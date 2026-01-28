Futbol Konseyi: 'Galatasaray'ın en az M.City kadar şansı var | Tedesco haftalar sonra hata yaptı!'

Haberin Devamı

Hürriyet yazarları Güntekin Onay, Mehmet Arslan, Fırat Aydınus ve Uğur Meleke, Futbol Konseyi'nde bu hafta yaşananları masaya yatırdı.

1-) Fenerbahçe, Aston Villa sınavı sonrası karşılaştığı Göztepe’yi yenemezken Tedesco, oyuncu tercihleriyle eleştirildi. Sizce haklı mı bu eleştiriler?

GÜNTEKİN ONAY: F.BAHÇE’DE CiDDi BiR SANTRFOR SORUNU VAR

Tedesco haftalar sonra ilk kez hata yaptı. Göztepe gibi derin savunma yapan, topu rakibe bırakan bir ekibe karşı kanat beklerini ofansif oyunculardan kurgulamalıydı. Sırf rakibin atacağı uzun topları karşılasın diye Yiğit’i sağ bek oynatmak pahalıya mal oldu. Neticede genç oyuncu hem çıkarken top kaptırdı hem de yenilen golde kademe hatası yaptı. F.Bahçe’de ciddi bir santrfor problemi var. Duran skor katkısı yapamıyor. En-Nesyri gözden düştü, Talisca ise santrfor oynayamıyor ve sadece kolay maçlarda tabela yapıyor. Kerem’in de artık gole yakın kimliğine dönmesi şart. Aksi halde o da formayı kaybedecek.

FIRAT AYDINUS: MUSABA DIŞINDAKiLER BEKLENENi VEREMEDi

Fenerbahçe'nin Aston Villa maçı sonrası Göztepe karşısında puan kaybı yaşaması, sadece skor üzerinden değil, oyun planı ve tercihlerin tartışılması açısından eleştirilere yol açtı. Mesele sadece bir sağ bek ya da bir değişiklik değildi; Musaba’nın tek başına yetemediği ve diğer oyuncuların şampiyonluğa oynayan bir takımın ferdi profili görünümü vermediği bir maçtı Fenerbahçe adına.

MEHMET ARSLAN: DOĞRU YOLDA OLDUĞUNU GÖSTERiYOR

Zaferin yerini hiçbir şey tutmaz diye bir söz vardır. Eğer Fenerbahçe kazanmış olsaydı, Domenico Tedesco’nun yaptığı tercihler, sahaya sürdüğü 11, bir teknik direktörlük dehası olarak sunulacaktı. Sonuca bakarak; ilk 11’i eleştirmek kolay; Tedesco bir maçı kazanmayı değil, bir takım yaratmayı hedefliyor ve bugüne kadar yaptığı tercihlerle doğru yolda olduğunu gösteriyor. Hepimizin saygısını kazandı. Kaldı ki Fenerbahçe’nin sorunu Yiğit Efe’nin sağ ya da sol bek oynaması değil, etkili, atletik bir golcüye sahip olamaması.

UĞUR MELEKE: SAĞ BEKTE YiĞiT TERCiHi BiRAZ LÜKS OLDU

Göztepe'yi yenmek kolay değil. Zaten toplam 3 yenilgileri var. Çok zor gol yiyorlar, son 9 maçta akan oyunda kalelerinde sadece 2 gol gördüler. Stoilov bir ustalık sezonu yaşıyor. Göztepe adeta bir Crystal Palace gibi, bir Bournemouth gibi süper bir renk katıyor lige. Uzun Göztepe takımına karşı Tedesco’nun yerden orta stratejisi olumluydu. Ancak bence de sağ bekte Yiğit tercihi biraz lüks oldu. 1,94’lük gelecek vâdeden bir stoper. Orijinal rolünde oynaması daha sağlıklı olacak sanki.

2-) Karagümrük'ü 3 golle geçen G.Saray’ın bu maçtaki performansını, City sınavını ve Lang-Asprilla transferlerini nasıl değerlendirirsiniz?

