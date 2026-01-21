Futbol Konseyi: 'Osimhen'in varlığı Galatasaray'ı tembelleştirdi | Tedesco müdahale gücünü gösterdi!'

Haberin Devamı

Hürriyet yazarları Güntekin Onay, Mehmet Arslan, Fırat Aydınus ve Uğur Meleke, Futbol Konseyi'nde bu hafta yaşananları masaya yatırdı.

1-) Fenerbahçe 2 kez geriye düştüğü Alanya’da kazanıp zirveye ortak oldu. 2 devredeki farklı oyunu ve Tedesco’nun hamlelerini nasıl buldunuz?

FIRAT AYDINUS: 2 DEVRE ARASINDA FARK 2 AYRI MAÇ GiBiYDi

Alanya maçı, Fenerbahçe’nin şampiyonluk refleksini ve teknik direktör Domenico Tedesco’nun oyun içi müdahale gücünü net biçimde ortaya koyan bir kırılma anıydı. İki devre arasındaki fark neredeyse iki ayrı maç gibiydi.

Alanya deplasmanındaki bu karşılaşma, Tedesco’nun “reaktif değil, proaktif” bir teknik adam olduğunu gösterdi. İtalyan teknik adam skora değil, oyunun neden aksadığına müdahale etti. Hamleleri zamana yaydı, panik değişiklikler yapmadı.

GÜNTEKİN ONAY: SADECE ÇALIŞTIRICI DEĞiL TAKTiSYEN DE

Fenerbahçe ilk yarıda Alanya’nın disiplinli ve organize savunmasını çözemedi. Kalesinde 2 gol görmesine rağmen 2. yarı Domenico Tedesco’nun taktiksel hamleleri ile sonucu almayı başardı. Son haftalarda takımın gol yükünü taşıyan Talisca ve saha içinde oyunun lideri olan Asensio yine 3 puanı getiren isimler oldu. Genç Yiğit Efe’nin olgun futbolu da gerçekten de büyüleyiciydi. Tedesco sadece iyi bir çalıştırıcı olmadığını iyi bir taktisyen olduğunu da Alanya’da gösterdi.

MEHMET ARSLAN: TEDESCO MOURiNHO GiBi SAPLANTILI DEĞİL

Tedesco, aldığı sonuçlar ve yaydığı pozitif enerji ile bu takımın çok önemli bir oyuncusu gibi. Daha da önemlisi Jose Mourinho gibi saplantılı bir teknik adam değil. Tam aksine pragmatik bir yanı var. Hatadan dönme refleksi olağanüstü. Alanya’da Tedesco’nun tercihlerinden dolayı geriye düşmedi, aksine onun hamleleriyle kazandı F.Bahçe. Kaldı ki, namağlup lige devam eden bir takımın zaman zaman kötü oynamaya da hakkı var.

Pes etmeyen bir takım yarattı Tedesco. Ona ilk başta o şansı vermeyen ben dahil herkesin bir özür borcu var.

UĞUR MELEKE: GERi DÖNÜŞÜN MiMARI TEDESCO KESiNLiKLE

Alanya ligin en zor deplasmanlarından biri. Üçlü savunmayla oynadıkları için bu sezon taktiksel olarak da büyüklere ciddi güçlük çıkardılar. Tedesco da Alanya’da ilk yarıda 3-4-2-1 oynayan rakibiyle eşleşme problemleri yaşadı. Kanat bekler Hadergjonaj ve Ruan çok boşluk yakaladılar. Ancak İtalyan teknik adam ikinci devrede kendi takımını da üçlü savunmaya döndürerek, Guendouzi’yi sağ kanat beke kaydırarak çözdü bu eşleşme sorununu. Bu geri dönüşün mimarı Tedesco kesinlikle.

2-) Galatasaray zirvedeki avantajını yitirdi. F.Bahçe’yle farkın 1’e inmesini ve G.Saray’ın Antep’e 2 puan bırakmasını neye bağlıyorsunuz?

MEHMET ARSLAN: TÜM HÜCUM AKSiYONLARI ViCTOR OSiMHEN’E BAĞLANDI

Biliyorum linç yiyeceğim ama söylemeden geçemeyeceğim. Victor Osimhen’in varlığı Galatasaray için sorun üretti son dönemde.

“Nasılsa Osimhen var” anlayışı hakim sanki sarı kırmızılı takıma. Tüm hücum aksiyonları onun performansına bağlandı. Yani bir anlamda tembelliğe sebep oldu Osimhen’in varlığı. A-B-C planları hiç devreye giremedi. Osimhen’i çekip aldığınızda Galatasaray tüm özelliklerini kaybetmiş bir takıma dönüştü.

