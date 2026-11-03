Futbol Konseyi: 'Sahanın kenarında sanki 'İsmail Kuyt' vardı'

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Hürriyet yazarları Güntekin Onay, Mehmet Arslan, Fırat Aydınus ve Uğur Meleke, Futbol Konseyi'nde bu hafta yaşananları masaya yatırdı.

1- Son 4 yılın şampiyonu G.Saray, 5. sezonunda da 10. haftayı lider kapadı. Konya karşısında G.Saray nasıldı ve Stuttgart’a karşı şansı nedir?

GÜNTEKİN ONAY: STUTTGART VE FEYENOORD MAÇLARINI KAZANMALI

G.Saray, Lillle galibiyetiyle birlikte geçen yıllardaki ritmini tekrar buldu. Hem F.Bahçe maçındaki güçlü oyun hem de Konya’daki tempolu futbol fabrika ayarlarına döndüğünün bir göstergesi. Milli ara öncesinde sancılı dönemi mininum hasarla atlatmak da önemli bir artı oldu. Batrakov’un çıkışı orta sahaya kalite ve dinamizm katarken Nijeryalı forvet Osimhen bu sezon çok formda ve takımın skor yükünü taşımaya devam ediyor. Stuttgart, G.Saray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rotasını belirleyecek karşılaşmalardan biri. İç sahadaki Feyenoord maçı ile birlikte kesinlikle kazanılması gereken bir mücadele.

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FIRAT AYDINUS: KONYA'DAKİ AÇIKLARI STUTTGART AFFETMEZ

Sarı-kırmızılılar Konya karşısında düşük viteste farklı kazanmayı bilse de özellikle ilk 45 dakika Uğurcan’ın ön plana çıktığı anlara şahit olduk. Galatasaray’ın Stuttgart karşısında kazanma şansı kesinlikle var. Ancak bunun için yalnızca yıldızlarının bireysel performansına güvenmemesi, orta sahada oyunun kontrolünü alması ve savunma disiplinini 90 dakikaya yayması gerekiyor. Galatasaray hücumda kendi seviyesini yakalarsa kazanabilir; savunmada Konya maçındaki açıkları verirse Stuttgart bunu affetmez.

MEHMET ARSLAN: SÜPER LİG'DE ŞAMPİYONLUK İÇİN AÇIK ARA FAVORİ

Bu ligin en iyi takımı ve kendi kalitesine en yakın rakibinden bir gömlek üstün Galatasaray. Osimhen gibi zaten fark yaratan bir golcünün yanı sıra en atletik ve en hızlı takım. Önde baskı onların alameti farikası haline geldi. Bu baskıya sadece Trabzonspor panzehir olabildi. Dolayısıyla şampiyonluğun da açık ara favorisi onlar. Şampiyonlar Ligi’ne kötü başladılar ama iyi bitireceklerini düşünüyorum. Stutgart’ı geçip 6 puana ulaşacaklardır diyorum.

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UĞUR MELEKE: G.SARAY DURAN TOPLARDA FARK YARATIYOR

G.Saray'ın son dört buçuk senede Süper Lig’de yarattığı önemli farklarından biri de duran toplarda oldu. 2024-25’te şampiyonluk yarışı yaptığı Fenerbahçe’ye karşı duran top gollerinde 26-16 üstünlük kurmuşlardı mesela. Bu sezon da şu anda 8-5 üstünler. Konya’da da aslında ilk 45’te dengeli bir oyun vardı ama soyunma odasına iki güzel duran top golüyle rahat bir 2-0’la gittiler. Sarı-kırmızılılar doğru kadro mühendisliğiyle hem atan, hem vuran departmanında fark yaratıyor duran toplarda.

2- F.Bahçe'de İsmail Kartal sonrası Göztepe önünde Kuyt görev aldı ama yenilgiyi engelleyemedi bu değişiklik. Sizce problem neredeydi?

