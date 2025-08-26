Futbol Konseyi: 'Galatasaray'ın tek takibi, takımdaki ücret dağılımı'

Haberin Devamı

Hürriyet yazarları Güntekin Onay, Mehmet Arslan, Fırat Aydınus ve Uğur Meleke, Futbol Konseyi'nde Süper Lig'in 3. haftasında öne çıkanları masaya yatırdı.

1- Fenerbahçe'nin Kocaeli maçındaki oyununu ve Benfica karşısındaki tur şansını nasıl görüyorsunuz?

FIRAT AYDINUS: SAVUNMASI ÜST DÜZEYDE OLMALI

Benfica'yı rövanşta Lizbon’da geçebilmek için, bu tür maçlarda Mourinho’yu Mourinho yapan taktiksel hamlelerin ve oyun planının sahaya yansıması şart. Bunun yanında; savunma konsantrasyonunun en üst seviyede tutulması, geçiş hücumlarının maksimum verimle değerlendirilmesi ve En-Nesyri ile Duran’ın bitiricilik anlamında ekstra katkı yapmaları zorunluluk taşıyor.

MEHMET ARSLAN: FENERBAHÇE İYİ FUTBOL OYNAMIYOR

İyi bir oyun mu? Ben başka bir maç izledim o zaman. Hayır, Fenerbahçe iyi oynamıyor. Fenerbahçe sadece iyi mücadele etmeye çalışıyor. Takımın her bölgesinde birbirinden kopuk. Önde baskı ve tempolu futbol bu takım ancak “ütopya” diye tanımlanabilir. Kendini kandırmasın Fenerbahçeli. Bu takım arzuladıkları futbolu oynamıyor ve bu gidişle oynama ihtimali de görünmüyor. Umarım ben yanılırım.

UĞUR MELEKE: KÜÇÜK DETAYLARA DİKKAT

Mourinho sezonun beşinci resmi maçında da 3-4-1-2 ile oynadı. Geçen sezon formasyon istikrarsızlığını çok eleştiriyorduk, bu sene takdir etmemiz lazım ana planı ısrarla oturtma çabasını. Kadroda da artık aşırı revizyonlar yapmıyor, iki Benfica maçı arası 4 yeniye şans verdi, dördü de iyi oynadılar. Hatta İsmail ve Talisca, Lizbon’da ilk 11 oynayacak performanslar gösterdiler. Lizbon’da bıçak sırtı bir maç olacak, neticeyi muhtemelen küçük detaylar belirleyecek

GÜNTEKİN ONAY: İSTEKLİ VE COŞKULUYDULAR

Sert ve yoğun geçen Benfica maçının ardından Kocaeli karşılaşmasında Fenerbahçe’yi istekli ve coşkulu buldum. Tabii ki Kocaelispor, Fenerbahçe’nin kalibresinde bir takım değil. Ancak yine de Mourinho’nun 11’de şans verdiği Çağlar, İsmail, Oğuz ve Talisca, “Biz bu formayı istiyoruz” dercesine isteklilerdi. Benfica maçı tabii ki kolay değil. Fenerbahçe, Lizbon’da çok dirençli ve güçlü bir savunma kurgusuyla oynamalı.

2- Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz’ın transfer talebini ve bu süreci nasıl okuyorsunuz?

MEHMET ARSLAN: BU ŞARTLARDA BARIŞ ALPER YILMAZ'A HAKSIZ DİYEMEM

Galatasaray için en büyük tehlike ücret dengesi olacaktı. Victor Osimhen’e o parayı verdiğiniz dakika takım içine el bombasını yerleştirdiniz demektir. Performansı ile en az Victor Osimhen, Mauro İcardi kadar katkı yapan Barış Alper Yılmaz’ı onları 8’de biri bir ücrete mahkûm edemezsiniz. Ederseniz de futbolcu huzursuz olur. Haksız diyemem Barış Alper’e. Galatasaray’ın ligdeki tek rakibi takım içindeki bu ücret dağılımı olacak gibi görünüyor.

FIRAT AYDINUS: SÜRECİN NASIL SONUÇLANACAĞI NEOM'UN YENİ TEKLİFİNE BAĞLI

Oyuncunun mental durumu ve menajeri Tuncay Maldan’ın söylemleri karşısında Okan Buruk, Kayserispor maçından sonra Barış Alper Yılmaz için yaptığı açıklama ile bir teknik adam olarak bu konuda fikrini net beyan etti. Sürecin nasıl sonuçlanacağı, NEOM SC Kulübü’nün önümüzdeki günlerde yapacağı iddia edilen yeni teklife ve Barış Alper’in tavrına bağlı olacak.

