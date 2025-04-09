Futbol Konseyi: Galatasaray kaybedebilir ama bu Fenerbahçe tüm maçları kazanamaz! | Bazı oyuncular Beşiktaş'ın durumunu umursamıyor!

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Hürriyet yazarları Güntekin Onay, Mehmet Arslan, Fırat Aydınus ve Uğur Meleke, Futbol Konseyi'nde ligde bitime 8 hafta kala şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ile Galatasaray'ı ve Kasımpaşa'yla berabere kalan Beşiktaş'ı değerlendirdi.

1-) Kasımpaşa önünde 11 kişi iken etkisiz olan Beşiktaş’ın 10 kişi kaldıktan sonra daha iyi futbol oynamasını nasıl açıklarsınız?

FIRAT AYDINUS: KASIMPAŞA ATSAYDI GÜNDEM DEĞiŞiRDi

Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra ikinci yarı daha iyi gözükmüş olsa da Kasımpaşa girdiği pozisyonlarda sonuca gitseydi bugün çok farklı şeyler konuşulurdu. 4 gün önce kupadan elenen Beşiktaş ligde ilk 3’e girmeyi hedef olarak görse de sanırım bazı oyuncular bunu pek umursamıyor. Solskjaer ile yola devam edilecekse, ki edilmeli; önümüzdeki sezon Beşiktaş’ın kadro anlamında çok radikal kararlar alması gerektiği aşikar.

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GÜNTEKİN ONAY: MAÇA LÜTFEN ÇIKMIŞLAR

Beşiktaş sanki maça lütfen çıkmıştı. Yedikleri gol sonrasında bile reaksiyon göstermediler. Her takımda birkaç gamsız oyuncu olabilir. Ama Beşiktaş’ta sadece birkaç iyi oyuncu hırslı ve isyankar. Ben böyle bir oyuncu grubunu, hele hele büyük bir takımda hiç görmedim. Bu oyuncular için belki de doğru teknik direktör modeli daha sert ve eli maşalı bir profil. Başkan ve yönetimin de artık bu konuda devreye girmesi şart.

UĞUR MELEKE: BAŞ SEYiRCiLER iMMOBiLE VE MARiO

Ben Kasımpaşa karşısında ikinci yarıdaki Beşiktaş’ın 10, ilk devredeki Beşiktaş’ınsa 8 kişi olduğunu düşünüyorum aslında! Çünkü Kasımpaşa geriden oyun kurarken İmmobile, Mario, Muci gibi oyuncular seyrettiler sadece. Yakın oynamadılar, mücadele etmediler. Solskjaer de bu tepkisizlikten rahatsız oldu ve çıkardı hepsini. Baş seyirci İmmobile ve Mario çıktıktan sonra daha temaslı, daha mücadeleci bir Beşiktaş vardı sahada. Onun ödülünü de 1 puanla aldılar zaten.

MEHMET ARSLAN: SOLSKJAER KAZANSIN İSTERİM

Ben her Beşiktaş maçı oynandığında kenarda Solskajer’i gördüğümde Beşiktaş kazansın istiyorum. Duruşu, konuşması ve yaklaşımıyla ‘Efendi Beşiktaş’ı temsil eden bir teknik direktör. O kaybettiğinde üzülüyorum. Hiç şikayet etmeden, bahane üretmeden, hakem vs. demeden çalışan bir hoca. Sanıyorum bu hissi oyuncular da hissediyor ki, 10 kişi kaldıktan sonra 11 kişilik koştular.

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2-) Ligde bitime 8 hafta kala şampiyonluk ve üçüncülük yarışlarındaki takımların hedefe ulaşma şansını nasıl görüyorsunuz?

MEHMET ARSLAN: ARDA TURAN iLE YOLLARI AYIRIRSA KÜME DÜŞME ADAYI OLUR

Galatasaray'ın şampiyonluğu kaybedeceğini düşünmüyorum. Puan kaybederler mi evet, ama asıl soru Fenerbahçe tüm maçlarını kazanabilir mi? Bence kazanamazlar. Oynadıkları futbol bunu gösteriyor. Beşiktaş’ın 3’üncülük şansı çok yüksek bana göre. Ama Samsunspor bu hafta Galatasaray’ı geçerse adayım onlar. Eyüpspor ise Arda Turan ile buraya geldi. Açık söyleyeyim, gelecek sezon Arda Turan ile yollar ayrılırsa küme düşme adayı olurlar.

