul Onuachu sahadayken havadan futbola mecbur hisseden takım, Franculino ile yerden oynadı. İlk 1 saatte neredeyse topu hiç havaya kaldırmadılar ve yerden oyunla farkı açtılar derbide. Bir başka tercih Naoh Saviolo da golüyle haklı çıkardı hocasını. Ben Thomas Reis’in daha önce Bochum ve Schalke ile de büyük maçlarda özel stratejilerle iyi sonuçlar aldığını, Bayern’i, Dortmund’u geriden gelip yendiğini hatırlıyorum.

GÜNTEKİN ONAY: SALAH’A BU KADAR BOŞ ALAN BIRAKIRSANIZ HER ŞEYİ YAPAR

Haberin Devamı

Thomas Reis, ilk maçında gördük ki hem Trabzonspor’u hem de Galatasaray’ı çok iyi analiz etmiş. Merkezi kapatıp orta alanı daha çok mücadele etmekle görevlendirip, organizasyonu Fabinho’ya, geçiş hücumlarında Muhammed Salah’a emanet etmiş. Zaten Osimhen’siz Galatasaray gol bölgesinde sorun yaşıyor. Trabzonspor’a karşı da ciddi tehdit oluşturamadılar. Sezon başından beri geçişlerde arkada bıraktığı alanlara çare bulamayan Galatasaray Trabzon’da da bunu fazlasıyla yaşadı. Muhammed Salah gibi süper bir yıldıza bu kadar alan ve zaman verirseniz hat-trick de yapar, hatta daha da fazlasını yapar.

3-) Ligde ilk 6 haftanın sonunda zirvede Amed bulunuyor. Beşiktaş’ı yenen Amed’in oyununu ve siyah beyazlılaın yenilgisini nasıl okursunuz?

MEHMET AYAN: AMEDSPOR’UN GALİBİYETİ TAKTİK BAŞARININ ESERİ

Futbolda gösteriş temaşa ana unsur olduğu için emekçiler göz ardı ediliyor. Sosyolojik bir olgudur itiraza yer yok. Ancak rakip sizin düzeninizi bozarken önce emekçileri hedef alıyor kuşkusuz. Besnik Hasi’nin oyunu Salih Özcan’ı bozma üzerineydi. 3. goldeki hatasından söz etmiyorum. İlk yarıdaki baskılı oyunun nedeni Salih Özcan’ı kımıldatmamaktı. Tamamen taktik başarısıdır. Beşiktaş’ın böyle yenilgilere kredisi şimdilik var. Marsilya maçındaki görkemin görev zararı demek gerekiyor.

UĞUR MELEKE: SÜREKLİ SAVUNMA ARKASI KOŞU YAPARAK HÜCUM DENEDİLER

Beşiktaş, ilk bir buçuk ay itibariyle Süper Lig’in en iyi futbol oynayan takımıydı. Ancak Amed’in özellikle Beşiktaş orta sahasında Salih Özcan-Orkun Kökçü bağlantısını keserek galibiyeti hak ettiğini düşünüyorum. Furkan Soyalp, Salih’le gölge oyunu oynadı maç boyunca. Ve çok da başarılı oldu. Ayrıca Amed neredeyse hiç orta yapmadan, hep savunma arkası koşu deneyerek yaptı hücumlarını. Samuel Ballet ile, Gift Orban ile çok da başarılı oldular bu stratejide. Amed haklı liderlikle girdi araya.

GÜNTEKİN ONAY: AGRESİF OYUN VE UZAKTAN ATILAN İKİ GOL BEŞİKTAŞ’I SERSEMLETTİ

Futbolda bu hafta sonu şuna bir kez daha şahit olduk; tribünler doluysa, coşkulu bir seyirci varsa, sahadaki takım da bu coşkuya oynadığı futbolla cevap verirse, bu durum tüm dengeleri değiştiriyor. Trabzon’da da, Diyarbakır’da da bu net bir şekilde görüldü. Amedspor’un agresif ve sert oyunu, ön alan baskısı ve ceza sahası dışından bulduğu iki gol Beşiktaş’ı sersemletti, adeta yere yıktı. Ayağa kalkıp toparlanmaya başlayınca da Alexander Nübel ve Salih Özcan’ın hatasıyla üçüncü gol geldi. Zaten böyle bir deplasmanda 3 gol yedikten sonra 4 gol atıp kazanmanız 10 yılda bir mümkün olur. Beşiktaş, yaptığı hatalarla ve ilk yarıdaki Amedspor’un yoğun mücadelesine cevap veremeyerek yenilgiyi hak etti. Ancak siyah beyazlıların ikinci yarıdaki güçlü oyunu ve kararlılığı ümit verici. Bu tip deplasmanlarda ve yoğun maç temposundaki grafiği ise düşündürücü.

