Futbol Konseyi: 'Galatasaray iki sezondur Victor Osimhen’in omuzlarında yükseliyordu, Okan Buruk’un değil!'

Hürriyet yazarları Güntekin Onay, Mehmet Arslan, Fırat Aydınus ve Uğur Meleke, Futbol Konseyi'nde bu hafta yaşananları masaya yatırdı.

1-) G.SARAY’ın 8 günde 5 puan kaybetmesiyle yarışta kartlar yeniden dağıtıldı. Sarı kırmızılıların Kocaeli maçındaki görüntüsü sizce nasıldı?

MEHMET ARSLAN: ÇÖZÜM ÜRETEMEZSENİZ TABİİ Kİ SORGULANIRSINIZ

Trabzonspor, Göztepe ve Kocaelispor. Victor Osimhen’siz oynadıkları 3 maçta 5 puan bıraktılar. Artık bir klasik haline geldi; ‘Osimhen yoksa Galatasaray da yok!’ Bu kabul edilemez. Tüm saygımla söylüyorum, Galatasaray 2 sezondur Victor Osimhen’in omuzlarında yükseliyordu, Okan Buruk’un değil. Ortaya çıkan sonuç bu. Bir oyuncunun yokluğu ile darmadağın oluyor ve hiçbir çözüm üretemiyorsanız, sorgulanırsınız. Ve son not: Ben çok önemli bir maç öncesi rakibini motive eden teknik adamlığı ilk kez gördüm. Okan Buruk hem sahada hem de saha dışında resmen tuş oluyor 3 haftadır.

GÜNTEKİN ONAY: MOMENTUM GALATASARAY'DA DEĞİL, BURUK ÇARE BULMAK ZORUNDA

Galatasaray, Trabzon’da iyi değildi. Göztepe maçının ikinci yarısında sahada yoktu. Kocaelispor karşısında da ilk yarı topa sahip oldu ama çok az pozisyon buldu. İkinci yarıda da oyunun kontrolünü yitirdi ve rakip kaleye gitmekte zorlandı. Bu üç maçta da Osimhen’in yokluğu fazlasıyla hissedildi. Galatasaray orta sahası baskı yapan, agresif ve fiziksel gücü olan, temaslı oynayan takımlara karşı net bir şekilde zorlanıyor. Galatasaray bu görüntüsüyle, geriye çekilip bekleyen takımları abluka altına almak ve atak devamlılığıyla oynamak üzere kurulu. Rakip biraz direnç gösterince fiziksel olarak bocalıyor ve ayarları bozuluyor. Momentum Galatasaray’dan yana değil. Okan Buruk’un bu duruma çare bulması şart.

UĞUR MELEKE: GÖZTEPE GALİBİYETİ FİZİKSEL DÜŞÜŞÜN ÜSTÜNÜ ÖRTTÜ

Galatasaray'ın milli maç arası sonrası üç maçta yaşadığı ortak bir problem var aslında. Trabzonspor önünde orta sahayı tamamen kaybettiler. Göztepe önünde ikinci yarıda merkezi yitirdiler. Ve yine Kocaelispor karşısında da ikinci yarıda aynı kaderi yaşadılar. Göztepe maçında 59’uncu dakikada Janderson 2 metreden boş kaleye golü atsa belki de bu problemi fark edecekti sarı kırmızılılar. Ancak Göztepe karşısındaki şanslı ikinci yarı orta sahadaki fiziksel düşüşün üstünü örttü sanki.

