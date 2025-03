Futbol Konseyi: Mertens-Osimhen çok daha fonksiyonel bir ikili! | Solskjaer herkesi bir değil iki defa ters köşe yaptı!

Haberin Devamı

Hürriyet yazarları Fırat Aydınus, Uğur Meleke, Güntekin Onay ve Mehmet Arslan, Futbol Konseyi'nde Fenerbahçe'nin galibiyetini ve Beşiktaş'ın derbide Galatasaray'ı mağlup etmesini masaya yatırdı.

1-) Galatasaray derbide 10 kişi kaldı ama kırmızı kart öncesinde de Beşiktaş üstündü. Okan Buruk’un tercihlerini nasıl buldunuz?

UĞUR MELEKE: ANTALYA MAÇINDAKİ GÖRÜNTÜ YANILTTI

Galatasaray'ın n Mertens’siz çıktığı son 4 maçın üçünde oyunları tatmin edici değildi aslında (Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Alanya maçları). Antalya önünde Morata-Osimhen formülü işledi ama orada rakiplerinin çok temassız ve tepkisiz olduğu gerçeğini fark edemedi belli ki Okan Hoca. Antalya maçı görüntüsü yanılttı, derbiye de Morata-Osimhen’le başladı. Derbide bu formül asla işlemedi, bence Osimhen’i de aşağı çeken bir Morata performansı vardı.

GÜNTEKİN ONAY: iSTiKRARLI OYUNCU SAYISI AZ

Galatasaray da bu sezon istikrarlı bir şekilde performans ortaya koyan oyuncu sayısı çok az. Osimhen, Torreira, kısmen Barış, çoğunlukla Davinson ve Abdülkerim istikrarlılar. Ama onların dışındakiler, başta Sara ve yeni transferler olmak üzere beklenemiyor. Okan Buruk neden Kerem, Kaan ve Mertens’i devre dışı bıraktı, anlamak mümkün değil. Ayrıca etkisiz oynayan Morata neden 90 dakika sahada kaldı?

MEHMET ARSLAN: OKAN BURUK FORMSUZ VE ŞANSSIZ

Her futbolcunun olduğu gibi her teknik direktörün de formsuz olduğu dönemler var. Bu maç Okan Buruk’un şansız ve formsuz olduğu bir döneme denk geldi. Bunu kabul edelim. Kendisi de kabul etmeli. Etmeli ki, bir sonraki maça hazırlanabilmeli. Yenilgiyi hakem kararlarına bağlamak ne ona ne de Galatasaray’a fayda sağlar. Bir sözüm de Türk hakemlerine... Madem böyle maç yönetebiliyorsunuz, daha önce neredeydiniz. Aynı performansı tüm maçlarda sergilemelisiniz.

FIRAT AYDINUS: YETERiNCE HIRSLI DEĞiLDi

Kağıt üstünde favori olan G. Saray iyi mücadele için gerekli hırsa sahip değildi. Ceza sahası içi üretkenliği de normalin altındaydı. Gol yollarındaki Osimhen, Barış, Yunus ve Morata’nın performansları beklenenden düşüktü. G.Saray favori olduğu maçın aşırı rahat geçebileceğini düşünmüş olabilir. Buna uzun süre eksik oynama zorunluluğu da eklenince yenilgi kaçınılmaz oldu.

2-) Derbide tüm olumlu istatistiklerde üstün olan Beşiktaş, 11’e 11’ken de iyi olan taraftı. Sizce bu farkın temel sebebi neydi?

FIRAT AYDINUS: G.SARAY’IN EN BÜYÜK SiLAHI DURAN TOPLARA DA ÖNLEM ALDI

Ole Gunnar Solskjaer, açıkçası bu derbide herkesi bir değil iki defa ters köşe yaptı. Birincisi, İmmobile’yi kulübeye çekip Rafa Silva’yı ileri uçta oynatarak sahaya forvetsiz bir kadroyla çıkması. İkincisi de, bu kadronun topu Galatasaray’a verip ani geçişlerle sonuca gideceğini düşünenlerin aksine, oyuna ön bölgede baskıyla başlaması. Rashisca, Rafa Silva, Muci gibi hareketli ve gezgin forvet üçlüsü ile Galatasaray’a hem oyun hem istatiksel olarak üstünlük sağladı. Ayrıca Galatasaray’ın en büyük silahı duran toplar konusunda da gerekli önlemleri aldı.

GÜNTEKİN ONAY: DEĞiŞiKLiKLERi DAHA DOĞRU YAPSA DAHA FARKLI SKORLA KAZANABiLiRDi

Beşiktaş evinde bir derbi oynadığı zaman kadro kalitesi ne olursa olsun, iddiası var veya yok, her zaman favoridir. Şu kötü sezonda bile evinde 3 büyük rakibini de yenmeyi başardı. Yeter ki taraftar desteği arkasında olsun. Bu açıdan bakınca derbi sonucu sürpriz değil. Daha çok isteyen, daha hırslı oynayan taraf Beşiktaş’tı. Bu da oyuna ve istatistiklere yansıdı. Solskjaer Galatasaray’ın zaaflarından faydalanmak için santrforsuz ancak Gedson’un da katılımıyla 5 tane dribling yapabilen çabuk futbolcuyla oynadı. Beşiktaş, değişiklikleri biraz daha doğru yapsa daha da farklı kazanabilirdi.

