Futbol Konseyi: 'Galatasaray'ın bu futbolu şampiyonluk için yetmez!'

Hürriyet yazarları Güntekin Onay, Mehmet Arslan, Fırat Aydınus ve Uğur Meleke, Futbol Konseyi'nde bu hafta yaşananları masaya yatırdı.

1-) Beşiktaş, Sergen Yalçın’la ligde 20 maçta 11. kez puan yitirirken tribünler Ersin’i protesto etti ve 3 yeni transfer oynadı. Nasıl buldunuz takımı?

UĞUR MELEKE: SÜREKLi EŞLEŞME SORUNLARI YAŞIYORLAR

Maç önünde Pereira’nın sözleri çekti dikkatimi. “Beşiktaş’ın üçlü savunma oynayan takımlara karşı ne yaptığını analiz ettik” dedi Portekizli Hoca. Gerçekten de Sergen Yalçın’ın üçlü oynayanlara karşı hiçbir taktiksel hazırlığı yokmuş gibi duruyor. Sürekli eşleşme sorunları yaşıyorlar. Göztepe 20 dakikada 2-0 yapmıştı. Antep 1-0 yapmıştı. Alanya da 2-0 yaptı. Taktiksel bir zaaf olduğu ortada.

GÜNTEKİN ONAY: BÜYÜK TAKIM OYUNCUSU BÖYLE HATA YAPMAZ

Sergen Yalçın puan kayıplarını bireysel hatalara bağladı. Ancak Sergen Hoca’nın şunu anlamıyor olması mümkün değil: Israrla oynattığı Ersin, Gökhan ve Emirhan bu hataları sık sık yapan isimler. Büyük takımda oynamak yüksek bir devamlılık ve minimum hatayı gerektirir. Eğer bir oyuncu aynı hataları sürekli yapıyorsa büyük takımda barınamaz. Zaten büyük takım oyuncusunu ayıran da çok az hatayla oynamasıdır. Beşiktaş kazanması gereken maçlarda çok fazla puan yitirdi ve dersler çıkarmadı. Yenilere gelince... Oh, Agbadou ve Murillo nokta atışı 11’de oynayacak isimler.

MEHMET ARSLAN: TRiBÜNDE KENDiLERiNi EĞLENDiRiYORLAR!

Takım 2-0 mağlup, tam da bu anda taraftarın desteğine ihtiyacı var. Ama o taraftar takımı futbolcusunu protesto ediyor. Ne zaman ki takım 2-2’yi yakalıyor, taraftar tribünde şarkı söylemeye başlıyor. Yani takımı desteklemiyorlar kendilerini eğlendiriyorlar. Hadi canım sizde! Yeni transferlerin üçünü de çok beğendim. Hele Oh. Çalışkanlığı fırsatçılığı ve attığı mükemmel golle kalbimi fethetti. İlerleyen günlerde çok daha iyi bir Beşiktaş göreceğiz.

FIRAT AYDINUS: YENiLER TAKIMI YÜKSELTECEK DÜZEYDE DEĞiL

Beşiktaş adına tablo maalesef yine parça parça umut, genelinde hayal kırıklığı. Sergen Yalçın’ın takımın başında olduğu 20 maçta 11 kez puan kaybı yaşanması artık süreç ya da geçiş diye açıklanacak bir eşik değil; bu, istikrar probleminin net göstergesi. Yeni transferler Emmanuel Agbadou, Amir Murillo ve Oh kötü değil, ama hiçbiri takımı yukarı çekecek oyuncu profili de değil. Hepsi sisteme ve zamana ihtiyaç duyan isimler.

2-) Galatasaray'ın 3-0 galip geldiği Rize deplasmanındaki oyununu ve yeni transferler Lang’ı, Asprilla’yı, Boey’yi nasıl buldunuz?

MEHMET ARSLAN: NOA LANG FORVETTE iYi iŞLER YAPIYOR AMA..