MEHMET ARSLAN: YENi TRANSFER EDiLENLER TAKIMA GÜÇ KATACAKTIR

Haberin Devamı

Her futbolcunun olduğu gibi her takımın da formsuz dönemleri vardır ve bu normaldir. Ben Galatasaray’ın bu formsuz dönemi en az hasarla atlattığına inanıyorum. Karagümrük maçının ilk yarısı da bu formsuz döneme bir örnek. Takıma yeni transfer edilen futbolcularla birlikte bu süreci kolay atlatacağına inanıyorum. Yeni transferler takıma güç katacaktır. Şampiyonlar Ligi’ndeki Manchester City maçına gelince... Belki de Şampiyonlar Ligi tarihindeki en zorlu deplasman maçlardan birine çıkacaklar. Evet, Manchester City dünyanın en güçlü takımlarından biri, ama biz bu tür maçları Galatasaray’ın nasıl oynadığını biliyoruz. Bence en az Manchester City kadar şansları var. Yüksek konsantrasyonla beraber gelecek iyi savunma ve disiplinli oyun Galatasaray’ı hedefine ulaştırır.”

FIRAT AYDINUS: LANG VE ASPRiLLA HÜCUM HATTINA DERiNLiK KAZANDIRACAK

Süper Lig’in lideri olma sorumluluğunu hisseden Galatasaray, yoğun fikstürün en kritik döneminde karşılaştığı Karagümrük önünde iyi oynamamasına rağmen kaliteli oyuncularının devreye girmesiyle ikinci yarının ilk 10 dakikasında maçı koparmasını bildi. Manchester City maçı Şampiyonlar Ligi’nde ilk 8’e kalmadan ziyade play-off’taki sıralama açısından önem teşkil ediyor. Noa Lang ve Yaser Asprilla transferleriyle Galatasaray hücum hattında daha fazla alternatif ve derinlik kazanacak.

GÜNTEKİN ONAY: MANCHESTER CiTY KARŞISINDA ÇOK iYi ALAN SAVUNMASI YAPMAL

Galatasaray'ın , çok yoğun geçen bir Atletico Madrid maçının ardından ligin son sırasındaki Karagümrük’le oynaması önemli bir avantajdı. Daha kuvvetli bir rakibe karşı, bu kadar eforlu bir maçın ardından bocalayabilirdi. Şunu net bir şekilde gördük ki, Osimhen neredeyse Galatasaray’ın yüzde 30’u yüzde 40’ı. Nijeryalı santrfor olmadığı zaman değerini, katkısını net bir şekilde gördük. Galatasaray’ın iki kanat transferi Lang ve Asprilla potansiyelli oyuncular. Satın alma zorunluluğunun olmaması da Galatasaray’ı mali bir yükün altına sokmayacak. Manchester City maçı tabii ki kolay olmayacak. Guardiola’nın takımı kötü sonuçlardan sonra iyi bir skorla çıkış arayacaktır. Galatasaray dirençli bir savunmayla mutlaka pozisyonlar bulacaktır. Ancak önemli olan iyi bir alan savunması.

UĞUR MELEKE: GALATASARAY’IN ÖN TARAFTAKi ROTASYONU DARDI, TAKViYE ŞARTTI

Galatasaray Karagümrük karşısında ilk yarıda iyi değildi ama ikinci devrede Mario Lemina’nın 10 dakikalığına ağırlığını koymasıyla fişi çekti. Sarı kırmızılıların özellikle ön tarafta dar bir rotasyonu var ve bu seçenekleri zaten artırmaları gerekiyordu. Noa Lang ile Yaser Asprilla’yı kiralık kontratlarla saflarına kattılar, ikisinin de zorunlu satın alma maddelerinin olmaması olumlu. İkisi de özgüven oyuncusu. Aradıkları güneşi, suyu, havayı bulduklarında çiçek açabilecek seçenekler. Ama tabii o ortamı İstanbul’da bulabilirler mi, bunu yaşamadan bilmek zor.