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UĞUR MELEKE: STOILOV TAKIMINI GELİŞTİRDİ, KUYT SEYİRCİ OLARAK KALDI

Evet sorumluluk Hollandalı hocada idi ama gerek sahaya çıkan 11’e, gerek oyuna, gerek müdahalelere baktığınızda İsmail Kuyt vardı sanki kenarda! Fenerbahçe iyi bir devre oynadı ama ikinci yarıda Stanimir Stoilov değişikliklerle takımını geliştirirken Dirk Kuyt seyirci olarak kaldı kulübede. Sarı-lacivertliler bu sezon dördüncü kez 1-0 öne geçip koruyamadı skoru: Gençlerbirliği, Beşiktaş, Slavia ve Göztepe önünde. Ve bu maçların üçünde (Gençlerbirliği, Slavia ve Göztepe önünde) bir oyuncunun, Matteo Guendouzi’nin direkt hatalı olduğu üç gol var. Enteresan.

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FIRAT AYDINUS: TEKNİK DİREKTÖRLER DEĞİŞİYOR AMA SORUNLAR SAHADA KALIYOR

Fenerbahçe'de çok daha derin bir yapısal sorun var. Teknik direktörü değiştirmek, sorunun kaynağını ortadan kaldırmıyor. Eğer takımın oyun kimliği, saha içi organizasyonu ve mücadele standardı oturmamışsa kulübede kimin oturduğu tek başına sonucu değiştirmez. Fenerbahçe’de teknik direktörler değişiyor ama sorunlar sahada kalıyor. Asıl problem de bu. Yeni bir teknik adam gelecek; fakat futbolcuların sorumluluk anlayışı, takımın kırılganlığı ve yönetimin futbol aklı değişmediği sürece aynı senaryoyu tekrar tekrar izleriz.

MEHMET ARSLAN: MURIQI VE LUKAKU'NUN TOPLAMI ÇEYREK OSIMHEN EDER Mİ?

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Fenerbahçe'nin sorunu kalite. Ne yazık ki taraftarın arzuladığı oyunu oynayacak kadro yok Fenerbahçe’de. Allah aşkına Vedat Muric ve Romelu Lukaku’yu toplayın çeyrek Victor Osimhen eder mi? Neyi tartışıyoruz? Her şey yanlış. Bu sorunu akıllı transferlerle çözersiniz. Ama kulübün DNA’sına işleyen herkes düşman anlayışını ve kültürünü değiştiremezsiniz artık. Ne yazık ki son 30 yılda bu anlayış yerleşti. Eleştiri yapamazsınız, aksine söz söyleyemezsiniz, söylerseniz düşmansınız. Biat ederseniz iyi çocuksunuz. Hep söylüyorum Fenerbahçe’de herkes kendi Fenerbahçe’sini seviyor. Fenerbahçe’yi değil. Yazık.

GÜNTEKİN ONAY: LIVERPOOL HÜCUMDA SORUNLU AMA F.BAHÇE DEFANSI GÜVEN VERMİYOR

F.Bahçe yoğun maç takviminde hep aynı isimlerle yola devam ediyor. Takımın yaş ortalaması yüksek. Oyuncu grubu çok yıprandı. Ayrıca Marco Asensio’dan sonra Nathan Ake’yi de kaybetmek Mason Greenwood’un da Göztepe karşısında oynamaması sarı lacivertliler için ciddi bir handikap oldu. Bir türlü bekleneni veremeyen Kerem Aktürkoğlu’nda ısrar edilmesi de hem oyuncuya hem de takıma zarar veriyor. Ayrıca Guendouzi’nin de G.Birliği, Slavia Prag maçlarından sonra Göztepe karşısında da maç-puan kaybettiren hataları sabırları taşırdı. Kaleci Ederson’un bu sezonki formu olmasa F.Bahçe daha da sorunlu maçlar oynayabilirdi. Liverpool maçı Fenerbahçe için bu şartlarda zor geçecek. Her ne kadar Liverpool’un bu sezon özellikle hücumda sorun yaşadığını bilsek de Fenerbahçe savunması asla güven vermiyor.

