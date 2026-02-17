Futbol Konseyi: 'Tedesco 'gitmeli' diyenlere günah çıkarttırıyor! Tüm yorumcu ve futbolseverleri ters köşeye yatırdı'

Haberin Devamı

Hürriyet yazarları Güntekin Onay, Mehmet Arslan, Fırat Aydınus ve Uğur Meleke, Futbol Konseyi'nde bu hafta yaşananları masaya yatırdı.

1-) Haftanın maçında kazanan F.Bahçe oldu. Tedesco’nun 3’lü orta saha tercihini ve F.Bahçe’nin genel oyununu nasıl buldunuz?

MEHMET ARSLAN: ‘GiTMELi’ DiYENLERE GÜNAH ÇIKARTTIRIYOR

Tedesco, ben dahil tüm yorumcu ve futbolseverleri ters köşeye yatırdı. Hepimiz Trabzonspor karşısında tek forvetle oynamasını ve Marco Asensio’yu kanada atmasını beklerken, mükemmel bir organizasyon inşa etti. İzlerken keyif veren, ileride basan, hızlı bir takım vardı sahada. Trabzon deplasmanında bunu düşünmek ve böyle oynamak mükemmel. Geldiği günden beri ‘Gitmeli’ diyen herkese (ben dahil) günah çıkartıyor Tedesco. Mükemmel bir uyum ve takım yarattı. Tam bir taktisyen.

GÜNTEKİN ONAY: PANiK YAPMADI OYUNUNU KABUL ETTiRDi

Tedesco'nun genel futbol felsefesi merkezi güçlü tutmaya yönelik. Kanatlardan çok omurgaya odaklanıyor. Bu anlayış Trabzon’da da başarılı oldu. Yenik duruma düşmesine rağmen hiç panik yapmadan kendi oyununu rakibe kabul ettiren bir Fenerbahçe gördük. Ayrıca Tedesco’nun anlamsız ve gereksiz bir topa sahip olma takıntısı da yok. Top daha çok Trabzonspor’daydı. Ama 2 metrelik Onuachu dışında ciddi bir tehdit oluşturamadılar. Son olarak da Marco Asensio, gerçekten de Fenerbahçe için büyük bir nimet.

FIRAT AYDINUS: MAÇIN KADERiNi ORTA SAHA TERCiHi BELiRLEDi

Fenerbahçe'nin derbide kazanan taraf olması, sadece skor anlamında değil, oyun aklı ve merkez kontrolü açısından da önemli mesajlar verdi. Özellikle Domenico Tedesco’nun üçlü orta saha tercihi, maçın kaderini belirleyen ana faktörlerden ve derbinin taktik anahtarı oldu. Fenerbahçe bu sayede hem oyunun merkezini kazandı hem de derbiyi nasıl oynaması gerektiğini bilen olgun bir takım görüntüsü verdi.

UĞUR MELEKE: ASENSiO’YU EN iYi HiSSETTiĞi YERDE OYNATTI

Maç öncesi ilk 11’ler elimize ulaştığında Asensio’nun sağ açık oynayacağını düşünmüştüm. Muhtemelen çoğunluk da öyle zannetmişti, ancak Tedesco farklı bir dizilişle, karo orta sahayla çıktı müsabakaya. Asensio’ya 10 numara rolü verdi, Kerem-Talisca’yı çift santrfor olarak kullandı. Gayet de iyi sonuç aldı bu stratejiden. Hem Asensio en iyi hissettiği yerde yine büyük oynadı. Hem de İsmail 8 numarada, sol iç rolünde çok başarılıydı. Derbinin kazananı doğru 11 ve diziliş seçimiyle Tedesco bence.

2-) Rotasyonlu G.Saray’ın Eyüp maçındaki performansını ve bugünkü Juventus sınavındaki şansını nasıl değerlendirirsiniz?