Noa Lang’dan başlayalım... Bu kadar kısa sürede Galatasaray’a bu kadar mükemmel bir uyum sağlaması çok etkiyici. Bu ifademe bir not düşmeliyim; Noa Lang forvette mükemmel, çok iyi işler yapıyor ama biliyorsunuz artık futbol tek taraflı bir oyun değil. Rizespor maçında Lang’ın savunmaya katkısı beklenen düzeyde değildi. Galatasaray’a gelince. Farklı galibiyet taraftarı yanıltmasın. Galatasaray son derece zorlu bir deplasmanda mükemmel oynayarak değil, sadece kaliteli ayaklarıyla sonuç aldı. Süper Lig’de şampiyon olmak için Rize’deki futbolun yeterli olacağını düşünmüyorum. Galatasaray daha tempolu ve agresif oynamak zorunda.

FIRAT AYDINUS: GÜÇ FARKI O KADAR BÜYÜK Ki iSTEDiĞi GiBi OYNAYIP KAZANDI

Galatasaray, Rize’de temposu çok yüksek olmasa da kontrollü bir oyunla sonuca gitmesini bildi. Zaten ligdeki takımlar arasındaki güç farkı ve dengesizlik göz önüne alındığında, özellikle şampiyonluk hedefi olan takımların bu tür deplasmanlarda çok üst viteste oynaması gerekmiyor. Kayserispor maçında olduğu gibi Rizespor karşısında da Galatasaray, istediği oyunu sahaya yansıtarak üç gollü galibiyet aldı. Yeni transferlerden Yaser Asprilla hakkında şu aşamada net bir değerlendirme yapmak için erken; Sacha Boey zaten ne verdiği bilinen bir oyuncu. Noa Lang’a gelindiğinde ise, oynadığı iki maçta da yaptığı katkılar ve sergilediği performansla Galatasaray’da etkili olacağını net biçimde gösterdi.

UĞUR MELEKE: 20 GÜN ÖNCE KULÜBEDE 2 OYUNCU VARDI, ŞiMDi KADRO GENiŞLEDi

Galatasaray, 20 gün önce Gaziantep’le oynarken sadece 2 futbolcu sokabilmişti oyuna: Kazımcan Karataş ve Ahmed Kutucu. Yine yaklaşık 1 ay önce Süper Kupa’da Fenerbahçe’ye karşı Okan Buruk’un kulübesinde sadece 3 ofansif futbolcu vardı: Ahmed Kutucu, Yusuf Demir ve Ada Yüzgeç. Zaten sadece Ahmed Kutucu’yu sokmuştu oyuna. Galatasaray 2025’i sığ bir kadroyla bitirdi. 2026’ya girerken kadroya 5 yeni futbolcu katmaları rotasyon açısından olumlu. Özellikle ön tarafa Noa Lang ve Yaser Asprilla’yı ekleyerek seçenekleri artırdılar. Sacha Boey’nin katılımıyla Roland Sallai’nin de önde kullanılabilecek olması bir başka kazanç.

GÜNTEKİN ONAY: YÜKSEK TEMPO VE DiNAMiZMi DAHA UZUN SÜRELERE YAYMALI

Galatasaray kadrodaki eksiklerini biliyor ve hamlelerini ona göre yaptı. Jakobs’un dönüşü, Boey’in tekrar takıma katılması, Singo’nun iyileşmesi, Lang’ın kanat rotasyonunda yer alması Okan Buruk’un elini güçlendirdi. An itibariyle Galatasaray’ın her pozisyonda alternatifli bir kadrosu oldu. Forma rekabeti arttı. Ancak yine de Rize’de 3-0 kazandı, 3 topu da direkten döndü fakat hâlâ tempoyu ve dinamizmi daha uzun sürelere yayması gerekiyor. Bu oyunlar lig için fazlasıyla yeterli. Juventus için daha yüksek efor şart.

3-) Kamuoyunun bir kısmı F.Bahçe’nin bir santrfor alınmamasını eleştirirken, Tedesco kadrosunun yeterli olduğunu savundu. Sizin görüşünüz ne?

