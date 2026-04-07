Futbol Konseyi: 'Icardi, Osimhen'in varlığı altında ezilmiş'

Hürriyet yazarları Güntekin Onay, Mehmet Arslan, Fırat Aydınus ve Uğur Meleke, Futbol Konseyi'nde bu hafta yaşananları masaya yatırdı.

1-) Ligde derbi haftasının en kârlılarından biri F.Bahçe oldu. Beşiktaş’ı son dakika penaltısıyla yenen ev sahibinin oyununu nasıl buldunuz?

GÜNTEKİN ONAY: BEŞİKTAŞ'IN KÖTÜ OYUNU BÜYÜK ETKEN OLDU

Fenerbahçe, hücum hattındaki Talisca, Musaba ve tüm çalışkanlığına karşın Nene’nin yetersiz performans gösterdiği ve Asensio’nun da sakatlanıp çıktığı bir maçta, her şeye rağmen 3 puan kazanacak net pozisyonlar buldu. Ancak Fenerbahçe’nin iyi futbolundan çok Beşiktaş’ın ikinci yarıdaki kötü oyunu ve bireysel hataları sarı lacivertlilerin pozisyonları bulmasını sağladı. Fenerbahçe, Beşiktaş maçını kazandı ama Musaba-Nene-Talisca üçlüsüyle gol yollarında ilerleyen haftalarda sorun yaşayabilir.

MEHMET ARSLAN: FRED HALA BU TAKIMDA NASIL OYNAYABİLİYOR

Pek çok sporsever ve özellikle Fenerbahçeliler, ikinci yarıdaki gol beklentisine bakarak (2.30’a karşı 0.24) Fenerbahçe’nin çok iyi oynadığını düşünebilir. Ama ben iyi oynadıklarını düşünmüyorum. Ama mükemmele yakın mücadele ettiler. Disiplinden ve maçtan asla kopmadılar. 90+’da gelen goller de bunu gösteriyor. Asensio’nun sakatlığı gol açısından verimliliği düşürdü. Ama tartışılması gereken diğer bir nokta; Fred’in bu takımda hâlâ nasıl oynayabildiğidir. İnanılmaz bir form düşüklüğü yaşıyor ve galiba tedavisi de yok.

FIRAT AYDINUS: SKOR GELMEYİNCE OYUNCULAR STRESE GİRDİ

50-70. dakikalar arası ciddi bir baskı kuruldu. Rakip ceza sahasında süreklilik sağlandı, pozisyonlar üretildi. Bu bölüm, Fenerbahçe’nin aslında maçı koparabilecek kaliteyi sahaya koyduğunu gösteriyor. Kaçan net fırsatlar maçın erkenden çözülmesini engelledi. Skor gelmeyince oyuncular strese girdi.70’ten sonra rakibe geçiş imkânı verildi. Yani mesele pozisyon bulamamak değil, bulduğunu değerlendirememek. Bu da büyük maçlarda en kritik farkı yaratır. F.Bahçe, öne geçemediği senaryolarda sabırsızlaşabiliyor. Bu da hücumda karar kalitesini düşürüyor.

UĞUR MELEKE: GAZİANTEP MAÇIYLA BERABER 3. FAZ BAŞLADI

Fenerbahçe için sezonun üçüncü fazı olarak okuyorum ben şu son 20 günü. Trabzonspor maçına kadarki ilk fazda Domenico Tedesco oyunu sürekli geliştirdi. 14 Şubat’ta Trabzonspor maçında da zirve yaptı. Sonra bir aylık çok kötü bir ikinci faz var. Hem gereksiz formasyon fantezileri, hem sakatlıklar bir arada. Milli ara öncesi Gaziantep maçıyla beraber Tedesco’nun üçüncü fazı başladı. Daha dengeli. Daha stabil. Bu stabilitenin sonucu bence ikinci yarıdaki iyi oyun.