UĞUR MELEKE: FIFA TRANSFER REGÜLASYONUNU ÇOK YAKINDA TÜMÜYLE DEĞİŞTİRECEK

Ben Barış Alper-Galatasaray konusunu da, İsak-Newcastle ve Wissa-Brentford meselelerini de aynı kapsamda değerlendirmek isterim. Futbolda sözleşmesi devam ederken feshetmek isteyen ilk oyuncu Barış Alper değil, İsak da değil. Son da olmayacaklar. Bu konu her zaman kulüplerle futbolcular arasında anlaşmazlıklara neden oldu, hep de olacak. Bu hususta geçtiğimiz günlerde Lassana Diarra, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde bir dava kazandı, yani zaten FİFA transfer regülasyonunu çok yakında tümüyle değiştirecek, göreceksiniz. Kulüpleri de futbolcuları da mağdur etmeyecek bir ara çözüm bulacak FIFA.

GÜNTEKİN ONAY: BU OLAYI BİR KRİZE DÖNÜŞMEDEN ÇÖZMEK HER İKİ TARAFIN DA ÇIKARINA

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray’ın 3 yıl daha sözleşmeli futbolcusu. Bu yüzden söz hakkı kulübün elinde. Bir transfer teklifi geldiği takdirde önce iki kulübün anlaşması gerekir. Barış Alper ve menajeri, karşılıklı bir diyalogla ücret artırımı talep edebilir ancak herhangi bir yaptırım hakkına sahip değiller. Burada yapılması gereken, karşılıklı uzlaşı için masaya oturmak ve diyalog kurmak. Bunu bir krize dönüşmeden çözmek her iki tarafın da çıkarına. Ayrıca Barış Alper’in Suudi Arabistan Ligi’ne gitmesi de çok anlamlı değil.

3- Ligin ilk 3 haftasında oynanması gereken 27 maçın 6’sı ertelendi. Sizce ertelemeler doğru mu?

UĞUR MELEKE: SEZONU BİR HAFTA ERKEN PLAY-OFF ARASI LİG OYNATMAYALIM

Ben ertelemeye itiraz etmiyorum ancak her sezon bu konunun sıfırdan ele alınmasına tepkiliyim. Bunun artık bir standarda oturtulması ve her yıl aynı uygulamanın fikslenmesi lazım. Benim önerim şu: Sezonu bir hafta erken (1 Ağustos gibi) açalım. Play-off turu maçları arasında lig oynatmayalım. Yani lige bir hafta ara verelim. Bunu standart olarak oturtalım ve bir daha değiştirmeyelim. Üçüncü ön eleme turunda bir daha asla yapmayalım erteleme. Hiçkimse de lütfen 1 Ağustos’ta başlama fikrime iklim bahanesi sunmasın. Avrupa kupaları kıtanın her yerinde oynanıyor temmuzda bile.

MEHMET ARSLAN: 25-30 FUTBOLCUDAN OLUŞAN KADROLAR NİYE KURULUYOR?

“Efendim, rakiplerimizin maçları erteleniyormuş, biz de erteleyelim...” Yeni mazeretleri bu şimdi. İyi de rakipler maçları ertelemedikleri zamanda da biz erteliyorduk maçları. Süper Lig’e ilgiyi azaltmak, heyecanı düşürmek isteseniz bu kadarını yapamazdınız. Allah aşkına 25-30 futbolcudan oluşan kadrolar niye kuruluyor? Bu kadar büyük paralar neden, hangi amaçla harcanıyor? Haftada 2 maçı çıkaramayacak kadar güçsüz mü bu takımlar? Bu kadar önemli buluyorsanız Avrupa kupalarındaki maçları, grup maçlarında da erteleyin. Hiçbir mazeret beni ikna edemez bu konuda.

GÜNTEKİN ONAY: MADEM ERTELEYECEKTİK, O ZAMAN LİGİ NEDEN ERKEN BAŞLATTIK!

Ben, erteleme kararlarına karşıyım. İtalya Ligi geçtiğimiz hafta sonu başladı. Fakat biz ağustosun ilk haftasında start verdik. Neden? “Çünkü takımlarımız Avrupa kupalarında ön eleme oynuyor, lig başlasın hazır olsunlar” düşüncesiyle sezonu erken başlatıyoruz. Fakat ön eleme maçları için lig müsabakalarını erteliyoruz. Burada ciddi bir çelişki ve hatta komedi söz konusu. St. Patrick’s, Viking gibi rakiplerle oynanacak diye maç ertelenmesi hiç mantıklı değil. Fenerbahçe, Samsunspor, Beşiktaş ve Başakşehir’in gruplara kalabilmesi için bu maçları ertelemenin daha sezonun başında katkısı olup olmadığını hafta içinde gözlemleyeceğiz.

