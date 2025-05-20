Futbol Konseyi: 'Özel biri' bahane üretirken, 'gerçek hoca' şov yaptı!' Ali Koç...

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Hürriyet yazarları Güntekin Onay, Mehmet Arslan, Fırat Aydınus ve Uğur Meleke, Futbol Konseyi'nde haftanın gündemini değerlendirdi.

1-) Bu sezonun bütününde F.Bahçe ile yarışan G.Saray’a sizce 25’inci şampiyonluğu getiren faktörler nelerdi?

UĞUR MELEKE: DAViNSON SANCHEZ VARSA KAZANIYOR

Sadece spesifik olarak bu sezona bakarsak ben bazı bireysel performansları ön plana çıkarabilirim. Davinson bu sezonun kader adamı. Süper Kupa’da yoktu, Beşiktaş’a kaybettiler. Young Boys eşleşmesinde yoktu, Şampiyonlar Ligi gitti. Alkmaar’da yoktu, Avrupa Ligi gitti. Neredeyse şu cümleyi kurabiliyoruz, Davinson sahadaysa kazanıyor, yoksa kaybediyorlar. Osimhen’le birlikte Davinson Sanchez, sezonun kader adamları.

MEHMET ARSLAN: OKAN BURUK’A ŞAPKA ÇIKARIRIM

1- Savunmada, “Sen 20 milyon lira eder misin? denilen Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez. 2- Tek kelime ile Victor Osimhen. 3- Kaledeki fark Fernando Muslera. 4- Lucas Torreria. 5- Ve evet, yönetim ile başkan Ama ben Okan Buruk’a şapka çıkarırım. 6 senede 4 şampiyonluk yaşamış, soyunma odası egolarını yıkmış, tam bir takım yarattı. Mourinho ile farkını gösterdi.

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GÜNTEKİN ONAY: TEKNiK ADAM iSTiKRARI

En önemli faktör Galatasaray’ın aynı teknik adamla ve hemen hemen aynı omurgayla, oturmuş bir saha içi organizasyonuna sahip olmasıydı. Bunların üstüne asla gözardı edilmeyecek Osimhen ve Davinson Sanchez faktörlerinin de fark yarattığını net bir şekilde gördük. Ayrıca Galatasaray’ı öne çıkartan, maçların kilitlendiği veya takımın temposunun düşük olduğu anlarda duran toplardan bulduğu goller oldu.

FIRAT AYDINUS: 3 BACAK DA ÇOK SAĞLAMDI

Yönetimin getirdiği oyuncular, bu oyunculardan çok çabuk verim alınmasını sağlayan, başarıyı alışkanlık haline getiren bir teknik direktör, performansları ve takım ruhu ile dikkat çeken futbolcular... G.Saray’ın başarısında yönetimi, teknik ekibi ya da futbolcuları tek başına ön plana çıkarmak sanırım çok reel olmaz. 3 bacaktan biri kırılsa masanın ayakta kalması mümkün olmazdı.

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2-) Galatasaray üst üste 3. kez şampiyon. Bu 3 sezonu bütün olarak ele aldığınızda G.Saray sizce hangi alanda fark yarattı?

MEHMET ARSLAN: OSiMHEN FARK YARATTI AMA BURUK FUTBOL DERSi VERDi

Fark yaratmadığı bir alan kaldı mı Galatasaray’ın! Saha içinde de, kulübede de, yönetimde de. İsabetli transferler, rakibi saha dışına çağırıp, saha içine odaklanmak, bahane üretmemek, Fenerbahçe’nin sinir uçları ile oynamak. Ve elbette Dursun Özbek ile Okan Buruk farkı. Yönetimde Özbek, saha içinde Buruk. “Özel biri” bahane üretirken, “Gerçek hoca” saha içinde şov yapıyordu. Son sene itibariyle, Victor Osimhen fark yarattı ama asıl farkı ortaya koyan ve futbol dersi veren Okan Buruk oldu.

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FIRAT AYDINUS: G.SARAY’DA KADRO MÜHENDiSLiĞi VE AiDiYET DUYGUSU FARK YARATTI

Birçok maddeyi sıralamak mümkün. Ama özellikle iki hususa vurgu yapmak gerekirse; ilki teknik anlamda kadro mühendisliği başarısıdır. Takım omurgasını oluşturan düzlemdeki mevkilere tercih edilen oyuncuların performans ve istikrarı. İkincisi ise mental anlamda bakıldığında; ister bonservisi ile ister kiralanarak kadroya dahil olan oyuncularla aidiyet duygusunun bu denli entegre olunması, karşılığında da bu oyuncularda bu aidiyet duygusunun açıkça hissedilip, görülmesi.