2-) G.Saray, derbiyi kaybederek iki rakibini birden devreye soktu. Sizce problem Osimhen’sizlik mi? Nasıl buldunuz Galatasaray’ı?

MEHMET ARSLAN: OFANSİF ANLAMDA BİR 'B PLANI' GELİŞTİRİLEMİYOR

Aylar önce yine burada “Victor Osimhen’in varlığı Galatasaray için çok önemli, takıma olağanüstü bir güç katıyor, ama aynı zamanda büyük bir dezavantaj. Ofansif anlamda tüm plan onun üzerine kuruluyor (ki doğru olan da bu) ama bir B planı geliştirilmiyor. Osimhen’in varlığı Galatasaray’ı bu anlamda tembelleştiriyor” demiştim. Trabzonspor maçında görüldü ki, bu tespit baştan sona doğru. Şurası tartışılmaz bir gerçek; Mauro İcardi, zihnen, ruhen ve fiziksel olarak takımdan kopmuş. Osimhen’in varlığı altında ezilmiş. Ve siz takım olarak bu büyük sorunun çözümüne yönelik bir formül üretemiyorsunuz. Hal böyle olunca sonuç kaçınılmaz olarak kriz...

FIRAT AYDINUS: GÖZTEPE MAÇI YARIŞIN YÖNÜNÜ BELİRLEYECEK BİR VİRAJ OLDU

Galatasaray açısından Trabzonspor deplasmanında alınan mağlubiyet sadece 3 puan kaybı değil, psikolojik ve yarış dengesi anlamında da ciddi bir kırılma yarattı. Artık Göztepe maçı telafi değil, doğrudan yarışın yönünü belirleyecek bir sınav haline geldi. Victor Osimhen varken daha direkt ve hızlı gidilebilen anlar, onsuz daha yerleşik ve yavaş hale geliyor. Ortalar, ikinci toplar, fiziksel mücadele... Bu alanlarda ciddi bir eksilme var. Osimhen gibi savunma arkasına sürekli koşu atan bir oyuncu olmayınca rakip hat daha rahat öne çıkıyor.

UĞUR MELEKE: OZAN TUFAN-FOLCARELLİ İKİLİSİ KONTROLÜ GALATASARAY'A VERMEDİ

Galatasaray'ın Trabzon oyunu puanı hak edecek seviyede değildi bence. Ozan Tufan-Folcarelli ikilisi Torreira-Lemina’ya da, Lemina-İlkay’a da üstünlük kurdular, müsabakanın herhangi bir anında kontrolü misafir ekibe vermediler. Temel problem tabii ki Osimhen’sizlik. İcardi’nin ilk devrede (ikisi santrada) toplam 5 topla buluşması var. Maçı 11 dokunuşla tamamlamış. Mevkidaşı 2 metrelik Paul Onuachu 34 kez topla buluşup, defansif-ofansif bu kadar çabalarken farkı onun yaratması da doğal sanırım.

GÜNTEKİN ONAY: OSIMHEN BİR SÜRE DAHA YOKSA OKAN BURUK FORMÜL BULMALI

Galatasaray, ligde sezonun en kötü maçlarından birini oynadı. Osimhen’in yokluğu önemli ama İcardi’nin yetersizliği sarı kırmızılıların hücum gücünü çok aşağı çekti. Ayrıca Sara’nın yokluğu da Galatasaray’ın pas bağlantılarını oluşturamamasına neden oldu. Sara yokken kesinlikle İlkay sahada olmalıydı. Torreira’nın Galatasaray kariyerindeki en kötü maçlarından birini oynaması sarı kırmızılı takımın orta sahasının çökmesine neden oldu. Osimhen bir süre daha olmayacaksa Okan Buruk’un mutlaka bir formül üretmesi şart. Ciddi eksikleri olan Trabzon karşısında bu kadar kısır bir futbol Galatasaray açısından düşündürücü.

