Futbol Konseyi: 'Fenerbahçe'nin rakiplerini rahatsız edecek forveti yok!'

Hürriyet yazarları Güntekin Onay, Mehmet Arslan, Fırat Aydınus ve Uğur Meleke, Futbol Konseyi'nde bu hafta yaşananları masaya yatırdı.

1-) Avrupa'da play-off’lar belli oldu. G.Saray’ın Juventus, F.Bahçe’nin N.Forest, Samsun’un Shkendija kurasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

MEHMET ARSLAN: EŞLEŞMELER İÇİN HİÇ KARAMSAR DEĞİLİM

Avrupalı rakipleri karşısında Türk kulüplerini hep bir alt seviyede değerlendirdim. Ekonomik olarak mahkumduk. Ama bugün Atletico Madrid ile transfer yarışına girecek seviyeye geldiler. Nasıl geldiler ayrı bir konu ama geldiler. Bu transferler ve transfer edilen isimlerin katkısı büyük. Şimdi sıra sportif olarak mücadelede. Ben hiç karamsar değilim. Şansımız yüksek mi, hayır. En azından şanslarımız eşit.

GÜNTEKİN ONAY: G.SARAY’IN ŞANSI EŞİT F.BAHÇE EVDE KAZANMALI

Juventus mazisiyle, müzedeki kupalarıyla tartışılmayacak derecede büyük bir kulüp. Ancak son yıllarda şampiyonluk yarışında gerilerde kaldılar ve Avrupa’da da rekabet edebilecek düzeyde güçlü kadrolar oluşturamadılar. Torino ekibinin en büyük kozu Kenan Yıldız.Tudor’dan sonra Spaletti’nin göreve gelmesi de onlar açısından bir şans. Juventus dinamik bir takım ancak G.Saray’ın kadrosu daha tecrübeli. Ben tur şansını iki takım için de tam ortada görüyorum. F.Bahçe’nin rakibi Forest bu sezon Premier Lig’de hedeflerinden çok uzak olsa da Sean Dyche ile birlikte yeniden bir çıkış arıyor. Sert ve fiziksel bir takım. Fenerbahçe’nin İstanbul’da alacağı sonuç tur için belirleyici olacaktır. Samsunspor turun favorisi. Makedonya temsilcisi Shkendija, Samsunspor için oldukça iyi bir kura..

UĞUR MELEKE: JUVE YENİLMEZ DEĞİL, FOREST’IN DERDİ KÜME

Samsun için görüşüm bu kupanın en sonuna kadar gidebilecekleri yönünde. Juventus, Atletico’ya nispeten daha iyi bir kura. Spalletti çok saygıdeğer bir hoca ancak sezon ortası göreve geldiği için hâlâ tadilat sürecinde. Yine zor gol yiyen bir takım yarattı ama yenilmez değiller.

Forest, Avrupa Ligi’nin en iyi takımlarından. Ancak onların da Premier Lig’de kalmayı henüz garantilememiş olması avantaj. Bir sezonda üçüncü hocayla çalışıyorlar. 600 milyonluk bir takımla küme düşmeyi akıldan geçiremezler. Fenerbahçe bence daha konsantre olacaktır tura.

FIRAT AYDINUS: G.SARAY VE F.BAHÇE HATA YAPMAMALI

Juventus eski ihtişamlı günlerinden uzak bir görüntü verse de Avrupa tecrübesi, savunma disiplini ve büyük maç refleksi çok yüksek bir takım. Galatasaray kendi sahasındaki maçta avantajlı bir skor alabilirse tur şansı ciddi şekilde artar.

Fenerbahçe-Nottingham Forest: Zorluk seviyesi olarak orta-üst segmentte bir kura.. Bakmayın ligde 17. olduğuna, Fenerbahçe bu turu geçmek istiyorsa her iki maçta da en üst seviyede fiziksel ve mücadele gücünü yansıtmak zorunda. Shkendija karşısında Samsun bariz favori olan taraf.

2-) Fenerbahçe ligin en zor deplasmanlarından birinden 2-0’la çıktı. Duran ayrıldı, Cherif geldi. Fenerbahçe’nin İzmit performansı nasıldı?

FIRAT AYDINUS: F.BAHÇE ZOR DEPLASMANDA TAM DA İHTİYACI OLANI ALDI

Kocaelispor maçı özelinde Fenerbahçe çok gösterişli oynamadı ama ne yaptığını bilen, sabırlı ve kontrollü bir görüntü verdi. Büyük takımların zor deplasmanlarda ihtiyacı olan şey tam da budur. Oyun kalitesi zaman zaman dalgalansa bile üç puanı almayı bilen bir Fenerbahçe vardı.

Bu galibiyet, zirve yarışında psikolojik açıdan da sarı lacivertliler için önemli bir eşik olarak görülebilir. Bununla birlikte gündemde olan transferler ve Fenerbahçe’nin santrfor ihtiyacı karşılandığında şampiyonluk yarışında bu durum sarı lacivertliler için büyük etken yaratır.