UĞUR MELEKE: TEKNiK ADAM, KADRO iSTiKRARI VE SON 3 SEZONUN EN iYi SANTRFORU

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Galatasaray'ın n bu üç sezonda yarattığı temel farkı ben 3 kategoride değerlendiriyorum: Birincisi, teknik adam istikrarı. Şu anda üst liglerde 3 sezonu tamamlayan tek teknik adam Okan Buruk. İkincisi, kadro istikrarı. Galatasaray’da 9 futbolcu (Muslera, Yunus, Barış, İcardi, Abdülkerim, Kaan, Berkan, Mertens ve Torreira) 100 maç sınırının üstünde ya da kıyısında. Ve üçüncü faktör de 3 sezonun tümünde ligin en iyi santrforuna sahip olmaları. İki sezon İcardi sezonuydu. Bu sezon da Osimhen sezonu.

GÜNTEKİN ONAY: OKAN BURUK, G.SARAY’IN ViZYONU DOĞRULTUSUNDA TAKIMINI OYNATTI

Okan Buruk zeki ve pragmatik bir teknik adam. Kulübün vizyonunu ve misyonunu biliyor, camianın beklentisinin ve Galatasaray’ın nasıl oynaması gerektiğinin farkında. İlk seneki şampiyonlukta özellikle ligin ikinci yarısında İcardi ve Mertens çok etkiliydi. İkinci şampiyonlukta Davinson-Abdülkerim uyumuyla, önlerinde Torreira ve Kaan’la, hücumda da yine İcardi ve Mertens’le güçlü bir oyun yakaladılar. Bu şampiyonlukta takım savunması daha çok öne çıktı. 3. şampiyonlukta tüm bunlara Osimhen, Sara, Yunus ve Barış faktörleri eklendi. Hücumda daha kolay sonuç alan ve duran topları iyi kullanan bir Galatasaray gördük.

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3-) 7. sezonunda da şampiyonluğa ulaşamayan Ali Koç yönetimi olağanüstü kongre kararı aldı. Bu karar ve eylül ayı doğru bir tarih mi?

GÜNTEKİN ONAY: EYLÜL AYI GENEL KURUL YAPMAK iÇiN DOĞRU BiR TARiH DEĞiL

Fenerbahçe Genel Kurul Üyeleri, kulübün mevcut durumunu ve geleceğini belirleme yetkisine sahip. Biz gazeteciler bu konuda fikrimizi söyleriz ama belirleyici olamayız. Ancak deneyimlerimiz şunu gösteriyor ki, eylül ayı doğru bir tarih değil çünkü sezon başlamış olacak, Avrupa kupalarında ön elemeler oynanmış ve transferler tamamlanmış olacak. Sportif olarak kötü bir başlangıç 2025-26 sezonunun da heba olmasına neden olabilir. Şayet Ali Koç kaybederse yeni yönetim çaresiz bir başlangıç yapmış olur.

UĞUR MELEKE: KONGRELER MAYIS-HAZiRANDA YAPILMALI EYLÜL SORUNLU BiR TARiH

Ali Koç'un ilk 4 sezonu adaptasyon süreci gibi geçti. Son üç yıldır Galatasaray’la yarışıyor. Bence bu süreçte iki büyük hatası oldu: Birincisi, geçen sezonki Süper Kupa saçmalığı. Ve yine o süreçte Olympiakos ilk ayağında yapılan rotasyonla olası bir Avrupa kupasının kaybı (Tabii bu karar sadece teknik mi, yoksa yönetim payı var mı, o detaya hakim değilim). Eğer yapılırsa ikinci büyük hata da kararları sportif gerekçelere dayanmayan, çelişkiler yumağı haline gelen ve zaman zaman iyi niyetinden şüphe ettiğim Mourinho ile devam kararı olur. Kongrelerin mayıs-haziran aylarında yapılması gerektiğini düşünüyorum, eylül tabii ki sorunlu bir tarih.

FIRAT AYDINUS: KARARIN DOĞRU OLUP OLMADIĞI AĞUSTOS-EYLÜLDE BELLi OLACAK

İnsanlar sizin çabanızı, iyi niyetinizi veya özverinizi takdir edebilirler, o da bir yere kadar ama ödüllendirmezler. Sonuca bakar ve ortada bir başarı varsa ödüllendirilirsiniz. Maalesef ülke futbolumuzun gerçeği bu. Fenerbahçe yönetiminin aldığı olağanüstü kongre kararının eylül ayına tekabül etmesinin nedenini, alınan kararın doğru olup olmamasının cevabını, transfer dönemi ve önümüzdeki sezon ağustos ayında başlayıp, eylül ayına kadar geçen süreç verecek.