FIRAT AYDINUS: BU HAFTA 3 PUANDAN DAHA FAZLASINI KAZANDI

Galatasaray, zirve yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ile Trabzonspor’un birbirleriyle oynadığı haftada hata yapmayarak sadece 3 puan almadı, aynı zamanda oyuncu grubunun derinliğini ve oyun sürekliliğini de test etme fırsatı buldu. Eyüpspor karşısında rotasyonlu kadro ile alınan bu farklı galibiyet aslında takım sisteminin önemini gösterdi. Juventus maçı Galatasaray için gerçek anlamda bir oyun kalitesi testi olacak. Eğer sarı kırmızılılar oyun disiplinini ve savunma dengesini koruyabilirse, bu maçtan çıkacak sonuçla rövanş için avantaj sağlayacak bir skoru elde edebilir.

MEHMET ARSLAN: EYÜP’Ü KOLAY GEÇTi AMA ASIL ZORLUK ŞiMDi BAŞLIYOR

Juventus maçı için bir prova olur mu Eyüpspor maçı? Kesinlikle olmaz. Ama kolay maç olması Okan Buruk’un çok elini rahatlattı. Rotasyonlu bir kadro ile as oyuncuların daha dinç kalmasını sağladı. Mauro İcardi 3 golle moral buldu. Noa Lang yine muhteşem oynadı ve takım ile uyumunu mükemmele taşıdı. Victor Osimhen dünya çapında bir yıldız olmasının yanında harika bir takım oyuncusu olduğunu bir kez daha gösterdi. Bütün bunlar büyük rahatlık. Çünkü çok zor bir döneme giriyorlar. iki Juventus, bir Beşiktaş maçı onları bekliyor. Bu bakımdan Eyüpspor maçı Galatasaray’a ilaç gibi geldi. Ama asıl zorluk şimdi başlıyor.

UĞUR MELEKE: RAKiBiNE ORANLA SAHAYA DAHA DiNLENMiŞ BiÇiMDE ÇIKACAK

Galatasaray 35 günde 9 maçlık zorlu bir fikstürün içinde. Bu fikstür içinde iki kez Juventus’la, iki kez Alanya’yla, birer kez Beşiktaş, Başakşehir ve Göztepe ile karşılaşacak. Böyle sert bir fikstür öncesi Eyüp karşısında erken öne geçtiler, erken 11’e 10 konumuna geldiler ve adeta resmi bir idman yaptılar. Bu da Okan Buruk’un Gabriel Sara, Lucas Torreira, Roland Sallai gibi aslarını dinlendirmesine olanak sağladı. Juventus önüne birçok Galatasaraylı 9 gün dinlenmiş ya da çok az oynamış olarak çıkacak. Juventus bu arada Lazio ve İnter’le iki sert maç yaptı. Galatasaray’ın maça daha dinlenmiş çıkacağı muhakkak.

GÜNTEKİN ONAY: GALATASARAY’IN DENGELi, SABIRLI VE EMNiYETLi OYNAMASI LAZIM

Galatasaray, Eyüpspor’u özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra zorlanmadan geçti. Böyle bir rakip karşısındaki oyundan çok Galatasaray’ın iştahını beğendim. Özellikle Mauro İcardi’nin “Ben hâlâ buradayım” demesi Galatasaray açısından kalan haftalar için önemliydi. Juventus’un çok iyi bir teknik direktörü var. Asla bir yıldızlar topluluğu değil ama son İnter maçında izledim ve sahada çok iyi bir takım gördüm. Kolektif olarak organizasyonları üst düzey. Dinamik ve kuvvetliler. Galatasaray’ın bu akşam asla dengeden vazgeçmeden sabırlı ve emniyetli oynaması lazım.

3-) Beşiktaş, 5 yeniyle çıktığı, zorlu saha ve hava koşullarındaki Başakşehir maçını 3-2 kazandı. Siyah beyazlıların oyununu beğendiniz mi?