UĞUR MELEKE: FENERBAHÇE HAZIR BiR SANTRFOR ALMALIYDI

Fenerbahçe, 3 santrfor gönderdi, 1 aldı. Sayısal olarak bir eksik olduğu ortada. Sidiki Cherif yüksek potansiyelli bir genç. Milan’ın, Crystal Palace’ın yatırım için ilgilendiği bir genç. Ama tüm profesyonel kariyeri 36 maçtan ibaret birinden söz ediyoruz sonuçta. Neredeyse tüm hayatı 150 bin nüfuslu Angers’de geçmiş, sadece o seviye bir kulüpte oynamış. Potansiyeli kesinlikle yüksek. Ancak acaba birden aşırı bir beklenti mi yüklenecek omuzlarına? Onu bilmek güç. Ben de Fenerbahçe bir hazır santrfor almalıydı düşünce okuluna daha yakınım.

GÜNTEKİN ONAY: EN-NESYRi, DURAN VE CENK’iN AYRILMALARI NORMAL ANCAK...

Sadece Fenerbahçe’nin değil, günümüz futbolunda hedefleri olan her takımın iyi bir santrfora ihtiyacı var. Hatta genel sezon planlamasında 3 santrfora ihtiyacı var. En-Nesyri ve Duran’ın ayrılması bence çok normal. Beklentilerin çok gerisindeydiler. Cenk Tosun da keza artık bu seviyede değil. Ancak giden 3 oyuncunun yerine sadece 19 yaşındaki Cherif’in alınması tabii ki akıllarda soru işareti yaratıyor. Talisca santrfor değil, şu anda takımı Asensio taşıyor. Kerem’in Gençlerbirliği maçında nihayet skor üretmesi olumlu. Ama hem lig hem Avrupa ve yoğun maç takvimi bu kadroyla neyi getirecek bunu zamanla göreceğiz.

FIRAT AYDINUS: MESELE SKOR DEĞiL, SEZONUN TAMAMINI NASIL OYNAYACAĞI

Gençlerbirliği maçı özelinde bakınca Fenerbahçe’nin rahat kazanması doğaldı çünkü iki takımın arasındaki kadro kalitesi ve bireysel fark çok belirgindi. Ama santrfor tartışmasını tek bir maç üzerinden okumak bence yanıltıcı olur. Mesele skor değil, sezonun tamamını hangi senaryolarla oynayacağın... Kamuoyunun eleştirisi tamamen haksız değil. Çünkü; lig maratonu, Avrupa maçları kart cezaları, sakatlıklar ve formsuzluklar gibi değişkenler de göz önüne alınmalı. Santrfor alınmaması eleştirileri mevcutken; Tedesco’nun “Kadrom yeterli” söylemi mevcut oyuncuların oyun planına uyumu ve gol yükünün paylaşılması bu maçta işlediği gibi devam ettiği sürece kabul görecektir.

MEHMET ARSLAN: CHERiF’i NASIL DEĞERLENDiRECEKLER BEN DE ÇOK MERAK EDiYORUM

Sezona üç golcü ile başlayan Fenerbahçe şimdi 19 yaşındaki Sidiki Cherif’e kaldı.Teknik direktör Tedesco, Anderson Talisca ya da Kerem Aktürkoğlu’nu forvet olarak oynatabilir. Ama bu iki oyuncu da o mevkide hem fizik olarak çok güçlü değiller, hem de rakibi rahatsız edecek baskı özelliği taşımıyorlar. Sidiki Cherif tam da bu özelliklere sahip bir santrfor. Üstelik çok genç ve geleceği parlak. En büyük özelliği de açık alanda topla birlikte hareket edebilmesi. Ama Fenerbahçe daha çok set oyununa yatkın. Rakiplerinin çoğu Sidiki Cherif’e sevdiği ve etkili olduğu o boş alanları kolay kolay bırakmayacaktır. Takım o açık alanı bulup bu genç futbolcuyu nasıl değerlendirecek doğrusu ben de merak ediyorum.

