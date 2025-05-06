Futbol Konseyi: 'Mourinho'nun 'Bu ligin sonucu başlamadan belliydi' sözü palavra! | Ali Koç yönetiminin tek şansı Osimhen'i transfer etmek!'

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Hürriyet yazarları Güntekin Onay, Mehmet Arslan, Fırat Aydınus ve Uğur Meleke, Futbol Konseyi'nde haftanın gündemini masaya yatırdı.

1-) Galatasaray'dan sonra F.Bahçe’yi de klasik santrforsuz 4-6-0 ile yenen Solskjaer’in stratejisini nasıl değerlendiriyorsunuz?

UĞUR MELEKE: CiRO iMMOBiLE’Yi OTURTMASI DOĞRU

Ben Solskjaer’in çok kaliteli-pozitif bir insan olduğunu, geldiği gün dile getirmiştim. Ancak soyunma odası hakimiyeti konusunda endişelerim vardı, şimdi o alanda da geliştiğini mutlulukla izliyorum. İmmobile’yi kenarda oturtmasını doğru buluyorum ve iyi de sonuç aldı zaten. Savaşan, vazgeçmeyen bir takım hayal ediyor. Ona göre takım seçiyor. Derbide yüzde 38 topla oynayıp, rekor 20 faul yapan mücadeleci bir 11 tercih etti. Stratejisi tuttu

GÜNTEKİN ONAY: FENERBAHÇE’Yi KiLiTLEDi

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Solskjaer orta sahayı kalabalık tutup Fenerbahçe’yi kilitledi. Çünkü sarı lacivertlilerin Szymanski, Fred ve İsmail’den oluşan orta sahası yaratıcı değil. Osayi-Samuel ve Mert Müldür de hücumda etkili olamıyor. Ayrıca Dzeko girdikten sonraki Uduokhai hamlesi ve Masuaku’nun sol beke çekilmesi cuk oturdu. Beşiktaş tam kadro olduğu zaman iyi bir takım. Derbilerde eksiklere rağmen bunu gösterdi.

MEHMET ARSLAN: BAHANE DEĞiL ÇÖZÜM ÜRETiYOR

"Ya yeni bir yol yapacağız, ya yeni bir yol bulacağız” diyen Hannibal, Alp Dağları’nı geçmişti. Solskajer’de de hep bu çabayı gördüm geldiği günden beri. Mourinho gibi ne hakemlerden ne de G.Saray’dan şikayet etti. Kadıköy’deki derbiye hiç çekinmeden 18-20 yaşında 2 oyuncuyu sahaya sürdü. Bahane değil çözüm üretiyor. F.Bahçe maçında da Mourinho’yu bu çalışkanlığı ile çaresiz bıraktı. Üstelik bunu kendisinden 2 katı pahalı kadroya rağmen yaptı.

FIRAT AYDINUS: PLAY-OFF OLSA NE OLURDU?

Elindeki oyuncu profillerinin farkında olan Solksjaer, takımını G.Saray derbisindekine benzer bir taktikle oynatıp yine kazandı. Futbolcuların büyük maçlardaki ekstra motivasyonu, Solskjaer’in rakip analizindeki başarısı ve takımının yapabileceklerini ele alarak oynattığı 4-6-0 stratejisi tuttu. Ve taraftarlara “Acaba play-off sistemi olsa ne olurdu?” dedirten bir Beşiktaş izletti derbilerde.

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2-) Mourinho'nun “Bu ligin sonucu başlamadan belliydi. Çok güçlü bir yapı var. Baş etmek zor” sözünü nasıl değerlendiriyorsunuz?

MEHMET ARSLAN: FUTBOL ARTIK TADiC VE DZEKO GiBi iSiMLERLE OYNANMIYOR

Palavra... “O zaman niye geldin Fenerbahçe’ye?” diye sorarlar insana. Galatasaray lehine hatalar yapıldı mı? Evet yapıldı. Ama Fenerbahçe bu hatalara kafa tutacak bir futbol oynadı mı? Hayır. Tarihin en pahalı kadrosunu verdi yönetim kendisine. Onun döneminin futbolu geçti artık. Agresif ve baskılı bir oyun artık futbol. Atletik oyuncularla oynanıyor. Tadic ve Dzeko gibi yaşlı ve yavaş oyuncularla değil. Ama Ali Koç yönetiminin önünde şimdi bir şans var. Taraftarla ancak böyle barışıp, yeni sezona güçlü bir şekilde adım atabilirler. Bu bazılarına hayal gibi gelebilir ama tek yol var: Victor Osimhen transferi. Camiayı, taraftarı ancak böyle ikna edebilirler.