Orta alanda Okan Buruk’un yaşadığı kadro sıkıntısı da etken tabii ama asıl sorun Osimhen’in yokluğu. Bir oyuncunun varlığı ya da yokluğuna dayanan bir takıma dönüştüler sanki.

FIRAT AYDINUS: TEMPO KAYBI MENTAL YORGUNLUK F.BAHÇE’NiN BASKISI KAYBI GETiRDi

Galatasaray taraftarı önünde oynadığı Gaziantep FK mücadelesinde puanı ‘bir anda’ kaybetmedi. Süper Lig’in ikinci yarısının açılış maçında sarı kırmızılı takımın yitirdiği bu 2 puan; tempo kaybı, mental yorgunluk, zirve mücadelesindeki rakibi Fenerbahçe’nin yükselen baskısının birleşimi.

Şampiyonluk yarışında terazinin ibresi artık psikolojik dayanıklılığa kaymış durumda. Bu noktada en küçük dalgalanma bile puan kaybı demek.

UĞUR MELEKE: G.SARAY’DAKi DÜŞÜŞÜN TEMEL SEBEBi KADRONUN SIĞ OLMASI

Galatasaray'ın Gaziantep’e kaybettiği 2 puanı sadece bu 90 dakika analiziyle açıklarsak eksik kalacaktır. Galatasaray, Kasım-Aralık-Ocak’ta 15 resmi maça çıktı, 8’ini kazandı. Hatta Türkiye Kupası’nı dışarıda bırakırsak 13’te 6 bu oran. Galatasaray’da bir düşüş var ve bence temel sebep kadronun sığlığı. Galatasaray’ın hiçbir anında öne geçemediği bir maçta iki değişikliğinin Kazımcan Karataş ve Ahmed Kutucu olması bunun kanıtı.

GÜNTEKİN ONAY: OYUN COŞKUSU VE TEMPO EKSiKTi AMA ÖNÜNDE iYi BiR FiKSTÜR VAR

Galatasaray'ın hem Süper Kupa maçında hem de Gaziantep karşısında anlamsız ve tuhaf bir durgunluk, isteksizlik vardı. Oyun coşkusu dolayısıyla da tempo eksikti. Ne yazık ki İcardi bir türlü kendini bulamıyor. Torreira da olmayınca orta sahada da sorunlar başgösterdi. Ayrıca Galatasaray’ın kanat bekleri takım kalitesinin altında. Sarı kırmızılıların bu sıkıntılı süreçten çıkabilmesi için Atletico Madrid maçı sonrasında önünde iyi bir fikstür var.

3-) Beşiktaş 95 dakika acı çektiği maçta Kayseri’yi Toure ile geçti. Sizce gerçekçi hedefi ne olmalı, Beşiktaş yarışa ortak olabilir mi?

FIRAT AYDINUS: BEŞiKTAŞ YENiDEN GÜVEN KAZANMAYA OYNUYOR

Beşiktaş'ın bu sezon en fazla şut çektiği (31), isabetli pas verdiği (564) ve orta yaptığı (39) maçı oynayıp 90+5. dakikada El Bilal Toure’nin golüyle kazandığı Kayserispor karşılaşması, skorun ötesinde siyah beyazlı takımın bugünkü gerçekliğini çok net anlatan bir karşılaşmaydı.

Beşiktaş için kazanmak değerliydi ama o 95 dakika bize şunu söylüyor: Bu takım hâlâ ‘şampiyonluk oyunu’ oynamıyor, yeniden güven kazanmaya oynuyor. Bu süreç doğru yönetilirse, asıl yarış gelecek sezon için çok daha gerçekçi olur.

MEHMET ARSLAN: GERÇEK SERGEN YALÇIN VE BEŞiKTAŞ’I ŞiMDi iZLEYECEĞiZ

Sergen Yalçın, “Ya yeni bir yol bulmalıyız, ya da yeni bir yol yapmalıyız” sözünün vücut bulmuş hali. Bir yandan takımı gençleştirirken, diğer yandan da yeni sezonun hazırlıklarını yapıyor. Kadro mühendisliğinin tüm hatasını ona ve takımına yüklemek büyük haksızlık.

Gerçek Beşiktaş’ı ve Sergen Yalçın’ı önümüzdeki dönem izleyeceğiz. Geçiş dönemi için onu eleştirmek haksızlık.