3- Beşiktaş 2-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa ile berabere kaldı. Takımın performansı ve eleştiri oklarının döndüğü Italiano’nun kararları nasıldı?

GÜNTEKİN ONAY: 10 MAÇTA 19 PUAN BEŞİKTAŞ İÇİN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Vincenzo İtaliano’yu haftalarca övdük. İtalyan teknik adamın kaybederken bile iyi futbol oynadığını söyledik. Ancak Kasımpaşa karşısında 2-0 öndeyken anlamsız değişikliklerle adeta 3 puanı hediye etti. 60. dakikada Junior Olaitan’ı neden çıkartıp ikinci santrforu oyuna sokarsın? Bitime 10 dakikadan fazla bir süre kala maç 2-1’ken ve Kasımpaşa baskı kurmuşken Leandro Trossard ve Amir Murillo gibi 2 usta oyuncuyu çıkartıp yerlerine Milot Rashica ve Taylan Bulut’u sokmak nasıl bir düşüncenin ürünü? Ayrıca karşılaşmada skor 2-0 veya 2-1’ken Beşiktaş gibi bir takım neden kontrataktan bir tane pozisyon bulamaz? 10 maçta 19 puan Beşiktaş için büyük hayal kırıklığı. Belki fikstürü rakiplerinden daha zordu ama 1.9 puan ortalaması ve bu deplasman performansı sorgulanmalı.

UĞUR MELEKE: LİGİ TANIMAKTA ZORLANAN ITALIANO RAKİPLERİ EKSİK ANALİZ EDİYOR

Vincenzo Italiano’nun 4 aylık performansına büyük saygı duymakla birlikte Süper Lig’i tanımakta zorlandığını ve rakiplerini eksik analiz ettiğini düşünüyorum. Kasımpaşa bu sezon Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Başakşehir’e karşı da geriden gelmişti. Genç ve enerjikler. Italiano’nun son yarım saatte yaptığı yanlış değişikliklerle Kasımpaşa’nın geri dönüşüne davetiye çıkardığını söyleyebiliriz. Orkun Kökçü-Fabio Miretti’nin eksikliğinde de kaybolan orta saha akışkanlığına bir çare bulamadı. Bence pekala Leandro Trossard’ı düşünebilirdi on numarada.

MEHMET ARSLAN: BU HAFTA BEŞİKTAŞ DEĞİL ITALIANO PUAN KAYBETTİ

Bir maç olsa tamam, ama deplasmanda (5 maçta 3 mağlubiyet, 1 galibiyet ve beraberlik) sürekli sorun yaşıyorsanız, 2-0’dan maç veriyorsanız teknik adam sorgulanır. Aidiyet duygusunu ve adanmışlığını seviyorum Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano’nun. Ama bu iki farklı öne geçtiği maçı tutamamasını anlamıyorum. Son olarak Kasımpaşa deplasmanında yaşanan bu kayıp tamamen onun hatası. Süperr Lig’in daha başındaki bu kayıplar siyah beyazlı taraftarın ve takımın direncini yıpratıyor, takıma olan güveni zedeliyor ki, bu durum puan kaybından daha vahim. Kısacası bu hafta Beşiktaş değil Vincenzo İtaliano puan kaybetti.

FIRAT AYDINUS: VINCENZO ITALIANO KIRILMA ANLARINI DOĞRU OKUYAMADI

Beşiktaş adına kabul edilebilir bir puan kaybı değil. Kasımpaşa deplasmanında 2-0’ı bulduğunuz bir maçta skor avantajını koruyamıyorsanız burada hem teknik direktörün hem de futbolcuların sorgulanması gerekir. Beşiktaş iki puanı sadece savunma hatalarıyla kaybetmedi; teknik heyet de yaşanan bu kayıpta pay sahibi oldu. İyi teknik direktörlük, yalnızca doğru ilk 11’i kurmak değil, maçın kırılma anlarını doğru okuyabilmektir. Vincenzo Italiano bu sınavı geçemedi.