FIRAT AYDINUS: HEM RAKİPLERİ YARIŞA DAHİL ETTİ HEM DE ÜSTÜNDEKİ BASKIYI ARTTIRDI

Galatasaray'ın son 8 günde 5 puan kaybetmesi, şampiyonluk yarışında psikolojik ve taktiksel dengeleri ciddi şekilde değiştirdi. Özellikle Kocaelispor karşısında bırakılan 2 puan, sadece skor değil, oyunun gidişatı açısından da önemli sinyaller veriyor. Öncelikle şunu net söylemek gerekir; bu tip maçlar şampiyonluk yarışının kırılma anlarıdır. Galatasaray’ın burada yaşadığı puan kaybı, rakipleri yeniden oyuna dahil ettiği gibi kendi üzerinde de baskıyı artırdı. Kocaeli önünde bırakılan 2 puan, tek başına bir felaket değil ama son 8 gündeki tabloyla birleşince ciddi bir alarm veriyor.

2-) F.BAHÇE, üst üste 3 galibiyetle zirveye tutundu. Sarı lacivertlilerin 4 gollü Kayseri galibiyetini ve yarıştaki şansını nasıl görüyorsunuz?

UĞUR MELEKE: 4-2-3-1 FORMASYONUNU DEĞİŞTİRMEDİ

Ben bu 3 galibiyetin hikayesinin zaten Gaziantep maçı kadro seçimiyle başladığını düşünüyorum. Domenico Tedesco, Gaziantep maçı öncesi Bein mikrofonlarına “Bizim aslında ana planımız 4-2- 3-1. Ben son 1 ayda formasyon değişiklikleri yaptım ama gerekçem mecburiyetlerdi” demişti. Gerçekten de son 3 maçta 90’ar dakika formasyonla hiç oynamadı. Ana planından çıkmadı. Ve 9 puan-9 gollü 270 dakikalık bir süreç yaşadı. Artık Fenerbahçe de yarışın parçası oldu şüphesiz.

GÜNTEKİN ONAY: KANTE-GUENDOUZI ORTA SAHAYI İYİ PARSELLEDİ

Fenerbahçe, Kayseri’de özellikle Kante’nin attığı golden sonra büyük bir öz güvenle gole yönelik, hatasız ve göze hoş gelen bir futbol oynadı. Asensio’nun yokluğunda Kante ile Guendouzi orta sahayı çok iyi parsellediler ve kolayca üstünlüğü ele geçirdiler. Talisca kendi pozisyonunda oynayınca daha rahat hissediyor. Ve nitekim tekrar gollerle buluştu. Skriniar savunmada vazgeçilmez bir oyuncu ve takımın lideri. Kayserispor ise gerçekten de ligimizin en zayıf kadrolarından birine sahip. Ev sahibi takımın kolay çözüldüğünü de eklemek lazım.

MEHMET ARSLAN: BU HAFTADAN SONRA ARTIK ŞANSLAR EŞİT

Yanılabilirim ama tam 3 kez çok zayıf rakiplere kaybettiği puanlar nedeniyle zirveye yükselme şansını kullanamadı Fenerbahçe. Şimdi şans bir kez daha ayağına geldi. 5 maçı kazan, şampiyon ol. Kayserispor önünde mükemmel oynamadılar ama çok iyi mücadele ettiler. Attıkları gollerden sonra yaşadıkları sevince bakın, sonra Galatasaray’ın sevinçlerine odaklanın. Fenerbahçe’nin hırsını ve inanmışlığını daha net göreceksiniz. Bir yanda inanmışlık, diğer yanda ise alışılmış yaşanıyor. Bu haftadan sonra artık şanslar eşit.

FIRAT AYDINUS: KENDİ GÖBEĞİNİ KENDİ KESECEK DURUMDA

Fenerbahçe'nin Gaziantep, Beşiktaş ve Kayserispor maçlarından galibiyet alarak yeniden zirveye tutunması ve bu süreçte 9 gol üretmesi, sadece puan değil oyun gücünün de yukarı çıktığını gösteriyor. Özellikle Kayserispor deplasmanında alınan 4 gollü galibiyet, bu çıkışın en net fotoğrafı oldu. Kendisi kadar rakiplerine de bağlı olan bu süreç, puan farkının 2’ye inmesi ile şampiyonluk yarışında sarı lacivertlileri artık kendi göbeğini kendisi kesecek bir pozisyona getirdi.