3-) Beşiktaş, Kadıköy’de ilk devrede aktifti ama ikinci yarıda tutuk bir görüntü çizdiler. Sergen Yalçın’ın derbi stratejisi sizce doğru muydu?

GÜNTEKİN ONAY: GÖKHAN VE MUSTAFA, BEŞİKTAŞ SEVİYESİNDE DEĞİL

Beşiktaş ilk yarıda olumluydu. İlk saniyelerdeki Nene’nin pozisyonu hariç Fenerbahçe’ye fırsat vermedi. Ancak ikinci yarıda Murillo’nun çıkması, yerine giren Gökhan’ın olağanüstü kötü oyunu ve orta sahada Asllani, Ndidi, Cerny’nin de çıkmalarının ardından Kartal hem etkili hücum yapamadı hem de savunmada çok aksadı. Sergen Yalçın’ın artık Mustafa ve Gökhan’ın Beşiktaş seviyesinde olmadıklarını anlaması lazım. “Elimde başka sağ bek yok” dememeli çünkü Gökhan’ın yerine Djalo’yu hatta belki de Emirhan’ı kullanabilirdi. Çünkü Gökhan maalesef mental olarak kendine güvenini kaybetmiş.

UĞUR MELEKE: SERGEN YALÇIN DÖNEMİNİN 'TEK DEVRELİK OYUN' PROBLEMİ VAR

Müsabakanın ilk devresi daha dengeliydi, Beşiktaş’ın Orkun Kökçü ile Oh’la ve de Vaclav Cerny ile yakaladığı gol fırsatları da var. Ancak ikinci devrede tamamen tek taraflı bir maç vardı sahada. Fenerbahçe gol beklentisinde 2,30’a 0,24, isabetli şutlarda 5-0 üstünlük kurdu. İki Sidiki Cherif’le, bir de Kerem Aktürkoğlu ile net kaçırdı. Evet neticeyi tartışılan bir penaltı belirledi ama sarı lacivertliler ikinci devrede oyunu kazanmışlardı bence. Sergen Yalçın döneminin ‘tek devrelik oyun’ gibi bir problemi var sanki.

MEHMET ARSLAN: OYUN STRATEJİSİ DOĞRUYDU AMA ELDEKİ KADRO BU KADAR

İlk yarı itibari ile ne istediyse yaptı Beşiktaş. Fenerbahçe’nin orta alanını (Fred’in oyuna girmesi İle birlikte) çok hızlı geçerek gol pozisyonları buldular. Mükemmel mi oynadılar? Hayır. Planları da buydu. Ve tuttu. Ama ikinci yarı Omar Murillo’nun oyundan çıkmasından sonra savunmada çok açık verdiler. İlk yarıda akan oyunda yakaladıkları fırsatları bu kez bulamadılar. Sergen Yalçın’ın stratejisi doğruydu. Ama elindeki kadro ile bu kadar.

FIRAT AYDINUS: ERSİN'İN KURTARIŞLARI KONTROLÜN KAYBEDİLDİĞİNİN GÖSTERGESİ

Beşiktaş adına iki farklı yarı izledik ve bu da doğrudan Sergen Yalçın’ın maç planının nasıl işlediğini ve nerede tıkandığını gösteriyor. İlk yarı plan tuttu. Beşiktaş’ın başlangıç stratejisi doğruydu.Orta sahada agresif baskı, top kazanıldıktan sonra hızlı ve dikine çıkışlar ve rakibin yerleşmesini engelleyen tempo. Bu bölümde oyun Beşiktaş’ın istediği senaryoda aktı. Hem pozisyonlar bulundu hem de rakip rahatsız edildi. Yani Sergen Yalçın’ın derbiye giriş planı net şekilde işledi. İkinci yarının büyük bölümünde takım fiziksel olarak geri düştü. Hatlar açıldı, orta saha direnci azaldı. Top rakibe daha fazla bırakıldı. Bu noktada Beşiktaş oyunu dengeleyemedi. Evet, Ersin’in yaptığı kurtarışlar takımı maçta tuttu ama bu, oyunun kontrolünün kaybedildiğinin de göstergesi.