UĞUR MELEKE: SAMSUNSPOR VE EYÜPSPOR iKiNCi YARIDA GÜÇ KAYBINA UĞRADI

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Samsunspor, ilk devrenin flaş takımıydı ama ikinci yarı başlarken kadroları zayıfladı. Kulübe gücü sayılabilecek Ercan ve Laura ayrıldı. Noel izninden geç dönen Ntcham, Tait gibi oyuncular da kısıtlı kullanılıyorlar. Bazı oyunculara aşırı yük bindi Samsun’da. Benzer bir durum devre arası Ahmed, Bruno, Saiz’i kaybeden Eyüp’te de var. Bence Beşiktaş avantajlı üçüncülük yarışında. Zirve yarışı içinse tabii ki kontrol Galatasaray’da. Zira kalan 8 maçın 7’sini kazanırlarsa rakiplerinin müsabakalarına bakmadan işi bitirebiliyorlar.

GÜNTEKİN ONAY: iKiLi AVERAJ ÜSTÜNLÜĞÜNÜN DE GALATASARAY’DA OLDUĞU UNUTULMASIN

Puan farkı ikinci yarının başında 8 idi. Şimdi 3’e düştü. Ancak ikili averajın da Galatasaray’da olması, Fenerbahçe’nin şampiyon olabilmesi için sarı kırmızılı takımın kalan 8 maçta en az 2 kez puan kaybetmesi gerektiği anlamına geliyor. Dolayısıyla Galatasaray bu tabloda büyük bir avantaja sahip. Beşiktaş çok istikrarsız. Ne yapacağını kestirmek güç. Ancak yine de üçüncülük yarışında Samsunspor ve Eyüpspor’a oranla daha avantajlı. Solskjaer en azından artık kimlere güvenmesi gerektiğini öğrendi.

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FIRAT AYDINUS: HEM KENDiLERiNiN HEM DE RAKiPLERiNiN MAÇLARININ HEYECANINI YAŞAYACAKLAR

Takımların hedefleri doğrultusunda ligin boyu kısaldıkça aralarındaki makas da daraldı. Artık son 8 haftalık viraja girildi. Hemen her takım için bundan sonra oynayacağı maçlar final havasında olacak. Bu süreçte bu takımların her biri oynayacakları maçların heyecanını, rekabet içerisinde oldukları diğer takımların müsabakalarını takip ederken de yaşayacaklar. Ayrıca üstteki takımlar ile birlikte küme düşme potası içindekiler arasında da heyecanlı ve çekişmeli bir rekabet bizi bekliyor kalan 8 haftada da.

3-) Haftanın kazananı F.Bahçe oldu ve zirveyle farkı 3 puana düşürdü. Sarı lacivertlilerin Trabzon maçındaki oyununu nasıl buldunuz?

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GÜNTEKİN ONAY: GELDiĞiNDEN BERi iLK KEZ BEŞiKTAŞ’TAKi TALiSCA GiBi OYNADI

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının ilk yarısında hemen hiçbir şey yapmadı. Oyunu kontrol edemedi, pozisyon üretemedi, kalesinde gol gördü ve pozisyonlar verdi. İkinci yarıda Djiku-Talisca değişikliği ve belli ki soyunma odasında yapılan konuşma maçın bütün gidişatını değiştirdi. Beraberlik golünün erken gelmesi bir moral patlaması yarattı ve tribünleri de oyunun içine çekti. Talisca geldiğinden beri ilk kez Beşiktaş’taki Talisca’dan bir pasaj sundu.

UĞUR MELEKE: MOURiNHO 46. DAKiKADA YAPTIĞI TEK DEĞiŞiKLiKLE ADETA 4 DEĞiŞiKLiK YAPTI

İtiraf etmek gerekirse Mourinho’nun başlangıç 11’ini tuhaf bulmuştum. Yanılmıyorsam 25 resmi müsabaka sonra ilk kez 4’lüyle başladı. Son haftaların en iyileri Kostic-Oğuz’u kullanmadı. İlk devredeki oyun da tatsızdı Fenerbahçe için. Ancak 46’da yaptığı tek değişiklikle adeta 4 değişiklik yaptı Mourinho. Sarı kartlı tedirgin Djiku’yu çıkardı. Amrabat’ı stopere kaydırdı, Skriniar daha fazla öne çıktı. Orta sahada partneri Szymanski olan Fred’in performansı arttı. Ve tüm bu hamleler bir de Talisca’ya 10 numarada özgürlük alanı açtı. Yani bana Pazar 18’de sorsanız Mourinho galiba ayrılmak istiyor derdim ama saat 21 olduğunda anladım yanıldığımı.

MEHMET ARSLAN: BiREYSEL BECERiLERiN 15-20 DAKiKA TAKIM GiBi OYNAMASIYLA KAZANIYOR

Şahane bir galibiyet gibi görünüyor. Ama ilk yarıyı izlediniz mi? Her an gol yiyecekmiş gibi bir futbol sergilediler. Şimdi bana “Bardağın dolu tarafına bak” demeyin. Fenerbahçe’nin oynadığı futbol bana dolu dolu, “Ya arkadaş bu Fenerbahçe bütün maçlarını kazanır” dedirtmiyor. Ne yazık ki gerçek böyle. Bu Fenerbahçe, bireysel becerilere sahip futbolcularının 15-20 dakika takım gibi oynamasıyla maç kazanıyor. O 15-20 dakikayı oynamayı başaramazsa da puan kaybediyor. Bu hafta Anderson Talisca şapkadan tavşan çıkardı. Bakalım haftaya kim sihirbaz olacak bekleyip göreceğiz.