3-) G.SARAY galibiyetiyle şampiyonluk yarışına ortak olan Trabzon’un Alanya’da 2 puan bırakmasını ve şansını nasıl değerlendiriyorsunuz?

UĞUR MELEKE: ALANYA ÖNÜNDE TARİHİ BİR FIRSATI KULLANAMADILAR

Trabzonspor, Alanyaspor önünde olağanüstü bir fırsat tepti gerçekten. Eğer Alanyaspor’u yenselerdi şu anda zirveyle 2 puan farkları olacaktı ve Galatasaray-Fenerbahçe maçının berabere bitmesi halinde direkt zirve adayı olacaklardı. Tarihi bir fırsattı Alanyaspor müsabakası. Ancak enteresan bir şekilde Trabzonspor, Alanyaspor önünde özellikle ikinci devrede çok tutuktu. Sanki şampiyonluk yarışı için kritik bir maç oynadıklarının farkında değil gibilerdi. Bu hafta gördük ki Victor Osimhen’siz Galatasaray ve Paul Onuachu’suz Trabzonspor zorlanıyorlar kazanmakta.

MEHMET ARSLAN: TRABZONSPOR, FATİH TEKKE'NİN ELLERİNDE GELİŞİYOR

“Süper Lig’de sezonun takımı ve teknik adamı hangileri?” diye sorsalar, tartışmasız “Trabzonspor ve Fatih Tekke” yanıtını veririm. İstanbul’un 3 büyüklerinin futboldaki hakimiyetine kafa tutan tek kulüp. Bundan dolayı en büyük saygıyı hak ediyorlar. Üstelik kadro kalitesi, medya desteği ve ekonomik güç olarak İstanbullu 3 büyüklerin çok gerisinde olmalarına rağmen yapıyorlar bunu. Galatasaray-Göztepe maçı öncesi şampiyonluk yarışına da ortak olmuşlardı. Kim ne derse desin Trabzonspor, Fatih Tekke’nin ellerinde gelişiyor.

FIRAT AYDINUS: SIRADAN BİR PUAN KAYBINI AŞIP KIRILMA NOKTASINA DÖNÜŞTÜ

TRABZONSPOR açısından bakınca Alanyaspor deplasmanında alınan sonuç, lider Galatasaray’ın Kocaelispor karşısında puan kaybı yaşamasıyla sıradan bir beraberliği aşıp ciddi bir kırılma anına dönüştü. Bordo mavililerde Galatasaray galibiyeti sonrası oluşan psikolojik ivme çok değerliydi. Böyle anlarda büyük takımların yapması gereken şey, ritmi devam ettirip seri yakalamaktır. Ancak Alanyaspor karşısında bırakılan 2 puan, bu ivmenin kesildiğini gösteriyor.

GÜNTEKİN ONAY: BU MAÇI KAZANMIŞ OLSA BÜYÜK AVANTAJ YAKALAYACAKTI

Trabzonspor'da Paul Onuachu rakip takımlar için gerçekten de engellenemez bir güç. Doğal olarak da bu durum sahaya yansıyor. Alanyaspor karşısında rakibin savunmasını aşmakta çok zorlandılar. Yine de öne geçtiler ancak hiç hücum yapamayan bir takıma karşı acemice bir penaltıyla 2 puan kaybettiler. Alanya’da kazanmış olsa, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin önümüzdeki haftalarda birbirleriyle oynayacak olması şampiyonluk yarışında Trabzonspor’a büyük avantaj kazandıracaktı. Şurası bir gerçek; artık şampiyonluk mücadelesinde ipler Trabzonspor’un elinde değil. Kalan maçlarını kazanıp yarıştaki rakiplerinin hatasını bekleyecek. Her şeye rağmen teknik direktör Fatih Tekke’nin takımı her türlü övgüyü ve alkışı sonuna kadar hak ediyor.