MEHMET ARSLAN: BİR ANADOLU TAKIMININ GEÇİŞİ BÖYLE OYNAMASI HARİKA

Önce iki takımı da kutlayarak başlayayım. Şahane bir 90 dakika izledim. Amedspor, sert ve agresif bir baskısıyla Beşiktaş’ı paralize etti. Bir Anadolu takımının geçiş oyununu bu kadar mükemmeli uyguladığına tanık olmak güzel. Beşiktaş için söyleyeceğim şeyler ise klasik. Her Türk ekibi gibi Avrupa dönüşü sıkıntı yaşadı. Yine de maçı çevirmek için gerekli momentumu yakaladıklarında bireysel bir hata ile üçüncü golü yediler. Kötü oynadılar ama iyi mücadele ettiler.

4-) İlk 6 hafta sonunda ligde tam 9 takım sadece 3 puanlık marjdalar. 4 büyüklerin hepsi yarışta. Zirve yarışını nasıl değerlendiriyorsunuz?

GÜNTEKİN ONAY: AVRUPA KUPALARI DEVAM ETTİĞİ SÜRECE KAYIPLARI OLUR

Zirve yarışında 4 büyüklerin pahalı transferleriyle Anadolu’da kolay kolay puan kaybetmeyeceği görüşü hakimdi. Ancak bunun doğru olmadığını gördük. Ligimizde gerçekten de kırıcı ve oyunu bozmaya yönelik bir futbol var. Büyük takımların da saha içi organizasyonu eksik. Özellikle Avrupa kupaları devam ettiği sürece büyüklerin puan kayıpları devam edecektir. Bu durumda en avantajlı takım Trabzonspor olacak. Çünkü Konferans Ligi’nde hem az takım var hem de rakipler yedek kadroyla bile oynasanız yenebileceğiniz güçte. En dezavantajlı ise Beşiktaş olacak. Çünkü Avrupa Ligi maçları perşembe gecesi oynanıyor ve dönüşleri, özellikle de deplasmana gidiyorsanız sonuç bakımından yıkıcı olabiliyor.

MEHMET AYAN: ZİRVE YARIŞINDA EN KRİTİK CAMİA FENERBAHÇE

Kritik camia Fenerbahçe... İç siyaseti, takım psikolojisini, hoca otoritesini, oyuncu davranışlarını hizaya soktukları takdirde yarışta olurlar. Yoksa 2027’ye şampiyonluk aday sayısı 3’e iner. Trabzonspor 4-0 ile muhteşem bir hava yakalar. Galatasaray hâlâ en güçlü aday. Beşiktaş kırılmamaya çalışacaktır. Deplasman oyun zaafı sebebiyle hoca önlemlerini alacaktır. İlk 6 haftada en büyük şapkayı Amed’e çıkarmak ve güzel atmosferleri için teşekkür etmek gerekiyor. Dar kumaştan bol gömlek dikme konusunda ustalaşan Selçuk İnan Kocaelispor’u alkışı hak ediyor. Yenilgisiz Kasımpaşa’da da Ceyhun Kazancı-Emre Belözoğlu birlikteliği umut vadediyor. Alanyaspor da çıkışını sürdürüyor.

MEHMET ARSLAN: TRANSFERLERLE BİRLİKTE İZLEMESİ KEYİF VEREN BİR LİGE DÖNÜŞÜYORUZ

Bu hafta kartlar yeniden dağıtıldı. En kârlı iki takım Fenerbahçe ve Trabzonspor oldu. Zirveye yaklaştılar. Bu tür puan kayıplarına bu sezon çok tanık olacağız. Transferlerle birlikte daha kaliteli izlemesi keyif veren bir lige dönüşüyoruz. Skorun bilinmezliği hemen her maç için geçerli olacak gibi. Kendi adıma bir şampiyonluk şansı sıralaması yapacak olursam, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor derim. Tabii ki devre arası takviyelere kadar geçerli bu sıralamam.

UĞUR MELEKE: LİGİN REKABETÇİ OLMASI AVRUPA’DAKİ TEMSİLCİLERİMİZİ GELİŞTİRECEK

Amedspor'un Galatasaray ve Beşiktaş’tan daha fazla gol atması, gol krallığında Gift Orban’ın zirveyi paylaşması, Dia Saba’nın ligde ilk bölümün yıldızlarından olması zaten buraları hak ettiklerinin kanıtı. Kocaeli, Alanya ve Kasımpaşa da ligin ilk bölümünde gösterdikleri dirençle üst tarafa haklı olarak tutundular. Ligin rekabetçi olması Avrupa’daki 3 temsilcimizi de itecek ve geliştirecektir. Ben bu sezon temsilcilerimiziz Avrupa’daki performansları konusunda da umutluyum doğrusu.