UĞUR MELEKE: OYUN SÜREKLiLiĞiNi SAĞLAMAK iÇiN BEŞiKTAŞ TRANSFER YAPMALI

Beşiktaş, Kayseri’nin organize savunması karşısında uzun sürelerle zorlandı. İkinci yarıda Kayseri’nin de galibiyet arayışı, orta sahaların rahat geçilmeye başlamasıyla siyah-beyazlılar da daha net pozisyon bulmaya başladılar. Ancak Beşiktaş’ın da bir oyun sürekliliği sağlayabilmesi için takviyeye ihtiyacı var. Kayseri maçı kadrosunda sadece tek bir sol bek vardı. İki sağ bek var ama performansları netameli. Rafa Silva’nın ayrılığıyla ofansif orta rolünde sadece Cerny var. Tammy Abraham’ın tüm iyi niyetine rağmen o bölgeye de takviye gerekli. Kış transfer döneminde bu kadar iyi oyuncu bulunabilir mi tabii o da merak konusu.

GÜNTEKİN ONAY: BEŞiKTAŞ’TA iSTEK, ARZU, COŞKU VAR AMA KADRO DERiNLiĞi YOK

Beşiktaş bir galibiyet serisi yakalayıp G. Saray maçına kadar olan süreçte hangi noktada olduğunu değerlendirebilir. Ancak siyah beyazlıların kadro derinliği kesinlikle yeterli değil. 11’deki birçok oyuncunun alternatifi yok. İstek, arzu, coşku var fakat bu da bir yere kadar sahaya yansıyor. Favori gözüktüğü maçlarda bile sonucu almakta güçlük çekmesi bu yüzden. Kaptan Orkun’un Kayseri maçında etkili oyunu ve aldığı sorumluluk sevindirici. Ancak Beşiktaş gibi bir takım evinde bu kadar pozisyon vermemeli.

4-) Trabzonspor'un zirveyle mesafesi 5 puana düştü. Üstelik 2. yarı hem G.Saray’ı, hem F.Bahçe’yi evinde ağırlayacak. Trabzon sizce yarışta mı artık?

FIRAT AYDINUS: FAVORi GÖZÜKMESE DE TRABZON DA ARTIK YARIŞTA

Galatasaray'ın Gaziantep karşısında yaşadığı kaybın ardından Trabzonspor, Kocaelispor deplasmanında geri düşmesine rağmen rakibini mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte lider Galatasaray ile aradaki puan farkını 5’e düşüren Trabzonspor evet, artık yarışın içindedir. Ama fırsat kollayan, fikstürü avantaja çevirebilecek bir güç konumundan söz ediyoruz. Belki favori olarak gözükmese de şu anki tablo, doğrudan aday olduğunun göstergesi.

MEHMET ARSLAN: TRABZONSPOR’UN ŞAMPiYONLUK ŞANSI YOK DENECEK KADAR AZ

Galatasaray'ın puan kaybetmesinin ardından zirve ile puan farkını 5’e indiren Trabzonspor için yürekten “Evet yarışta” demek isterdim. Ama futbolun gerçekleri ne yazık ki bordo mavili takım için bunun mümkün olduğunu söylemiyor. Kadro kalitesi, derinliği açısından şu anda mümkün olanı başarıyor Trabzonspor. Fatih Tekke gibi harika bir teknik adama sahipler. Ve iyi gidiyorlar ama Karadeniz ekibinin şampiyonluk için şansı yok denecek kadar az.

UĞUR MELEKE: TRABZON’UN YARIŞTA YER ALMASI iÇiN TAKViYEYE iHTiYACI VAR

Ligin bir başka zor deplasmanı da Kocaeli. Trabzon özellikle ikinci devrede acı çekti, İzmit ekibi 45 dakikada rakip ceza alanında topla buluşmada 14-2 üstünlük kurdu. Ancak rakip ceza alanında neredeyse topla oynayamayan Trabzon’u, yayın üzerinden şut ustası Muci kurtardı. Fatih Tekke’nin de kadrosu dar. İlk değişikligini 80’de yaptı. Sadece 2 oyuncu sokabildi. Bordo-mavililerin yarışta olabilmesi için takviyeye ihtiyacı var.

GÜNTEKİN ONAY: F.BAHÇE MAÇINA KADAR 3’TE 3 YAPARSA TRABZON YARIŞTA OLUR

Trabzonspor puan olarak çok iyi bir noktada. Ancak oyun anlamında kazanmasına rağmen hala ciddi eksikleri var.

Başakşehir, Göztepe ve Kocaeli gibi deplasmanlarda Ernest Muci adeta şapkadan tavşan çıkardı ve güçlü oyunlar olmamasına rağmen bu maçlar 3 puan ile geçildi. Paul Onuachu dönünce hücumda işler kolaylaşacak. Ancak Trabzonspor’un daha büyük hedefler için yüksek bir pres gücüne ve savunma güvenliğine ihtiyacı var. Fenerbahçe maçına kadar 3’te 3 yapabilirse Trabzon zirve yarışı için güçlü bir aday olacaktır.