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UĞUR MELEKE: ASLA KENDi HATALARINI KABUL ETMiYOR HERKESi VE HER ŞEYi SUÇLUYOR

Ali Koç’un 7 yıllık Fenerbahçe serüveninin bence iki tane dip noktası var: Biri, geçen sezon peş peşe gelen Süper Kupa fiyaskosu, Olympiakos ilk maçına rotasyonlu kadroyla çıkılarak 3-0 geriye düşülmesi ve kazanılabilecek bir kupanın yolunun Yunan ekibine açılması. Şu anda da ikinci dip noktasındalar. Ben Mourinho’ya tüm anahtarların ve bir de üstüne mazeret listesinin verilmesini yanlış buluyorum. Mou’nun niyetinden şüpheliyim ve devam kararının iyi düşünülmesi gerektiği kanaatindeyim. Maç sonlarında teknik analiz yapmıyor, asla kendi hatalarını kabul etmiyor. Kendisi dışında herkesi ve her şeyi suçluyor. Bu eşyanın tabiatına ters.

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GÜNTEKİN ONAY: BUNLARI iNANARAK SÖYLÜYORSA NEDEN DAHA ÖNCE iSTiFA ETMEDi?

Mourinho gerçekten de bunları inanarak söylüyorsa neden daha önce istifasını vermedi? Böylesine dünyaca ünlü bir teknik adamın bunları söylemiş olması büyük hayal kırıklığı. Kendisine denk, daha güçlü veya belli oranda bir güce sahip hiçbir rakibi sezon boyunca bir kez dahi mağlup edememiş olması tesadüf mü? Mourinho bence hatayı kendinde aramalı. Bir türlü kadro istikrarı yakalayamadı.

FIRAT AYDINUS: TARAFTAR VE KAMUOYU NEZDiNDE O SÖZLER ARTIK KABUL GÖRMÜYOR

Sezon başından beri bazı karşılaşmalar sonrasında Mourinho’nun bu veya buna benzer verdiği demeçlere şahit olduk. Özellikle puan kaybedilen maçlardan sonra kimi zaman hakem kararları kimi zaman rakip takımlar hakkında yaptığı maç harici konuşmalar ilk başlarda büyük yankı yaratsa da artık taraftarlar ve kamuoyu nezdinde pek kabul görmeyen bir hal aldı. Dolayısıyla Beşiktaş derbisinden sonra yaptığı açıklamaların Fenerbahçe taraftarını tatmin ettiğini sanmıyorum.

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3-) Galatasaray'ı 3, Beşiktaş’ı 2 maçta yenemeyen ve Samsun ile Eyüp’e de takılan Mou’nun büyük maç performansını nasıl okursunuz?

FIRAT AYDINUS: 5 DERBiDE 1 BERABERLiK ALDI BUNDAN DAHA KÖTÜSÜ OLAMAZ

Fenerbahçe bir sezon içinde Galatasaray ve Beşiktaş’la toplam 5 derbi oynuyor; 4’ünü kaybedip diğerinde berabere kalıyor. Üstüne üstlük bu 5 maçta sadece 2 gol atabiliyor. Puan tablosunun üst sıralarında bulunan Eyüpspor, Samsunspor ve Göztepe gibi takımlara karşı kaybedilen puanlara bakıldığında ortaya çıkan tablo neticesinde Jose Mourinho’nun derbi ve büyük maç performansını tek cümle ile okumak kafi: “Daha kötüsü olamaz.”

MEHMET ARSLAN: ÖNCE KENDi KiBiRiNi, SONRA MOURiNHO’NUN KiBiRiNi YENMELi

Bırakın büyük maçı, küçük maçlarda farkını gördünüz mü Mourinho’nun? Fenerbahçe’nin futbolunda ve bireysel anlamda bir oyuncu da gelişme gördünüz mü? Allah aşkına ne kattı Mourinho Fenerbahçe’ye? Koca bir sezon geride kaldı, “Fenerbahçe çok iyi oynadı” dediğiniz kaç maç kaldı hafızanızda? Benim sıfır. Fenerbahçe yönetimi (tamamen hissiyatla söylüyorum) Mourinho’yu yönetemiyor. Samandıra’da bir adam deney tahtası gibi kullanıyor koca takımı ve bir kişi bile “Aman kırılır” diyerek müdahale edemiyor. Önce kendi kibirini, sonra da Mourinho’nun kibirini yenmeli Fenerbahçe. Allah aşkına söyleyin, bu kadroyu ben bile yönetsem en azından ikinci olmaz mı? Eeee Mourinho farkı nerede o zaman?