4-) Trabzon, Batagov-Oulai ve Muci gibi üç kritik eksiğe rağmen derbiyi kazandı. Siz nasıl görüyorsunuz Trab- 4 zonspor’un yarıştaki şansını?

FIRAT AYDINUS: BÜYÜK MAÇ PERFORMANSINI KÜÇÜK MAÇLARA DA YAYMALI

Trabzonspor için Galatasaray karşısında alınan galibiyet sadece 3 puan değil, ‘ben de buradayım’ mesajı oldu. Bordo mavililer şu an momentum kazanan takım görüntüsünde. Artık sürpriz yapan değil, ciddiye alınması gereken bir aday. Ama yarış için soru işaretleri de yok değil. Öncelikle büyük maç performansını küçük maçlara yayabilmeli. Trabzonspor şu an formda ve tehlikeli, ama şampiyonluk için oyun kalitesini, sürekliliğini yükseltmesi gerekiyor.

MEHMET ARSLAN: TRABZONSPOR, FATİH TEKKE'Yİ SARIP SARMALAMALI

“Bu sezonun en büyük kazanımı kim?” diye sorarsanız, “Fatih Tekke” diye yanıtlarım. Elindeki kısıtlı kadroya rağmen İstanbul’un üç büyüklerine karşı olağanüstü bir teknik direktörlük sergiliyor. Galatasaray maçında da üç çok önemli eksiğine (Arseniy Batagov, Ernest Muci, Edin Visca) rağmen 4 ofansif oyuncuyla sahada yer alması, çizdiği stratejinin doğruluğunu ve cesaretini gösteriyor. Trabzonspor camiası kesinlikle Fatih Tekke’yi sarıp sarmalamalı ve bağrına basmalı.

GÜNTEKİN ONAY: ONUACHU, RAKİPLERİN ÇÖZÜM ÜRETEMEDİĞİ EKSTRA BİR GÜÇ

Trabzonspor üç önemli eksiğine rağmen Galatasaray karşısında haklı bir galibiyet aldı. Fatih Tekke’nin Anthony Nwakaeme tercihi cesur bir karardı ve sahaya olumlu yansıdı. Etkili hücum yetenekli ve kaliteli oyuncularla yapılır. Galatasaray maçındaki Trabzonspor’da Paul Onuachu dışında Zubkov, Nwakaeme ve Augusto ile bunu gördük. Ayrıca Torreira’ya baskı yaparak pas bağlantısını da kesen bir Trabzonspor orta sahası vardı. Şampiyonluk yarışı için Trabzonspor bu galibiyetle büyük bir öz güven kazandı. Onuachu Süper Ligimizin adeta ‘bug’ı (rakiplerin çözüm üretemediği ekstra güç) gibi bir santrfor. Durdurulması çok zor. O, sahada olduğu sürece Trabzonspor her türlü problemi çözebilir, yeter ki takım savunmasını iyi yapsın.

UĞUR MELEKE: LİGİ KAÇINCI BİTİRİRSE BİTİRSİN SEZONUN TEKNİK ADAMIDIR

Tabii ki yarışla ilgili sağlıklı değerlendirmeyi herkesin maç sayısı eşitlendiğinde yapmak daha doğru ama daha şimdiden, ligi kaçıncı sırada bitirirse bitirsin Fatih Tekke’nin büyük iş başardığını söylemek mümkün. Oulai-Muci eksikken Torreira-Lemina orta sahasına karşı bu kadar üstün bir performans göstermek, oyunun neredeyse tamamını domine etmek büyük başarı. Ozan Tufan-Folcarelli orta sahası maçın kahramanlarıydılar. Fatih Tekke ligi kaçıncı tamamlarsa tamamlasın, sezonun teknik adamıdır bana göre.