FIRAT AYDINUS: BU KADAR TOPLU HALDE ERTELEME KESİNLİKE DOĞRU DEĞİL

Süper Lig’in ilk 3 haftasında oynanması gereken 27 maçın 6’sının ertelenmesi aslında olağandışı bir tablo. Normal şartlarda bir sezonda bile bu kadar erteleme görülmezken, daha başlangıçta bu noktaya gelinmesi ciddi bir tartışma konusu yaratıyor. Ertelemeler ‘tekil’ durumlarda makul görülebilir ama bu kadar toplu halde uygulanması kesinlikle doğru değil.

4- Sezonu 3’te 3 ile açan G.Saray bu oyun ve kadro ile Şampiyonlar Ligi’nde nereyi hedefleyebilir?

GÜNTEKİN ONAY: GALATASARAY AVRUPA'DA DAHA DENGELİ VE EMNİYETLİ OYNAMALI

Anadolu takımları ile büyükler arasındaki makas daha da açılacak gibi görünüyor. Galatasaray; Kayserispor gibi rakipler karşısında özellikle hücumda hiç zorlanmıyor. Kayseri’de sanki karşısında bir rakip yokmuşçasına, antrenman maçı temposunda rahat oynadı. Şampiyonlar Ligi tabii ki başka bir seviye. Kayserispor’un veya diğer Anadolu takımlarının arkada bırakılan alanları kullanıp cezayı kesemediğini her hafta görüyoruz. Şampiyonlar Ligi’nde bu kadar riskli ve ön alan baskısıyla oynamak kolay değil. O seviyedeki rakipler bu alanları kullanıp, cezayı kesebilecek güçte. O yüzden Galatasaray’ın Türkiye Ligi’ndeki oyunun dışında daha dengeli ve emniyetli bir formata da evrilebilmesi şart.

UĞUR MELEKE: ORTA SAHADA HALA OFANSİF BİR ALTERNATİF OYUNCUYA İHTİYACI VAR

Hep söylüyorum, Galatasaray bir şeylerin başında değil ortasında. Önceki gün Markus Gisdol, Kayseri’nin başında 2’nci lig maçına çıkarken Okan Buruk’lu Galatasaray 113’üncü müsabakada. Artık otomatikleşmiş, kas hafızası gelişmiş bazı konularda. Okan Hoca sola Eren Elmalı-İsmail Jakobs’u koyarak Gökhan-Ramazan-Cardoso tehdidini bitirdi ve maçın fişini çekti. Şampiyonlar Ligi içinse elbette Süper Lig ölçü değil. Yunus müthiş bir 10 numara performansı gösterdi ama Galatasaray’ın hâlâ orta sahada ofansif alternatife ihtiyacı var bence.

MEHMET ARSLAN: ŞU ANDA SÜPER LİG'DE ONLARA KARŞI KOYABİLECEK BİR TAKIM YOK

Doludizgin gidiyor Galatasaray. Şu anda onları performansına karşı koyacak takım yok. Ben, “Fenerbahçe ve Galatasaray’ın zirveye oynadığı 2 takımlı ligimiz oldu” diye düşünüyordum. Galiba yanıldım. Sadece Galatasaray’ın zirveye oynadığı bir lige dönüşüyoruz. Galatasaray’a gelince... Forveti, savunması ve orta sahası oturmuş, hep kazanan bir takım. Diğerleri mi? Daha transferleri bile bitiremediler. Ben Avrupa’da bu sene bambaşka bir Galatasaray izleyeceğiz diyorum.

FIRAT AYDINUS: ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DEFANSINI GÜÇLENDİRMEK ZORUNDA

Galatasaray, Kayserispor karşısında dominant bir oyun sergiledi ve ligde 3 maçta 10 gol atarak hücum gücünü kanıtladı. Ancak Şampiyonlar Ligi’nde başarı için, defansif yönü ile bizim ligden fazlası olmalı. Zira yüksek tempolu maçlar içeren bir organizasyonda oynayacak. Grup aşamasını geçebilir ve son 16’da sürpriz yapma potansiyeline sahip. Çeyrek final, mevcut performansın sürdürülebilirliğine ve rakiplere bağlı olarak ulaşılabilir bir hedef gibi görünüyor.