GÜNTEKİN ONAY: YENiLERiN HEPSiNiN ÇOK FAYDALI OLACAĞINI GÖRDÜK

Beşiktaş'ın Başakşehir gibi formda bir takımı deplasmanda yenmesi önemli. Oyun olarak topa sahip olma ve rakip yarı alanda kalma konusunda hâlâ sorunlar yaşanıyor. Ancak yeni transferlerin, başta Oh ve Agbadou olmak üzere hepsinin takıma faydalı olacaklarını Başakşehir karşısında gördük. Orkun Kökçü son haftalarda olduğu gibi yine sahanın patronu rolündeydi. Beşiktaş Orkun Kökçü’nün etrafındaki rolleri biraz daha netleştirebilirse ve ayrıca takım savunmasını da yukarıya çıkartabilirse doğru yolda. Sergen Yalçın’ın ısrarla güvenip şans verdiği kaleci Ersin Destanoğlu ve forvet Mustafa Hekimoğlu’nun da performansları Beşiktaş açısından sevindiriciydi.

UĞUR MELEKE: BU ŞARTLARDA BAŞAKŞEHiR’i YENMESi ÖNEMLi BiR iŞ

Beşiktaş'la Başakşehir şu anda farklı evrelerde. Başakşehir bir sürecin ortasında, Beşiktaş ise çok başında. Başakşehir 4 maçtır aynı 11’le sahaya çıkarken, Beşiktaşlılar neredeyse ismen tanıyorlar daha birbirlerini! Siyah beyazlıların stoper ikilisinin birlikte ilk maçıydı. Orta üçlünün bir arada ilk maçıydı. İleri üçlünün bir arada ilk maçıydı. Ve bu kadar yeniyle Beşiktaş’ın sıralamada hemen altında olan Başakşehir’i yenmiş olması önemli bir iş. Ki Beşiktaş’ın ilk 6’daki rakiplerine karşı kazandığı ilk müsabakaydı bu.

FIRAT AYDINUS: BEŞiKTAŞ SEZONUN EN DEĞERLi GALiBiYETLERiNDEN BiRiNi ALDI

Beşiktaş bu maçta belki kusursuz oynamadı ama takım refleksi gösterdi. Zor şartlarda, eksik uyumla ve geriye düşmesine rağmen kazandı. Neredeyse yüzde 50’si değişen siyah beyazlıların bu şartlardaki oyunu tatmin etmese de, Beşiktaş eskisinden çok daha mücadeleci ve pes etmeyen bir takım olduğunu herkese gösterdi. Kartal’ın Başakşehir gibi formda ve güçlü bir takım karşısında 1-0 geriye düştüğü ve kadroda 5 yeni isimle çıktığı bir maçı 3-2 kazanması, adaptasyon ve oyun içi reaksiyon açısından sezonun en değerli galibiyetlerinden biri olarak değerlendirilebilir.

MEHMET ARSLAN: SERGEN YALÇIN’IN iSTEDiĞi TAKIM KURULDU, ŞiMDi ELEŞTiREBiLiRSiNiZ

Sergen Yalçın’ı eleştireceksiniz şimdi eleştirin. Devre arasını sanki yeni sezon başlangıcı gibi çok önemli transfer hamleleriyle kapattı Beşiktaş. Ve Sergen Yalçın’ın takımı kuruldu. Güney Koreli santrfor Oh kelimenin tam anlamıyla ele avuca sığmaz bir oyuncu. Takıma katkısı olağanüstü. Artık rahatlıkla sayabileceğiniz bir 11’i var Beşiktaş’ın. İlk devredeki Alanyaspor maçında sahaya sürecek 12. adamı olmayan takım, hem ilk 11 hem de kulübesiyle çok olumlu bir değişim yaşıyor. Üstelik daha yolun başında olduğunu da göz önüne alırsak, yeni Beşiktaş’ın, bırakın yenmeyi, puan almanın bile zor olduğu bir takım olduğunu görüyoruz.