MEHMET ARSLAN: iŞiNE ODAKLANAN VE FARK YARATAN BiR TEKNiK ADAMI VAR BEŞiKTAŞ’IN

4-6-0... Beşiktaş’ın dizilişi bu şekildeydi. Santrforu olmadan sahaya çıktı siyah beyazlılar. Galatasaray’ın en güçlü olduğu orta sahayı bloke etti resmen. 11’e, 11’ken de, 11’e 10’ken de oyunun hakimiydi. Bu farkı yaratan isim ise kuşkusuz Solskajer’di. Derbiyi kazanan, bu stratejisiyle Beşiktaş oldu. İddiasız ama bir o kadar işine odaklanan, hatalarından ders alan bir teknik adamı var Beşiktaş’ın. Bu galibiyetin temel taşlarını o döşedi.

UĞUR MELEKE: BURUK’UN MORATA TERCiHi YANLIŞTI SOLSKJAER’iN 4-6-0’I iYi SONUÇ VERDi

Takımlar 11’e 11’ken de iyi oynayan taraf Beşiktaş’tı. Siyah beyazlılar 30 dakika faul dahi yapmadılar, o sırada 9 faul yazıyordu Galatasaray’ın hanesinde. Okan Buruk’un Morata tercihi yanlıştı, Solskjaer’in 4-6-0’ı ise doğru sonuç verdi. Belki Buruk’un zayıf da olsa tek mazereti şu sayılabilir: Beşiktaş’ın sadece 2 oyuncusu (Rashica-Masuaku) milli takımlarında oynarken, Galatasaray’ın bir sürü ası yorgun döndüler İstanbul’a. Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Eren Elmalı, Lemina, Osimhen, Morata, Barış Alper gibi çok sayıda futbolcusu milli takımlarında oynadı Galatasaray’ın.

3-) Beşiktaş'ın 11’ini görenler şaşkındı, zira santrfor yoktu. Solskjaer’in 6 orta sahalı 11’ini ve taktiğini nasıl değerlendiriyorsunuz?

MEHMET ARSLAN: MUSTAFA DENiZLi’NiN ALi GÜNEŞ’i FORVET OYNATTIĞI MAÇ GiBiYDi

Mustafa Denizli’yi hatırlattı bu kadro bana. Fenerbahçe’nin başında olduğu 2000-2001 sezonunun ikinci yarısındaki Galatasaray derbisinde, asıl mevkisi sağ bek ve orta saha olan Ali Güneş’i golcü pozisyonunda oynatıp maçı kazanmıştı. Hatta o maçta ilk golü de Ali Güneş atmıştı. Benzer bir hamleydi Ole Gunnar Solskjaer’in yaptığı. 6 güçlü orta saha ile Galatasaray’ın orta alanda pas trafiğini ve baskısını kırdı. Maçı kaybetse eleştirileri göğüsleyecek bir özgüvene sahip teknik direktörler bu riski alır. Gelecek sezon teknik direktörünü buldu Beşiktaş. Önleri açık Solskajer ile.

UĞUR MELEKE : SOLSKJAER AYNI ŞEYLERi YAPARAK FARKLI SONUÇLAR ALMAYI BEKLEMiYOR

Solskjaer sevdiğim bir yönü var: Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç almayı beklemiyor. Problemler varsa bunu kabul ediyor. Sorumluluğu üstleniyor ve sonrasında farklı bir çözüm önerisi sunuyor. Sivas maçından önce takımının geriden çıkarken çok top kaybı yaptığını söyledi. Çözüm önerisi olarak ön liberoya Oxlade’i koydu. Bir ay çok iyi işledi bu model. Sonra Antep-Konya kayıpları geldi. Yine kötü oynadıklarını kabul etti. Yine bir çözüm önerisi sundu ve derbiye 4-6-0 başladı. Kalabalık orta saha denemesi sonuç verdi ve kazandı derbiyi.

FIRAT AYDINUS: BEŞiKTAŞLI FUTBOLCULAR DERBiLERE FARKLI MOTiVASYONLA ÇIKIYOR

Solskjaer, Galatasaray’ı çok iyi analiz ederek elindeki oyuncu kalitesi ve imkanlar doğrultusunda takımını doğru bir sistem ve taktik anlayışıyla müsabakaya hazırlamış. Teknik anlamda güvendiği oyuncuları taktiksel kurgusuna entegre ederek sonuca gitmesini bildi. Bununla birlikte Beşiktaşlı oyuncuların özellikle derbi maçlara farklı motivasyon ve konsantrasyonla hazır çıkması da ekstra bir faktör oluşturdu diyebiliriz.