4-) Trabzonspor, Samsun’dan farklı galibiyetle çıkarak derbi öncesi moral buldu. Hafta sonu oynanacak derbiyle ilgili düşünceleriniz neler?

FIRAT AYDINUS: ZORLUK DERECESi ÇOK YÜKSEK BiR DERBi OLACAK

Samsun deplasmanından farklı bir galibiyetle çıkmak Trabzonspor için sadece 3 puan değil, zamanlaması çok kritik bir moral kazanımı oldu. Çünkü Samsun hem atmosferi hem de oyun sertliğiyle ligin ritmini bozabilen deplasmanlardan biri. Skor üstünlüğünün erken gelmesi bordo mavilileri rahatlattı ama asıl önemli olan, skor sonrasında oyunun dağılmamasıydı. önceki haftalara göre daha dengeli bir Trabzonspor izledik. Puan cetveline bakıldığında puan kaybı yaşayacak takımın şampiyonluk yarışında çok büyük bir yara alacağı, her iki kulüp ve hakemler adına zorluk derecesi çok çok yüksek bir derbi bizi bekliyor.

MEHMET ARSLAN: F.BAHÇE PUAN KAYBEDERSE G.SARAY 1 NUMARALI FAVORi OLUR

Daha önceki haftalarda ifade etmiştim. Trabzonspor şampiyonluğun adayı değil ama şampiyonluğu belirleyecek bir takım diye. İşte o haftalardan biri geldi çattı. Fatih Tekke İstanbul’un 3 büyüklerine karşı elindeki dar imkanlarla mükemmel işler yapıyor. Bu noktada bordo mavililerin ilk yarıda 3 büyüklerle oynadığı maçları hatırlayalım; Galatasaray’la 0-0, Beşiktaş’la 3-3 berabere kalmış, Fenerbahçe’ye de 1-0 yenilmişti. Bu haftaki maçta Fenerbahçe’nin olası bir puan kaybı Galatasaray’ı açık ara şampiyonluğun 1 numarası haline getirir. Zira sarı kırmızılıların Eyüpspor ile oynayacağı maç onlar için çok kolay geçecektir.

GÜNTEKİN ONAY: TRABZONSPOR SAMSUN’DA BU SEZON BiR iLKi BAŞARDI

Trabzonspor'da Fatih Tekke, genç bir kadroyla harika işlere imza atıyor. Oyun olarak son Samsunspor maçına kadar fazlasıyla git-gel’li karşılaşmalar oynamış ve genellikle de sonucu almıştı. İlk kez zorluk derecesi yüksek bir maçı ciddi oyun ve skor farkıyla kazandılar. Paul Onuachu’nun varlığı Trabzonspor’u farklı kılıyor. Fenerbahçe maçı için şunu söylemek lazım; Fatih Tekke hem bu sezon hem de geçen sezon büyük maçlarda gereken agresifliği ortaya koyamamıştı. Hafta sonu ev sahibi olduğunu daha fazla hissettiren bir oyun ortaya koymak zorunda. Ernest Muci’nin formu ve Oleksandr Zubkov’un dönüşüyle Trabzonspor hücumda yine tehditkar olacaktır.

UĞUR MELEKE: OUALi-MUCi BAĞLANTISI TRABZON’UN EN BÜYÜK KOZU

Trabzonspor bu sezon 8 maçta geriye düşmüş. Belli ki artık bu durumu kırmak istediler, Samsunspor maçına proaktif başladılar. İyi oyunu maçın bütününe yaydılar. Paul Onuachu fileleri 4 kez buldu, ikisi sayıldı. Christ Oulai ile Ernest Muci arasında telepatik bir bağ kurulmuş, her akında ikisinin payı vardı. Christ Oulai-Ernest Muci bağlantısı şu anda Trabzonspor’un en büyük kozu.