4-) Trabzonspor, derbiyi 3-2 kaybetti ancak Fatih Tekke yenilgiyi hak etmediklerini söyledi. Siz nasıl buldunuz Trabzon’un performansını?

FIRAT AYDINUS: FATiH TEKKE’NiN TAKIMININ EKSiKLERi ORTAYA ÇIKTI

Trabzonspor'un derbideki performansı, skorun ötesinde iki farklı bölümden oluşan bir hikâye gibiydi. Bu yüzden Fatih Tekke’nin maç sonu sözlerini tamamen haksız görmek de, tamamen doğru kabul etmek de zor. Fenerbahçe karşısında Trabzonspor’un performansı kötü değildi, ancak kazanmaya daha yakın olan takım görüntüsünü de tam anlamıyla veremediler. Fatih Tekke’nin takımı umut veren bir hücum karakteri gösterdi, fakat savunma disiplini ve oyun kontrolü açısından derbi seviyesinde eksikler net şekilde ortaya çıktı.

MEHMET ARSLAN: BU KADRO YAPISIYLA TRABZON’UN MAKSiMUMU BU OLURDU

Fatih Tekke’ye katılmıyorum ama ona büyük saygı duyuyorum. Maç öncesi yaptığı açıklamada, Domenico Tedesco’nun taktisyenliğine değinmiş ve nasıl bir rakiple karşılaşacaklarını tahmin etmenin zor olduğunu söylemişti. Dediği gibi de oldu. Zirvedeki rakiplerine oranla dar bir bütçe ve kadro ile mücadele ediyor Fatih Tekke. Ve çok iyi de performans sergiliyor. Onun hakkını teslim etmeliyiz. Şu gerçeği kabul etmek gerekir; bu kadro yapısıyla Trabzonspor’un maksimumu bu kadar olurdu. Bordo mavili camia Fatih Tekke ile ekibine inanmalı ve sonuna kadar arkasında durmalı.

GÜNTEKİN ONAY: FENERBAHÇE’NiN iZiN VERDiĞi ÖLÇÜDE OYNAYABiLDi

Trabzonspor büyük maçlarda bir türlü istediği skorları alamıyor. Bu hem Süper Lig’de hem de Türkiye Kupası’nda böyle. Açıkçası ben Fatih Tekke’ye katılamıyorum. Sahada Fenerbahçe’nin izin verdiği ölçüde bir Trabzonspor vardı. Asla güçlü bir oyun yoktu. İç sahada 40 bin kişinin önünde 3 gol yiyerek kaybeden bir takımı, hele ki bu takım Trabzonspor ise alkışlamak veya beğenmek söz konusu olamaz. Fenerbahçe’nin orta sahası güçlü. Ancak hücum hattında Anderson Talisca ve Marco Asensio’yu kesinlikle kontrol altına almak gerekiyordu. Trabzonspor bunu da yapamadı. Ayrıca bordo mavililer bu maç özelinde Zubkov’u da fazlasıyla aradı.

UĞUR MELEKE: ONUACHU’YU HAVADA DAHA FAZLA TOPLA BULUŞTURMALIYDILAR

Fatih Tekke’ye saygı duyuyorum elbette. Ancak benim gördüğüm ve analiz edebildiğim kadarıyla oyunun özellikle ilk 70 dakikasında kontrol daha çok Tedesco’da idi. Ancak Fenerbahçe’nin 70’ten sonra tutucu oyuncu değişiklikleriyle birlikte son bölümde kontrolü Trabzon’a bıraktığını söyleyebiliriz. Bordo mavililerin ilk bir saatte kurduğu üstünlük havada idi, özellikle ilk yarıda Paul Onuachu 3 tane etkili kafa vurdu. Belki Onuachu’yu havada daha fazla topla buluşturabilseler daha fazla gol şansları olabilirdi.