4- Thomas Reis, Trabzonspor’la üst üste 7. galibiyetini aldı ve adını kulüp tarihine yazdırdı. Siz Trabzon’daki bu dönüşümü nasıl okuyorsunuz?

FIRAT AYDINUS: REIS DİSİPLİN, ÖZGÜVEN VE REKABETÇİ KİMLİK KAZANDIRDI

Trabzonspor'daki dönüşümün merkezinde Fatih Tekke’nin ardından göreve getirilen teknik direktör Thomas Reis’in oluşturduğu oyun disiplini, takım içindeki rol dağılımı ve kazanma alışkanlığı var. Alman teknik adamın gelişiyle birlikte üst üste yedi galibiyet almak, hele bunu kulüp tarihine geçecek bir seriye dönüştürmek, tesadüfle açıklanamaz. Thomas Reis, Trabzonspor’a yalnızca galibiyetler değil, disiplin, özgüven ve rekabetçi bir kimlik kazandırdı. Bu çıkışın kalıcı bir başarıya dönüşüp dönüşmeyeceğini ise önümüzdeki haftalarda göreceğiz.

MEHMET ARSLAN: ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA 2. SIRADA TRABZONSPOR VAR

Şampiyonluk yarışı için daha önce yaptığım değerlendirmede “1. sırada Galatasaray, 2. sırada Beşiktaş ve Trabzonspor var. 3. Sıra yok benim için” demiştim. Bu hafta itibariyle 2. sırada Trabzonspor var. Galatasaray’ın panzehiri onlar. İyi oynuyorlar ve müthiş bir grafik yakaladılar ve Galatasaray’a en yakın kaliteye sahipler. Pek çok Trabzonsporlu (ve ben) bu kaliteye ulaşacaklarını tahmin dahi edemezdi. Bundan böyle benim şampiyonluktaki en büyük ikinci favorim onlar. Bravo başkan Ertuğrul Doğan’a. Olağanüstü isabetli transferler yaptı.

UĞUR MELEKE: THOMAS REIS TRABZONSPOR'DA 3 DEPARTMANDA FARK YARATTI

Thomas Reis, Trabzonspor’a geldikten sonra bence üç departmanda fark yarattı: Birincisi, maçlara çok daha arzulu başlıyorlar. Yedi resmi müsabakanın altısında ilk yarıları galip kapattılar. İkincisi, 1-0’ı bulduktan sonra geri çekilmiyorlar. Biri dışında tüm maçları en az iki farkla kazandılar. Yarattıkları üçüncü fark aslında Franculino Dju ile ilgiliydi, en uçta onun görev almasıyla daha fazla yerden oynamaya başladılar. Bu maçta Franculino yoktu ama Paul Onuachu ile de galip gelmeyi başardılar.

GÜNTEKİN ONAY: YAPTIĞI AKILLICA DOKUNUŞLARLA TRABZON'UN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Thomas Reis göreve geldikten sonra yaptığı akıllıca dokunuşlarla Trabzonspor’un çehresini değiştirdi. Reis her şeyden önce dengeli ve savunma güvenliğinden uzaklaşmayan bir anlayış ile Karadeniz temsilcisini oynatıyor. Üstelik Alman teknik adamın topa sahip olma gibi bir takıntısı yok. Hücumları Muhammed Salah üzerinden çok iyi kurguluyor. Orta sahanın merkezini kalabalık tutup rakipleri ikinci bölgede karşılıyor. Üstelik Arseniy Batagov, Ruslan Malinovskyi ve Franculino Dju gibi 3 önemli oyuncusu sakat. Bordo mavililer eksiklere rağmen Thomas Reis ile çıktığı 7 karşılaşmayı da kazanmayı başardı. Trabzonspor takım savunmasını iyi yaptığı sürece zirve yarışında güçlü bir şekilde devam edecektir.