GÜNTEKİN ONAY: ORTA SAHADA ÜSTÜNLÜK KURDU VE DEFANSTA OSiMHEN’E NEFES ALDIRMADI

Solskjaer orta alanda Galatasaray’a üstünlük kuracak bir formasyonla sahaya çıktı. Sarı kırmızılıların merkezdeki Sara-Torreira ikilisinin karşısında oynayan Gedson ve Oxlade-Chamberlain’e, Muci, Joao Mario ve Rafa Silva da katılınca sayısal olarak galip geldiler. Ayrıca Masuaku ve Svensson da sürekli öne çıkarak Beşiktaş’ın oyun kurulumuna yardımcı oldular. Bu kararda İmmobile’nin formsuz olması etkendi. Ayrıca Beşiktaş savunmasında iki stoper Emirhan ve Paulista, Osimhen’e nefes aldırmadı. Beşiktaş’ın bu kadar önemli maçları kazanıp da şampiyonluk yarışında olmaması siyah beyazlılar açısından üzücü ve düşündürücü.

4-) Fenerbahçe, 7 resmi maçtır gol yemeyen Bodrum’u ilk 45 dakikada çözdü. Sizce Tadic-Dzeko’suz Fenerbahçe daha mı akıcı oynadı?

GÜNTEKİN ONAY: G.SARAY VE TRABZON MAÇLARI LiGiN KALAN KISMI iÇiN BELiRLEYiCi OLUR

Fenerbahçe'nin Bodrum maçının ilk yarısındaki etkili futbolu yüksek konsantrasyon, kararlık, oyun disiplini ve ciddiyetle tanımlanabilir. Özellikle Oğuz Aydın ve Filip Kostic kanatları müthiş kullanıyor. Milan Skriniar savunmaya çok iyi liderlik yapıyor. Ancak Bodrum galibiyeti Jose Morais’in kadrodaki tercih hatalarından da kaynaklandı. Bunu kabul etmek lazım. Fenerbahçe ligdeki zayıf takımları zaten kolay geçiyor. Sarı lacivertliler için çarşamba günü Galatasaray ile oynayacağı Türkiye Kupası derbisi ve hafta sonundaki Trabzonspor maçı ligin kalan kısmı için belirleyici olacak. Ben, Edin Dzeko ile Dusan Tadic’ten kesinlikle vazgeçilmemesi taraftarıyım.

UĞUR MELEKE: JOSE MOURiNHO, iRFAN CAN KAHVECi’YE BAŞROL VERMEKTE ÇOK GEÇ KALDI

45 dakikada biten bir maçtı Bodrum’daki. Sarı lacivertlilerde maçın kazanılmasında başrolde İrfan Can Kahveci ve Oğuz vardı. İrfan Can geçen sezon tüm cephelerde 18 gol-12 asist yapmış, penaltısız 30 gol katkısına ulaşmış. Zaten Mourinho’nun bu sezon İrfan Can’a başrol vermekte çok geç kaldığını dile getirdim defalarca. Bu maçta Tadic’in yerinde İrfan Can oynadı ve iki golde direkt tesir etti. Tadic’e saygı duyuyorum ama Mourinho onun dakikalarını İrfan’la paylaştırmakta çok geç kaldı.

FIRAT AYDINUS: DZEKO VE TADiC’SiZ iLK 45 DAKiKADA TALiSCA iLERi UÇTA DAHA ETKiLiYDi

Yedi maçta gol yemeyen Bodrum’un Fenerbahçe karşısında ilk 45 dakikada 4 gol yemesinde Jose Morais’in tercihleri muhakkak etken oldu. Morais dönemindeki başarıda başrol oynayan bazı futbolcuların bu maçta ilk 11’e dahil edilmemesi Fenerbahçe’ye büyük bir avantaj sağladı. Sarı lacivertliler, Bodrum’un skoru 1-1’e getiren penaltı golüne çok çabuk reaksiyon verdi ve devreyi 4-1 önde kapattı. İkinci 45 dakika maçın rölantiye alınması sonucunda rahat şekilde üç puan almasını bildi. Rakibe büyük üstünlük sağlanan Dzeko ve Tadic’siz Fenerbahçe’de Talisca’nın ileri uçta etkili oyunu dikkat çekti.

MEHMET ARSLAN: FENERBAHÇE iÇiN BODRUM MAÇI KESiNLiKLE BiR ÖLÇÜ KABUL EDiLMEMELi

Fenerbahçe'yi değerlendirmek için Bodrumspor maçı kesinlikle bir ölçü olmamalı. Kadro kalitesi açısından iki takım arasında dağlar kadar fark olduğu bir gerçek. Benim asıl üzüldüğüm, Bodrumspor’un yenilgisini üstü kapalı bir şekilde yorumlayan çirkin yorumlar. Sahada canla başla mücadele eden gencecik oyunculara yapılan büyük bir haksızlık bu. Kümede kalma savaşı veren bir takıma birazcık saygı lütfen.