MEHMET ARSLAN: FENERBAHÇE’NİN RAKİPLERİNİ RAHATSIZ EDECEK FORVETİ YOK

O ne felaket bir 25- 30 dakikaydı Fenerbahçe adına. Kocaelispor başını döndürdü Fenerbahçe’nin. Ama kalite tam da bu anda kendini gösteriyor işte. Marco Asensio sahne aldı ve bitiriverdi maçı. Fenerbahçe’nin temel sorunu rakibi rahatsız edecek, fizik gücü yüksek ve ileride top tutacak bir forvet. Bunu ne Youssef En-Neysri ne de Jhon Duran yapabildi. Yeni transfer Sidiki Cherif’in takıma en büyük katkısı bu olacak. Beklenen performansı gösterirse, beklenenin üzerinde bir takım izleriz.

UĞUR MELEKE: MARCO ASENSİO’NUN VARLIĞI SÜPER LİG İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS

Kocaeli gerçekten de ligin en zor deplasmanlarından biri. Göztepe gibi, Alanyaspor gibi, Samsunspor gibi misafir ettikleri takıma işi çok zorlaştıran bir başka ev sahibi de onlar. Fenerbahçe’yi de sahanım her yerinde adam adama presle çok zorladılar. İzmit ekibi zaten çok zor atan, zor yiyen bir takım. Tek golün maçın kilidini çözeceği aşikardı. O gol de, adeta 21 kişi bir spor yaparken, kendisi bambaşka bir spor yapan özel adam, özel beyin Marco Asensio’dan geldi. Asensio’nun bu ligde olması lig için bir şans.

GÜNTEKİN ONAY: BÖYLESİNE ZOR BİR MAÇTA 3 PUAN F.BAHÇE İÇİN HER ŞEYİN ÖTESİNDEYDİ

Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında kazandıysa Marco Asensio ve kaleci Ederson’un performanslarıyla 3 puanı aldı. Asensio mükemmel bir golle şapkadan tavşan çıkardı, Ederson da yüzde 100 bir golü kurtardı. Onun dışında Kocaelispor’un adam adama ve agresif oyununa sarı lacivertliler çözüm bulamadı. Ancak 3 puan böylesine zor bir maçta Fenerbahçe için her şeyin ötesindeydi.

Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri ile F.Bahçe’nin yolları ayırması doğru bir tercih. Neticede bu ikisi ile işler yürümüyordu. Sidiki Cherif ise atletik, genç ve potansiyelli bir oyuncu. Ancak kısa vadede Fenerbahçe’yi hedeflerine taşır mı bunu zaman gösterecek.

3-) Galatasaray 4 golle kazanırken yeniler de forma giydi. Sarı kırmızılıların performansını ve Lang ve Asprilla’nın ilk sınavını nasıl buldunuz?

UĞUR MELEKE: GÜNEŞİ-SUYU BULURSA NOAH İLE ASPRILLA ÇİÇEK AÇABİLİR

Galatasaray'ın neredeyse tek taraflı oynadığı, başından sonuna kadar domine ettiği, Okan Buruk döneminin de pas rekorunu kırdığı bir maç. Kayseri’den de rakibini zorlamaktan uzak, temassız, hissiz bir oyun. Böyle bir maç tabii ki yeni bir futbolcu için iyi fırsat. Noah Lang de bu fırsatı iyi değerlendirdi, canlıydı, arzuluydu. Zaten en önemli özelliği topu alıp cesaretle rakibinin üstüne gitmesi, şut denemesi. Birkaç kez denedi bunu. Yaser Asprilla kısa süre aldı ama kopan oyunda o da bolca topla buluştu. Aradıkları güneşi, suyu, havayı bulabilirlerse açabilecek çiçekler her ikisi de.

MEHMET ARSLAN: YENİLERİ KONUŞMAK İÇİN ERKEN GALATASARAY GALİBİYETİ HAK ETTİ

Konuşma için çok erken değil mi? Onlar için yapılan her yorum yanıltıcı olabilir. Ama ilk maç izlenimi sorarsanız şunları söyleyebilirim. Noah Lang ve Yaser Asprilla maçı kurtarabilecek standartların çok üstünde bir oyuncu izlenimi vermedi. Ama takıma uyum sağladıkları anda onun çok önemli bir parçası olacakları ve standartlarının üzerine çıkacakları izlenimini edindim.

Galatasaray’a gelince... Manchester City karşılaşması sonrası, böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı. Hak ettiler kazandılar.

FIRAT AYDINUS: LANG VE ASPRILLA İLE G.SARAY HÜCUMDA DERİNLİK KAZANDI

Lang’ın zayıf rakip karşısında parlaması elbette tek başına ölçü olmaz ama gelecek adına umut verdi. Sezon ilerledikçe, özellikle sert ve dengeli maçlarda vereceği reaksiyon, gerçek seviyesini daha net gösterecek.

Yaser Asprilla tarafında ise daha ‘sessiz ama işlevsel’ bir başlangıç gördük. Galatasaray takımı hücumda derinlik ve alternatif kazandı. Artık Okan Buruk’un elinde seçenekler arttı.

