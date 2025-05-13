Futbol Konseyi: 'Mourinho'nun havaya para atıp 11 seçmesi belki ironi değil, gerçektir!'

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Hürriyet yazarları Güntekin Onay, Mehmet Arslan, Fırat Aydınus ve Uğur Meleke, Futbol Konseyi'nde haftanın gündemini masaya yatırdı.

1-) Adana Demir karşısında ciddi bir oyunla galip gelen Beşiktaş için lig üçüncülüğü yarışında avantajı eline geçirdi diyebilir miyiz?

UĞUR MELEKE: SOLSKJAER PROBLEMLERi iYi TEŞHiS ETTi

Solskjaer, özellikle ilk 45 dakikalarında tanınmaz halde oldukları Kasımpaşa ve Başakşehir maçlarındaki problemleri iyi teşhis etti. Koşmayanları, mücadele etmeyenleri kesti. Ve özellikle son 3 maçta Beşiktaşlıların sahada her şeylerini verdiğini gözlemleyebiliyoruz. İmmobile dahi kendini kanıtlamak için hayatının maçını oynuyor gibiydi Adana önünde. Solskjaer’in disiplin uygulamalarının sonucu Beşiktaş’ın tekrar üçüncülük için pol pozisyona geçişi...

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MEHMET ARSLAN: TAMAMEN SAHA iÇiNE ODAKLI BiR HOCA

İşini ciddiyetle yapan bir teknik adamın farkı bu. Ole Gunnar Solskjaer ile farklı bir kimliğe büründü Beşiktaş. Formayı hak edene teslim ettiği çok açık. Tartışmalardan uzak ve tamamen saha içine odaklı bir takım yaratmaya çalışıyor. Jose Mourinho yaklaşımını ve ciddiyetten uzak tavrını gördükten sonra daha sempatik geliyor insanların gözüne. Samsunspor ile girdiği lig üçüncülüğü yarışında için favori Beşiktaş

GÜNTEKİN ONAY: UMUT VEREN DOKUNUŞ

Beşiktaş için lig üçüncülüğü yarışında avantajlı görünse de Samsun’a oranla zor maçlar oynayacak, özellikle de Alanya’ya karşı. Sezonun tam sonuna gelinmişken, aylar sonra ilk kez ideal diyebileceğimiz bir kadroyla sahaya çıkmış olması Beşiktaş açısından sevindirici. Ayrıca başta İmmobile olmak üzere bazı oyuncuların saha içinde ciddiyetle oyuna bakışları da Solskjaer’in önümüzdeki

FIRAT AYDINUS: BU CiDDiYETTE DEVAM ETMELi

Beşiktaş ile Samsunspor arasındaki fark bir puan. Beşiktaş lig üçüncülüğünü istiyor ise bu ciddiyeti korumak zorunda. Zira son üç haftada Alanyaspor, Rizespor ve Bodrum gibi düşme potasına yakın veya potanın içinde olan takımlarla oynayacak. Her ne kadar avantaj Beşiktaş’ta olsa da, Samsunspor’a göre oynayacağı rakiplerin kümede kalma mücadelesi veren takımlar olduğu da bir gerçek.

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2-) Fenerbahçe kazandı ama Mourinho 12 puan toplasalar dahi şampiyon olamayacaklarını söyledi. Bu sözleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

MEHMET ARSLAN: BiR GAZETECiNiN SORUSU TÜM F.BAHÇELiLERiN SORUSUDUR

Bir gazeteci soru soruyorsa o soru tüm Fenerbahçelilerin sorusudur. Verdiği yanıtlar, gazeteciyi geçtim, Fenerbahçelilere saygısızlık. Sahada, Tadic Talisca’yı dövmeye gidiyor, o hiçbir soruya ciddi bir yanıt vermiyor, ‘dalgasını geçiyor’. Sadece bahane üretiyor. Geldiği günden bu yana hakem ve yapı kelimelerini başarısızlığına paravan olarak kullandı. 3 maçta Galatasaray’a 2 defa kaybetti, üstelik 2’si kendi evinde, hiç derbi maçını kazanamadı. Havaya para atıp 11 seçmesi belki de ironi değil, gerçektir.