UĞUR MELEKE: TÜM OYUNCULARI iTiBARSIZLAŞTIRDI FENERBAHÇE’Yi DENEY KABINA ÇEViRDi

Geldiği günden itibaren elbette Mourinho’ya saygı duydum, hep anlamaya çalıştım. Ama artık anlamakta güçlük çekiyorum. Hatta zaman zaman niyetinden bile şüphe ettiğim oluyor. Neden kendi geliştirdiği ve başarılı olduğu 3-4-1-2 formasyonundan vazgeçtiğini anlamak güç. Neden Gökhan Sazdağı karşısında zor durumlara düşen Mert’i yeniden sol beke, Szymanski’yi sağ açığa koyduğunu anlamak güç. Dzeko’suz ileri ikilinin işlemediği defalarca kanıtlanmışken neden tekrar aynı filmi izlettiğini anlamak güç. Mourinho hemen hemen tüm oyuncuları itibarsızlaştırdı, Fenerbahçe’yi deney kabına çevirdi maalesef.

GÜNTEKİN ONAY: BÜYÜK MAÇLARI KAZANAMAMANIN SEBEBiNi EN iYi KENDiSi BiLiR

Tablo ve sonuçlar zaten ortada. Elinde güçlü bir kadro varken tek bir galibiyet alamamış olması Mourinho’nun bu maçlara takımını iyi hazırlayamaması ile ancak izah edilebilir. Mourinho finaller, kupalar, şampiyonluklar kazanmış bir teknik adam... Bu sorunun cevabını aslında en net kendisi verebilir. Bıraktım derbileri, 9 eksikli Kayseri’yi, 10 kişi kalan Samsun’u dahi yenemedi.

4-) Ligde üste 3. şampiyonluğa koşan Galatasaray’ın bu süreçte Fenerbahçe’ye karşı yarattığı en büyük fark neydi?

UĞUR MELEKE: TEKNiK ADAM-KADRO iSTiKRARI VE GOLCÜLERiYLE FARK YARATTI

Galatasaray bu 3 sezonda özellikle 3 konuda üstünlük kurdu Fenerbahçe’ye: Birincisi, teknik adam istikrarı. Galatasaray üç sene tek hocayla çalışırken, Fenerbahçe her yıl teknik adam değiştirdi. İkincisi, kadro istikrarı. Galatasaray’da 9 futbolcu 100 maç barajını geçmiş ya da kıyısında (Muslera, Barış, Berkan, Mertens, Torreira, Abdülkerim, Yunus, Kaan, İcardi). Üçüncü konu da, Galatasaray’ın üç sezondur ligin en iyi santrforuna sahip olması (2 sezon İcardi ve şimdi Osimhen). Benim gördüğüm temel farklar bunlar.

GÜNTEKİN ONAY: YILDIZLARININ HiÇ DÜŞMEYEN PERFORMANSI VE CESUR OYUNU EN BÜYÜK ARTISI OLDU

Galatasaray'ın aynı teknik adamla, oturmuş bir kadro yapısıyla ve omurga ile oynuyor olması, istikrarı ve yüksek öz güveni Fenerbahçe’ye karşı fark yarattı. Ayrıca hem Mauro İcardi hem de Victor Osimhen’in varlığı, böyle büyük golcülere sahip olması, Davinson Sanchez ve Torreira’nın hiç düşmeyen performansları, cesur ve prese daya

FIRAT AYDINUS: BiR TARAFTA OTURMUŞ BiR DÜZEN DiĞER YANDA SIKÇA YAŞANAN DEĞiŞiMLER

İstikrarın getirdiği psikolojik üstünlük ve en önemlisi öz güven Fenerbahçe’ye karşı yarattığı en büyük farkı oluşturan etkenlerdi. Bir tarafta oturmuş bir düzenin devamı, diğer yanda çok sık gerçekleşen değişimler ve bununla birlikte kadro mühendisliğinin getirdiği farklar başlıca faktörler arasında yer alıyor.

MEHMET ARSLAN: F.BAHÇE VE BEŞiKTAŞ’TAN BiR KARMA OLUŞTURSANIZ DA G.SARAY’I GEÇEMEZSiNiZ

Doğru oyuncu seçimleri ve yarattığı aidiyet duygusu. Bunda da en büyük pay hiç şüphesiz Okan Buruk’un. İzlediniz mi son Sivasspor maçını? Dört farka ulaşmış takım beşinci golü arıyor ısrarla, istekle. Bu duyguyu siz Galatasaray’ın rakiplerinde gördünüz mü? Yenilgiyi kabullenmeyen şahane bir takım yarattı Okan Buruk. Elinizi vicdanınıza koyun. Fenerbahçe-Beşiktaş maçını izlediniz. Bu iki takımdan bir karma oluştursanız dahi Galatasaray’ı geçemezsiniz. Belki kaliteli bir kadronuz olur ama o adanmışlığı transfer edemezsiniz.