MEHMET ARSLAN: EĞER DEĞiŞMEZSE ‘BU MOURiNHO’DAN FENERBAHÇE’NiN KURTULMASI GEREK

Ara ara Eyüpspor maçını izledim. Fenerbahçe, bir Süper Lig ekibi değil, 1. Lig takımı gibi oynuyor. Çıplak gerçek bu. Kongre kararından önce, eğer değişmezse, “Bu Mourinho”dan kurtulmalı Fenerbahçe. Öyle bıçak sırtı bir dönemden geçiyorlar ki, kongrenin hele bu zamanda hiç yeri değil. Hele transfer döneminde. Fenerbahçe Ali Koç’tan kurtulmak için geleceğini yakıyor. Eylül kongresinde herkes eteğindeki taşı döksün. Galatasaray 26. şampiyonluk derken, Fenerbahçe’nin uğraşına bakmak bile farkı ortaya koyuyor.

4-) Ligde kalan haftalarda lig 3.’sünün ve son küme düşenin hangi takımlar olmasını bekliyorsunuz? Sizce son 2 hafta nelere gebe?

FIRAT AYDINUS: ÜÇÜNCÜLÜK YARIŞI LiGDE KALAN 2 HAFTAYI TAKiBE DEĞER KILIYOR

Alanya; Konya ve düşen Sivas ile Bodrum; Kayseri ve Beşiktaş ile oynayacak. Ve 3 puanlık fark Alanya’nın büyük bir avantaja sahip olduğunu gösteriyor. Avrupa Ligi play-off veya elemesine katılım yarışında 1 puan önde olan Samsun, Trabzon ve Kayseri maçlarında, Beşiktaş ise Rize ve Bodrum müsabakalarında 3.’lüğü kovalayacak. Ligin son 2 haftasını takibe değer kılan, bu 2 takımın ilk 3’te yer alma yarışı olacak gibi gözüküyor.

GÜNTEKİN ONAY: BEŞiKTAŞ’IN LiGi iLK 3’TE BiTiRMESi iÇiN DAHA iSTEKLi OYNAMASI GEREKiYOR

Samsunspor'un Trabzonspor deplasmanında, iki takımın aralarındaki rekabetten dolayı işi kolay olmayacaktır. Eğer Samsun Trabzon’da kazanırsa son haftaya büyük avantajla girer. Beşiktaş ise Alanya’da gördük ki, özellikle ilk yarıda oynadığı futbolla sanki üçüncülük yarışında olduğunun farkında değilmiş izlenimi verdi. Beşiktaş’ın çok daha istekli ve tempolu bir futbol oynaması gerekiyor.

MEHMET ARSLAN: ALANYA’NIN KÜMEDE KALMASI DAHA OLASI 3.’LÜKTE TRABZON-SAMSUN MAÇI KRiTiK

Alanyaspor ile Bodrum arasındaki ikili averajda Bodrum avantajlı. Ama Alanya’nın son maçı Sivas’la. Bu durumda Bodrum’un küme düşmesi daha olası görünüyor. Lig 3.’lüğü için Samsunspor’un, Trabzonspor maçı belirleyici olacak. Kazanırlarsa Beşiktaş’ı geride bırakırlar. Aksi halde ipi göğüsleyen Beşiktaş olur.

UĞUR MELEKE: 14 TAKIMIN LiGDE HEDEFi KALMADI iDDiASI OLAN SADECE 5 TAKIM VAR

Süper Lig’de umarım son 19 takımlı ve bye geçme saçmalıklı sezonu yaşıyoruzdur. Büyük tuhaflıklar içeren bu fikstürün sonuna geliyoruz, artık iddiası olan sadece 5 takım kaldı ligde. Bitime iki hafta var ve tam 14 ekibin hedefi kalmadı. Lig üçüncülüğü tabii çok kritik. Zira ekstra 12 milyon lira ödülü var. Avrupa Ligi’nde direkt play-off oynayacaksınız ve Süper Kupa bileti de alacaksınız. Samsunspor ve Beşiktaş’tan hangisi bu bileti alırsa çok şey kazanmış olacak. Alt tarafta tabii ki son hafta Sivasspor’la oynayacak Alanyaspor çok avantajlı şu anda.