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UĞUR MELEKE: MAÇ ÖNCELERi VE SONRALARI SAHA iÇiNDEN HiÇ BAHSETMEMESi GARiP

Mourinho'nun kariyerine elbette büyük saygı duymakla birlikte, maç önceleri ve sonraları saha içinden neredeyse hiç bahsetmemesini garipsiyorum. Kibirli olmasını dahi anlıyorum, 5 tane Avrupa kupası kazanmış. Gelmiş geçmiş en büyük teknik adamlardan biri. Kibri de kabul edilebilir. Ancak doğru anlaşılmak istiyorsanız, doğru ifade etmelisiniz kendinizi. Mesela hem Beşiktaş maçındaki oyundan-oyunculardan memnunum, 10 kez oynasak 9’unu kazanırdık diyor; hem de Başakşehir önüne 6 değişiklikle çıkıyorsanız bir çelişki var burada.

FIRAT AYDINUS: YAPTIĞI SON AÇIKLAMALAR ARTIK SONUCU KABULLENDiĞiNi GÖSTERiYOR

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Kayserispor maçından sonra “Ağustos-eylül ayında ne ise şampiyonluk şansımız şu anda da aynı” dedikten bir hafta sonra, “Ligin sonu başlamadan belliydi” demeci veren Jose Mourinho, şimdi de, “Kalan dört haftada 12 puan alsak da, sıfır puan alsak da ligi ikinci bitireceğiz” dedi. Kübler-Ross Modeli olarak bilinen, beklenmeyen ve çok üzen olumsuz bir sonucu atlatırken yaşanan beş evrenin sonuncusu kabullenmedir. Mourinho yaptığı son açıklama ile sonucu kabullenmiş bir ruh halinde gözüktü.

GÜNTEKİN ONAY: HATAYI HEP BAŞKALARINDA ARAMASI BÖYLE BÜYÜK BiR iSME YAKIŞMIYOR

Mourinho demek ki Galatasaray’ın kayıplar yaşayacağını düşünmüyordu. Burada Portekizli teknik adam tabii ki bir ironi yaptı ama Galatasaray’ın kalan maçlarda 9 puan kaybetmesi de pek akla yatkın değildi. Mourinho şampiyonluğu hiç derbi kazanamadığı için, içeride Samsunspor ve Kayserispor ile berabere kaldığı için kaybetti. Artık bunu idrak etmeli. Hiç özeleştiri yapmıyor olması, kayıplarda hatayı hep başkalarında araması, böylesine büyük bir teknik adama yakışmıyor.

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3-) Trabzon önünde ikinci yarıdaki iyi futboluyla kazanan Galatasaray’ı nasıl buldunuz? 6 maçlık galibiyet serisinin en önemli sırrı ne?

GÜNTEKİN ONAY: KUPA DERBiSiNDEN SONRA MÜTHiŞ BiR ÖZGÜVEN KAZANDI

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı kupa maçından sonra yeniden müthiş bir özgüven ve enerji yakaladı. Beşiktaş yenilgisinin ardından gelen kupadaki derbi zaferi Okan Buruk ve oyuncu grubu için adeta bir adrenalin etkisi yarattı. Aynı zamanda Galatasaray o galibiyetin ardından Fenerbahçe’ye, “Ben daha iyi takımım” mesajını net bir şekilde verdi. Psikolojik üstünlüğü ele geçirdi; Lemina’nın 6, Torreira’nın 8 numara pozisyonlarında oynaması orta sahayı güçlendirdi, Osimhen, Barış Alper ve Yunus’un hücumdaki hareketliliği ve formları da G.Saray’a bu galibiyet serisini getirdi.

MEHMET ARSLAN: HEP STRESTEN UZAK KALDILAR VE ŞAMPiYONLUĞU DNA’LARINA iŞLEDiLER

Galatasaray oynadığı futbol ve kadro kalitesi ile bu ligin çok üstünde. Bu gerçeği kabul edelim. Okan Buruk da mükemmel bir teknik adam performansı sergiliyor. Fenerbahçe’nin iddiasını kaybetmesi ile birlikte stresten uzak rahat bir maç çıkardılar ki, onların bu rahatlığı bile maç kaybetmiyor. Fenerbahçe açısından onlarla mücadele etmedeki en önemli faktör de bu. Hep stresten uzak kaldılar ve şampiyonluğu DNA’larına işlediler. Gelecek yıl onlar için sanki daha kolay olacak gibi.

UĞUR MELEKE: GALATASARAY’DA 100 MAÇ VE ÜZERi SAHAYA ÇIKMIŞ 9 FUTBOLCU VAR

Ligde 3 sezondur aynı teknik adamla çalışan tek takım Galatasaray. Teknik adam üzerinden bir anlayış ve taktiksel devamlılıktan bahsedebiliriz rahatlıkla. Ayrıca takımda 100 maç ve üzeri sahaya çıkmış 9 futbolcu var. Muslera, Davinson, Abdülkerim, Torreira, Yunus-Barış, İcardi (Osimhen) gibi bir omurga var. Yani kadro istikrarı da söz konusu. Son 6 maç özelinde değerlendirirsek, tabii ki üçlü savunma fantezisinin unutulması, Morata ısrarından vazgeçilmesi ve Torreira-Lemina-Sara doğrusu var. Zaten istikrar da sonucu getiriyor.