3-) Beşiktaş, Eyüp maçında 2-2’lik beraberlikle yetinirken Sergen Yalçın, konsantrasyon eksikliğini işaret etti. Sizce neredeydi problem?

UĞUR MELEKE: KADRONUN DAR OLMASI TEK BAŞINA MAZERET OLAMAZ

Beşiktaş'ın Eyüpspor maçındaki yedek kulübesine baktım, 21 yaş üstü sadece 3 futbolcu vardı (Cengiz Ünder, Salih Uçan ve Gökhan Sazdağı). Eksik Wilfried Ndidi ve Felix Uduokhai’yi de eklersen 16-17 oyuncusu kaldı Beşiktaş’ın. Yani kadro bayağı dar. Transfere ihtiyaçları var. Ancak yine de dar kadro bu sonuç için tek başına mazeret sayılmaz. Maçın ilk yarısında rakip ceza alanında topla buluşmada 17-7 üstündü Eyüpspor. Skoru 2--1’e getirene kadar bu iststistiği de 29-11’e taşıdılar. Yani iyi oyunla hak ettiler 1 puanı. Beşiktaş hem konsantrasyon, hem performans olarak 1 puandan fazlasını hak etmedi zaten Eyüpspor karşısında.

GÜNTEKİN ONAY: ORTA SAHA NDiDi YOKKEN TOP RAKiBE GEÇiNCE BASKI YAPAMIYOR

Beşiktaş, Kayserispor maçında da rakibe çok fazla geçiş şansı verdi. O maçı son saniye golüyle kazanınca ders almadı. Eyüpspor gibi mütevazı bir rakip Beşiktaş’ın çok fazla üzerine gitti. Ligin en az gol atan takımı olmasına rağmen, sayılmayanlarla birlikte 4 gol buldu, 1 topu da direkten döndü. Beşiktaş’ın orta sahası Ndidi yokken, top rakibe geçince baskı yapamıyor. Rakipler kolayca ceza sahasına kadar geliyor. Ayrıca kadro ciddi anlamda erozyona uğramış durumda. Sergen Yalçın da şunu kabul etmeli ki, Beşiktaş gibi bir takım öne geçtiği maçlarda 16 puan kaybetmez

FIRAT AYDINUS: BEŞiKTAŞ’TA GENEL OLARAK UMUTSUZLUK HAVASI HAKiM

Kayserispor, maçından sonra Eyüpspor karşılaşması da gösterdi ki, Beşiktaş’ta yaşanan konsantrasyon eksikliği tek bir maça özgü değil. Oyuncular, yönetim ve teknik ekip düzeyinde genel bir umutsuzluk ve tükenmişlik hali hakim. Sahadaki görüntü, sadece oynanan maçları değil, adeta sezonun bir an önce bitmesini bekleyen bir oyuncu grubunu işaret ediyor. Gönderilen oyuncular, herhangi bir takviye yapılmaması ve ‘kalanlarla devam’ anlayışı, kulübün bu sezondan fiilen vazgeçtiğini gösteriyor. Bu şartlar altında yaşanan düşüşü yalnızca saha içi konsantrasyonla açıklamak mümkün değil. Sorun çok daha derinde ve yapısal.

MEHMET ARSLAN: BU SEZONDAN ZiYADE GELECEKTE NE YAPACAKLARI ÖNEMLi

Hedefi kalmayan, kadrosu neredeyse delik deşik olan bir takımı çok kolay gördüğünüz bir maça hazırlamak çok zordur. Eyüpspor bunun en güzel örneği oldu. Sergen Yalçın, teknik direktör olarak gelecek sezonun takımını hazırlamaya çalışıyor. Sadece kendisinin değil futbolcularının da bu sezon için motivasyonu yerle bir. Beşiktaş’a benim yaklaşımım bu sezon hangi maçı nasıl kazandıkları değil, gelecek sezona bu kadrodan ne kadar kaliteli ve genç oyuncu aktarabilecekleridir.