FIRAT AYDINUS: F.BAHÇE HER iKi YARIDA ÇOK FARKLIYDI TALiSCA TAKIMI ADINA KiLiT GÖREVi GÖRDÜ

İlk ve ikinci devrede birbirinden çok farklı oynayan bir Fenerbahçe izledik. Galatasaray ile oynanan Türkiye Kupası derbisinin ilk 11’inden 7 değişiklikle Trabzonspor karşısına çıkan sarı lacivertlilerde ikinci yarıda oyuna dahil olan Talisca’nın maça damga vurduğu tartışılmaz. İkinci yarıda 13 dakika içerisinde üç gol bularak maçı koparan Fenerbahçe’de hat-trick yapan Talisca açıkçası takımı adına kilit görevi gördü.

4-) Fatih Tekke 4-1’lik yenilgiye rağmen Fenerbahçe karşısında büyük takım gibi oynadıklarını söyledi. Siz nasıl buldunuz Trabzon’u?

UĞUR MELEKE: iLK YARI PERFORMANSI iYiYDi AMA iKiNCi DEVREDE SEYiRCi GiBiYDi

Fatih Tekke'nin takımının ilk yarı performansını takdir edebiliriz. Beşli savunmayla başladı, geriden pasla değil daha çok uzun topla çıkmayı tercih etti. Uğurcan-Zubkov arasında bir kanal yakaladı ve gol de böyle geldi zaten. Ancak ikinci devre için benzer şeyler söyleyemeyeceğim. Fatih Tekke de aynen bizim gibi izledi olup biteni. 46 ile 65 arası Fenerbahçe kontrolü tamamen ele geçirip peş peşe golleri atarken Fatih Tekke tepkisiz kaldı duruma. İlk değişiklik hakkını kullandığında skor 3-1 olmuş, iş bitmişti çoktan.

MEHMET ARSLAN: FATiH TEKKE’YE TAMAMEN KATILIYORUM BÜYÜK TAKIM GiBi OYNADILAR

Önce saygılarımı sunayım hem Fatih Tekke’ye, hem de tüm oyuncularına... Tamamıyla katılıyorum Fatih Tekke’ye. Fenerbahçe karşısında büyük takım gibi oynadılar. Ne kendilerini yere attılar, ne zaman geçirdiler. Maçı kazanmak için kıyasıya mücadele ettiler. İlk 45 dakikayı kazandılar da. Verdikleri mücadele ile benim de, tüm (benim gibi romantik) futbolseverlerin de alkışını aldılar. Fatih Tekke sonuçlardan bağımsız kendi karakterini de takıma yansıtmaya başlamış. Umarım yolu hep başarılarla dolu olur.

GÜNTEKİN ONAY: DEĞiŞiKLiKLER GEÇ YAPILDI, ViSCA VE NWAKAEME SKOR 1-1 iKEN ALINMALIYDI

Trabzonspor ilk yarıda gerçekten de iyi futbol oynadı. Saha içi planı neredeyse kusursuz işledi. Ancak ikinci yarıda yoğun bir baskı yediler ve kendi yarı sahalarından çıkamadılar. Bence şartlar ne olursa olsun Fatih Tekke maç 1-1 olunca veya 2-1 iken Edin Visca ile Anthony Nwakaeme’yi sahaya sürmeliydi. Çünkü Trabzonspor ne rakip kaleye gidebildi ne de önde top tutabildi. Fatih Tekke oyuncu değişikliklerini çok geç yaptı. Fatih Hoca’ya ve Trabzonspor’a tabii ki zaman vermek lazım. Göztepe’yi geçerlerse Türkiye Kupası’nda finale kalacaklar. Şu kayıp sezonu bir kupayla kapatabilirlerse bordo mavililer için gerçekten müthiş bir final olur.

FIRAT AYDINUS: DAHA MÜCADELECi VE FARKLI BiR TRABZONSPOR iZLEMEYE BAŞLADIK

Müsabakanın ilk yarısına bakıldığında Fatih Tekke’nin tutan planı ve Trabzonspor’un istediği bir oyun vardı sahada. Bunun meyvesini de devreyi 1-0 önde kapatarak aldı. İkinci yarı itibariyle Fenerbahçe’nin değişikliklerine ve Anderson Talisca‘nın oyununa önlem alamadı Trabzonspor. Fakat sezonun geneli itibariyle bakıldığında Fatih Tekke geldikten sonra kısmen de olsa daha mücadeleci, istekli ve farklı kimlikte Trabzonspor izlediğimiz bir gerçek.