4-) BEŞiKTAŞ, kadroda ciddi değişikliklere gittiği maçta Antalya’yı farklı geçti. Beşiktaş’ın oyununu ve hedeflere ulaşma şansını nasıl buluyorsunuz?

FIRAT AYDINUS: BEŞİKTAŞ BÜYÜK TAKIM REFLEKSİ GÖSTERDİ

Derbi mağlubiyeti sonrası oynanan ilk maçta böyle güçllü bir reaksiyon vermek, büyük takım refleksinin en net göstergelerinden biri. Beşiktaş’ın Antalyaspor karşısında elde ettiği farklı galibiyet sadece skor olarak değil, oyun aklı ve enerji seviyesi açısından da siyah beyazlı takımın kapasitesi açısından önemli sinyaller verdi. Beşiktaş için artık görünen hedefler belli; Süper Lig’de Avrupa kupalarına götürecek bir sıralama edinmek, Türkiye Kupası’nı kazanmak ve gelecek sezonun takımının temellerini oluşturmak.

MEHMET ARSLAN: BU SEZONUN EN İYİ TRANSFERLERİ SERGEN YALÇIN VE SERKAN REÇBER

Hani “Adam olacak çocuk belli olur” derler ya; Beşiktaş da Sergen Yalçın’ın ellerinde aynen o izlenimi veriyor. Siyah beyazlılar, taraflı tarafsız tüm futbolseverlere sonuna dek ‘bu takım iyi olacak’ duygusunu yayıyor. Yeter ki Beşiktaş yönetimi ve taraftarları Sergen hocaya gerekli olan süreyi ve imkanları tanısın. Takımın yaş ortalaması 26’ya kadar indi. Maaş bütçesi de yarı yarıya düşürüldü. Ve bütün bunlar sadece 6 ay gibi kısa bir sürede yapıldı. Sergen Yalçın ve futbol direktörü Serkan Reçber Beşiktaş’ta bu sezonun en iyi transferleri. Onlarla birlikte gelecek sezon için umudum son derece yüksek.

GÜNTEKİN ONAY: BAZI ŞEYLERİN DEĞİŞMESİ GEREKTİĞİNİ GÖSTERDİ

Sergen Yalçın Antalyaspor karşısına 5 değişik oyuncuyla çıkarak kötü bir maçın ardından bazı şeylerin değişmesi gerektiğini gösterdi ve Beşiktaş çok güçlü bir oyunla dört gol atarak, fazlasını kaçırarak kazandı. Orkun Kökçü ligin ikinci yarısında muazzam bir futbol oynuyor. Junior Olaitan kendi pozisyonunda olduğu zaman harika işler yapıyor. Güney Koreli santrfor Oh da fırsatçılığını ve golcülüğünü tekrar gösterdi. Beşiktaş tempolu oynuyor, kolay pozisyona giriyor. Sergen Yalçın ligde iddiası olmamasına rağmen işleri rayına oturttu. Beşiktaş için hedef Süper Lig’de kalan maçları kazanıp az da olsa üçüncülük şansını kovalamak olmalı. Asıl hedef ise tabii ki Türkiye Kupası’nı kazanmak.

UĞUR MELEKE: OLAITAN'IN MERKEZDE OYNAMASI BEŞİKTAŞ'IN OYUNUNU GELİŞTİRDİ

Beşiktaş'ın, özellikle devre arası yaptığı 7 transfer sonrası geliştiği muhakkak. Zaten ligin ikinci yarı puan tablosunda zirveye ortak. Derbide özellikle ikinci yarıdaki silik performans sonrası Antalyaspor maçındaki reaksiyon önemliydi. Ben bu reaksiyonun merkezine orta saha seçimini koyuyorum. Merkezde Kartal-Olaitan-Orkun üçlüsü harika oynadılar. Özellikle Olaitan sol açıktan merkeze geçtiğinden beri çok daha verimli. Bence Olaitan’ın merkezde oynaması geliştirdi Beşiktaş’ın oyununu.