4-) Trabzonspor Kasımpaşa’yı 2-1’le geçerken Oulai’nin satılacağı iddiası çok konuşuldu. Bordo mavililer, beklediği teklifi alırsa oyuncuyu satmalı mı?

FIRAT AYDINUS: MESELE OULAi’NiN SATIŞI DEĞiL, KULÜBÜN HEDEFLERi

Uğurcan Çakır transferinden sonra Christ Oulai konusu şu anda gündemde.. Mesele sadece bir oyuncunun satışı değil, kulübün kısa ve orta vadeli yol haritasıyla doğrudan bağlantılı. Trabzonspor’un bu aşamada Oulai’yi satması mı yoksa sahadaki katkısı doğrultusunda kısa vadede kazandırması muhtemel başarılar mı daha değerli? Trabzonspor camiası bu muhakemeyi iyi yapmalı. Nihayetinde şampiyonluk potasında olan bir takımın önemli oyuncularından birinin transferi söz konusu.. Bu aşamada Uğurcan’dan sonra Oulai’nin transferine onay çıkacağını sanmıyorum.

MEHMET ARSLAN: TRABZONSPOR’UN ŞU AŞAMADA SATACAĞINA iNANMIYORUM

Sezona başlarken Trabzonspor’un böyle başarılı bir performans sergileyeceğini kimse beklemiyordu. Zira transfere harcanan para ve kadrodaki futbolcuların değeri, 3 büyüklerle kıyaslanamayacak kadar gerideydi. Ama teknik direktör Fatih Tekke ile birlikte bütün taşlar yerine oturdu. Şampiyonluk yarışını sonuna kadar sürdürebilirler mi, sanmıyorum. Ama zirve mücadelesi devam ederken başkan Ertuğrul Doğan’ın takımın en kıymetli oyuncusunu, şampiyonluk yarışı yapan rakibine satacağına da inanmıyorum.

UĞUR MELEKE: DiNAMiZMi VE SAHiPSiZ TOP KAZANMA USTALIĞI DiKKAT ÇEKiCi

Christ Oulai çok yüksek potansiyelli bir genç. Fildişi Sahili Milli Takımı’yla da Afrika Kupası’na gitti ve büyük baskı altında da performans verebileceğini kanıtladı. Oyunun iki yönünü de oynuyor ama özellikle dinamizmi, devamlılığı ve sezgileriyle sahipsiz top kazanma ustalığı dikkat çekici. Christ Oulai’nin önünde parlak bir kariyer var, transfer teklifleri alması son derece normal. Kendisinin ne istediğini de bilmek lazım bu yorumu sağlıklı yapabilmek için.

GÜNTEKİN ONAY: TAKIM OYUNUYLA DEĞiL BiREYSEL PERFORMANSLA SONUCA GİDİYOR

Trabzonspor kazanıyor olmasına rağmen, takım performansıyla değil bireysel olarak sonucu alıyor. Kasımpaşa maçında da Paul Onuachu ve Oleksandr Zubkov sahneye çıktı. Önceki haftalarda da Ernest Muci yıldızlaşıyordu. Fatih Tekke’nin öğrencileri zirve hedefine güçlü bir şekilde tutunmak için takım oyununu yukarıya çekmeli. Christ Oulai harika ve genç bir oyuncu. Benim fikrim sezon sonuna kadar Trabzonspor’da kalmasından yana. Ancak çok astonomik ve reddedilmeyecek bir teklif gelirse de, alternatifini almak kaydıyla satılabilir. Her oyuncu değerini bulursa satılabilir. Sporting Lizbon, en iyi zamanında takım kaptanı Bruno Fernandes’i Manchester United’a satmış, buna rağmen şampiyon olmuştu. Kulüp çıkarları her şeyin üzerindedir.