FIRAT AYDINUS: iLK YARI REHAVET iÇiNDEYDi iKiNCi DEVRE iŞiN CiDDiYETiNi ANLADI

Şampiyonluk yarışında oluşan puan farkı ve Trabzonspor’un kupa finalini düşünerek rotasyonlu çıkması ilk yarı itibariyle Galatasaray’ı rehavete soktu. İkinci devrede işin ciddiyetini anlayan sarı kırmızılılar biraz kıpırdanıp rakibinin üstüne giderek sonuca ulaştı. Galatasaray’ın en büyük özelliği herhangi bir maçta bazı oyuncular gününde olmasa da, diğerlerleri ortaya çıkarak günü kurtarıyor. Trabzon maçında da ilk yarı Muslera ve ikinci devre Abdülkerim Bardakcı ile oyuna sonradan dahil olan Morata gibi.

4-) Galatasaray ve Trabzonspor dört gün içinde ikinci kez Gaziantep’te kupa için kapışacaklar. Kupa finali için öngörünüz ne?

FIRAT AYDINUS: TRABZONSPOR’UN MOTiVASYONU GALATASARAY’IN KALiTESiNE KARŞI

Galatasaray'da kafaların hafta sonu Kayserispor karşısında şampiyonluğu ilan etme odağında takılı kalma ihtimali elbette var.Trabzonsporlular ise hem sezonu kupayla kapatmak hem de kazanamazlarsa gelecek sezon Avrupa kupalarına gidemeyeceklerinin bilinciyle mücadele edecek. Kısacası bu maçta Trabzon’un motivasyonu ile G.Saray’ın kadro kalitesi mücadele edecek.

GÜNTEKİN ONAY: KUPA FiNALi ÇOK FARKLI OLACAK, BANZA VE ZUBKOV iLE DAHA TEHLiKELi OLABiLiR

Kuşkusuz ki kupa finali, lig maçından çok daha farklı olacak. Trabzonspor, Zubkov, Banza ve Nwakaeme gibi isimleri dinlendirdi. Fatih Tekke’nin son maçtaki ilk yarım saatlik adam adama baskısı Galatasaray’ı zorladı. Trabzonspor finalde de ligdeki ilk yarının benzerini 90 dakikaya yaymaya çalışacaktır. Ayrıca da forvet hattında Zubkov ve Banza ile Galatasaray’a karşı daha fazla şans yaratabilir. Galatasaray oturmuş bir takım ve güçlü bir oyunu var. Ama kupa ortada.

UĞUR MELEKE: BURUK BiRE BiR MARKAJA, TEKKE KORNERDEN VERDiKLERi POZiSYONLARA ÇARE ARAYACAK

Trabzon'un G.Saray’a karşı ilk 45 dakika performansı iyi, ikinci yarı görüntüsü felaketti. Fatih Tekke haliyle yarın akşama o ilk yarı görüntüsünü taşımaya çalışacak. 45 dakika boyunca neredeyse tüm G.Saraylılara bire bir markaj yaptırdı, Muslera 23 kez kısa pas opsiyonu bulamadı ve uzun topa zorlandı. Ancak ikinci devrede tamamen silindiler sahadan. Sanırım bu 24 saatte Okan Buruk bu bire bir markaja karşı, Tekke de kornerlerden verdikleri pozisyonlara karşı çözüm bulmaya çalışacaklar.

MEHMET ARSLAN: TRABZONSPOR’UN FiNALDEKi EN BÜYÜK ŞANSI FATiH TEKKE’NiN TEKNiK ADAMLIĞI

Futbolcu, yönetici ya da teknik adam, futbolun hangi aktörü ile konuşursam konuşayım, Fatih Tekke için hep olumlu referanslar alıyorum. Bu açıdan final maçı için Trabzonspor’un en büyük şansı onun teknik adamlık performansı diyebilirim. Ama iki takımı da tartıya koyduğumuz da Galatasaray çok ağır basıyor. Ligi şampiyon olarak tamamlayacaklar. Buna kupayı da eklemek için motivasyonları tam. Benim favorim tartışmasız G.Saray.