Skordan bağımsız olarak, bu maçın Galatasaray adına en büyük kazancı kadro genişliğinin gerçek anlamda artması oldu. Bu da şampiyonluk yarışında küçük gibi görünen ama sezon sonunda büyük fark yaratabilecek bir detay.

GÜNTEKİN ONAY: OKAN BURUK’UN ELİ ARTIK KANAT ROTASYONUNDA DAHA DA GÜÇLÜ

Galatasaray enerjik ve istekli bir şekilde lige döndü. Kayserispor’un bireysel hataları ile de zorlanmadan farka koştu. Noah Lang, PSV Eindhoven’da forma giyerken harika bir kanat oyuncusuydu. Burada tekrar kendini bulabilir. İsteğini ve çalışkan oyununu beğendim.

Yaser Asprilla için ise bir yorum yapmak aldığı bu kısa süre için sağlıklı olmaz. Okan hocanın Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün’ü katarsak artık kanat rotasyonunda eli daha da güçlendi. Şu bir gerçek ki Victor Osimhen sahadayken gol atsa da atmasa da Galatasaray için her şey çok farklı.

4-) Beşiktaş dönem dönem protestoların yükseldiği bir günde kritik galibiyet aldı. Protestoları ve Konya önündeki oyunu nasıl değerlendirirsiniz?

GÜNTEKİN ONAY: ORKUN’UN YANINA DAHA HIZLI KALİTELİ OYUNCULAR GEREKLİ

Beşiktaş geriye düşmesine rağmen yüksek bir enerji ve güçlü bir oyunla maçı kazanmayı bildi. Orkun Kökçü’nün oyunu yönetmesi, gollük aksiyonların içinde olması ve sorumluluk alması Beşiktaş’ın kazanmasındaki en büyük etkendi. Böyle kaliteli bir oyun kurucunun çevresinde daha kaliteli ve hızlı oyuncular monte edilebilirse Beşiktaş’ın hücum gücü daha da yukarıya çıkacaktır. Wilfred Ndidi’nin dönüşüyle de orta sahanın savunma gücü Beşiktaş’ın bu alandaki zaafını büyük ölçüde giderdi.

Protestolar normal. Taraftar yüksek bilet fiyatlarıyla maça geliyor ama yıllardır hüsran yaşıyor. Beşiktaş yönetiminin siyah beyazlı takımı tekrar yarışmacı kimliğine büründürmek için hamleler yapması şart idi.

MEHMET ARSLAN: BEŞİKTAŞ GİDEREK F.BAHÇE VE G.SARAY’IN GERİSİNE DÜŞÜYOR

Protesto bir hak. Ama takım sahada oynarken bunu yaparsanız bu hakkı kötüye kullanırsınız. Taraftarın protesto etme nedeni kötü futbol, sonuçlar falan değil. Yönetimin transferler konusunda gerekli refleksi göstermemesi. Haklılar mı? Çok haklılar.

Beşiktaş giderek Fenerbahçe ve Galatasaray’ın gersine düşüyor. Taraftar bunu görüyor ve içine sindiremiyor. Bu durum Serdal Adalı’nın tek başına yarattığı bir sorun değil. Ama madem başkan oldu, sorun artık onun sorunu.

UĞUR MELEKE: KÜFÜR YOKSA, HAKARET YOKSA PROTESTODA HİÇBİR SAKINCA YOK

Tribün protestolarına ben her zaman saygı duymuşumdur. Küfür yoksa, hakaret yoksa, medenice fikir beyan ediliyorsa hiçbir sakınca yok bunda. Islık da çalınır, beyaz mendil de sallanır, sporun doğasında var bu. Ancak Beşiktaş futbol takımı bu protestolardan bağımsız, sezonun en bütüncül oyunlarından birini oynadı. Zaten tek bir star da şovu çaldı. Etrafında fırtınalar koparken ıslık çalıp sakız çiğneyen adam Orkun Kökçü, sahanın tek hakimiydi. Tüm pozisyonların içinde o vardı. Tek başına aldı götürdü maçı.

FIRAT AYDINUS: SONMAÇTA TRİBÜNLERE YANSIYAN BİRİKMİŞ BİR MEMNUNİYETSİZLİK

Protestoların temelinde sezon genelindeki istikrarsızlık ve beklentinin altında kalan performanslar yatıyor. Beşiktaş taraftarı, kulübün büyüklüğü gereği her zaman daha fazlasını ister. Bu nedenle Kayseri maçı özelinde iyi oyun olmasına rağmen, birikmiş bir memnuniyetsizlik tribünlere yansıdı. Bu tepkileri, tek bir maçtan ziyade sezonun genel seyrine ve geçmiş sezonlarda ki başarısızlıklara yönelik bir mesaj olarak okumak daha doğru.

Protesto altında oynayıp kazanmak, oyuncular açısından önemlidir. Bu tür atmosferler bazı takımları aşağı çekerken, bazıları için reaksiyon üretme fırsatıdır. Beşiktaşlı oyuncular sahada kalıp oyuna odaklanmayı başardı.